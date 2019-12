‘ധോണി വിരമിച്ചിട്ടില്ല; അടുത്ത വർഷം ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ തിരിച്ചെത്തിയേക്കും’

ചെന്നൈ∙ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിൽ കളിച്ച ശേഷം ഇന്ത്യൻ ടീമിൽനിന്ന് താല്‍ക്കാലിക അവധിയെടുത്ത വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റ്സ്മാന്‍ എം.എസ്. ധോണിയുടെ തിരിച്ചുവരവിനെക്കുറിച്ച് അഭ്യൂഹങ്ങൾ നിരവധിയാണ്. അടുത്ത വർഷം ഓസ്ട്രേലിയയില്‍ നടക്കുന്ന ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ ധോണി കളിച്ചേക്കുമെന്നാണു പുതിയ വിവരം. ധോണിയുടെ തിരിച്ചുവരവിനെക്കുറിച്ചു നിർണായക വിവരം നൽകിയത് വിൻഡീസ് ക്രിക്കറ്റ് താരവും ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിലെ ധോണിയുടെ സഹതാരവുമായ ഡ്വെയ്ൻ ബ്രാവോ.



ധോണി വിരമിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിന് ധോണിയുണ്ടാകുമെന്നാണ് എനിക്കു തോന്നുന്നത്. ക്രിക്കറ്റിനു പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കാൻ ധോണി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയറിൽ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. ഇക്കാര്യം തന്നെയാണ് ധോണി ഞങ്ങളെയും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഭയപ്പെടാതെ സ്വന്തം കഴിവുകളെ വിശ്വസിക്കാനാണ് ധോണി പറയാറുള്ളതെന്നും ബ്രാവോ ഒരു ദേശീയമാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു. ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ വെസ്റ്റിൻഡീസ് ടീമിനായി കളിക്കാനുള്ള താൽപര്യവും ബ്രാവോ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത വർഷം ഒക്ടോബറില്‍ ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് നടക്കുന്നത്.



കഴിവും യുവത്വവും ഒത്തുചേര്‍ന്നതാണ് വെസ്റ്റിൻഡീസ് ടീം. ആന്ദ്രെ റസ്സൽ, സുനിൽ നരൈൻ തുടങ്ങിയ സീനിയർ താരങ്ങളും ടീമിനൊപ്പം ചേരണം. യുവതാരങ്ങളുടെ കഴിവു കൂടി നന്നായി വിനിയോഗിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ വിൻഡീസിനു ലോകചാംപ്യൻമാരാകാൻ കഴിയുമെന്നും ബ്രാവോ അവകാശപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ക്രിക്കറ്റിന്റെ എല്ലാ ഫോർമാറ്റുകളിൽനിന്നും വിരമിക്കുകയാണെന്ന് ബ്രാവോ അറിയിച്ചിരുന്നു.



പൊള്ളാർഡിന് കളിക്കാരെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കണം എന്നു നന്നായി അറിയാം. യുവാക്കൾക്കു കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകണം. തെറ്റുകളിൽനിന്നു പാഠം പഠിക്കുകയാണു വേണ്ടത്. സ്വതന്ത്രമാക്കി വിടുമ്പോൾ താരങ്ങൾക്കു ഭയമില്ലാതെ കളിക്കാൻ സാധിക്കും. അതാണു മുന്നോട്ടുപോകാൻ ആവശ്യം. നിലവാരമുള്ള പേസർമാരും ബാറ്റ്സ്മാൻമാരും വിൻഡീസിനുണ്ട്. മികച്ച നേതൃത്വവും മത്സരത്തിലുള്ള സമയവുമാണ് ഇപ്പോൾ ആവശ്യമെന്നും ബ്രാവോ പറഞ്ഞു. ക്യാപ്റ്റൻ പൊള്ളാര്‍ഡിന്റെയും പരിശീലകൻ ഫിൽ സിമ്മൺസിന്റെയും കീഴിൽ വിൻഡീസ് ടീം ശരിയായ പാതയിലാണെന്നാണു ബ്രാവോയുടെ വാദം.



2016ൽ ഇന്ത്യയിലും 2012ൽ ശ്രീലങ്കയിലും വെസ്റ്റിൻഡീസ് ട്വന്റി20 കിരീടം നേടുമ്പോൾ വിൻഡീസ് ടീമിന്റ ഭാഗമായിരുന്നു ഡ്വെയ്ൻ ബ്രാവോ. ടീമിലെത്തുകയാണങ്കില്‍ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയാറാണെന്നും താരം അറിയിച്ചു. ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനു മുൻപ് 19–20 ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങള്‍ വെസ്റ്റിൻഡീസിനുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ തയാറാകാൻ എനിക്കു സമയമുണ്ട്. വിൻഡീസ് വിജയികളായി നിൽക്കുമ്പോഴാണു ഞാൻ ടീം വിടുന്നത്. ടീമിനെ വീണ്ടും തയാറാക്കുകയാണ്. ഹീറോ ആയല്ല, ടീമിന്റെ ആവശ്യം അനുസരിച്ചു സംഭാവനകൾ നൽകാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു മികച്ച വെല്ലുവിളിയുമാണ്– ബ്രാവോ വ്യക്തമാക്കി.



