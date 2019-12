‘ഫിറ്റായ’ ഭുവനേശ്വറിന് ഉടൻ പരുക്ക്; എൻസിഎയിലേക്കില്ലെന്ന് പാണ്ഡ്യയും ബുമ്രയും

ന്യൂഡൽഹി∙ ബെംഗളൂരുവിലെ ദേശീയ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമി (എൻസിഎ) യിലേക്കു പരിശോധനകൾക്കായി പോകാൻ സാധിക്കില്ലെന്നു പരുക്കു മാറി തിരിച്ചുവരവിനൊരുങ്ങുന്ന ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയും ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയും. പരുക്കുമാറി ടീം ഇന്ത്യയിലേക്കു തിരിച്ചത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ദേശീയ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിയിലേക്കു പോകുന്നതിന് ഇരു താരങ്ങളും വിസമ്മതിച്ചതായാണു വിവരം. പേസ് ബോളർ ഭുവനേശ്വർ കുമാറിന് ബെംഗളുരുവിലെ ദേശീയ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിയിലെ വിദഗ്ധരുടെ സംഘം ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിനു പിന്നാലെ ഭുവനേശ്വര്‍ വീണ്ടും പരുക്കേറ്റ് ഏകദിന ടീമിൽനിന്നു പുറത്തായി. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ബുമ്രയും പാണ്ഡ്യയും ദേശീയ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിക്കെതിരെ നിലപാടെടുത്തതെന്നാണു വിവരം.

പരുക്കിൽനിന്നു തിരിച്ചെത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ബിസിസിഐയുടെ കരാറിലുള്ള 2 താരങ്ങളും ബെംഗളൂരുവിൽ എത്തണമെന്നാണു ചട്ടമെന്ന് ഒരു ബിസിസിഐ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ദേശീയ മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു. ബെംഗളൂരുവിലേക്കു പോകാൻ സാധിക്കില്ലെന്നു രണ്ടു താരങ്ങളും ടീം മാനേജ്മെന്റിനെ അറിയിച്ചു. ഇരുവർക്കും ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിയിലേക്കു പോകാൻ താൽപര്യമില്ല. ഒരു കായികതാരത്തെ സംബന്ധിച്ചു പരുക്കുകൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ അവരുടെ താൽപര്യത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽകണമെന്നാണ് ബിസിസിഐ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ നിലപാട്.

ഐപിഎൽ ടീം ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസിന്റെ ട്രെയിനറായ രജനീകാന്ത് ശിവാഗ്‍നനത്തിന്റെ കീഴിലാണ് ബുമ്രയും പാണ്ഡ്യയും ഇപ്പോൾ പരിശീലിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ ട്രെയിനറാകുന്നതിന് അപേക്ഷ നല്‍കി തഴയപ്പെട്ട ആളാണ് രജനീകാന്ത്. ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റിൽ പരുക്കേറ്റ ഭുവനേശ്വർ കുമാർ ദേശീയ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിയിൽ നിന്ന് 100 ശതമാനം ഫിറ്റ്നസോടെയാണു പുറത്തുവന്നത്. എന്നാൽ വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരെ വെറും 2 മത്സരങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഭുവനേശ്വർ വീണ്ടും പരുക്കിന്റെ പിടിയിലായി. മുംബൈ ട്വന്റി20ക്കു ശേഷം അരക്കെട്ടിൽ വേദനയുണ്ടെന്ന് ഭുവനേശ്വർ കുമാര്‍ തന്നെയാണു ടീമിനെ അറിയിച്ചത്.



ഭുവനേശ്വറിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പൂർണമായി കണ്ടെത്താൻ ദേശീയ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിയിലെ പരിശീലകര്‍ക്കു കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് ഇതിനു പിന്നാലെ വിമർശനമുയർന്നു. മൂന്നു മാസത്തോളം എൻസിഎയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭുവനേശ്വർ കുമാറിൽ എന്തൊക്കെ പരിശോധകൾ നടത്തിയെന്ന് അറിയില്ലെന്നാണ് ബിസിസിഐ പ്രതിനിധി പറയുന്നത്. എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുടെ സാധ്യതകളും അവിടെ പരിശോധിച്ചോയെന്ന് അറിയില്ല. ആദ്യമായല്ല ദേശീയ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിയിൽ പോയ ഒരു താരം സമാനമായ പ്രശ്നം നേരിടുന്നത്. വൃദ്ധിമാൻ സാഹയുടെ കാര്യത്തിലും ഇതാണു സംഭവിച്ചത്. ഇന്ത്യൻ പേസ് ബോളിങ്ങിന്റ ചുമതലയുള്ള ഭുവനേശ്വർ കുമാറിന് ഇനി ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ പരമ്പരയും നഷ്ടമായേക്കാം. ശസ്ത്രക്രിയ ഉൾപ്പെടെ നടത്തി ഐപിഎല്ലിന്റെ സമയത്തെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിനു തിരിച്ചെത്തേണ്ടിവരും– ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.



