റീപ്ലേ കണ്ട് റണ്ണൗട്ടിനായി വിൻഡീസ്, അംപയറിനും സമ്മതം; പ്രതിഷേധിച്ച് കോലി

ചെന്നൈ∙ ഇന്ത്യ ദയനീയ തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങിയ വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ ഒന്നാം ഏകദിനത്തിൽ അംപയറിങ്ങിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി. രവീന്ദ്ര ജഡേജയുടെ റണ്ണൗട്ട് തീരുമാനം 3–ാം അംപയറിനു വിട്ട ഫീൽഡ് അംപയർ ഷോൺ ജോർജിന്റെ തീരുമാനമാണ് കോലിയുടെ അപ്രീതിക്കു കാരണമായത്. യഥാർഥത്തിൽ ജഡേജ പുറത്തായിരുന്നെങ്കിലും ആദ്യം ഇത് അവഗണിച്ച അംപയർ ഏറെ വൈകി ഇക്കാര്യം തേഡ് അംപയറിനു വിട്ടതാണ് വിവാദത്തിനു കാരണമായത്.

കീമോ പോൾ എറിഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ ഇന്നിങ്സിലെ‍ 48–ാം ഓവറിലാണ് സംഭവം. ഈ ഓവറിലെ നാലാം പന്തിൽ രവീന്ദ്ര ജഡേജ സിംഗിളിനായി ഓടിയെങ്കിലും ക്രീസിലെത്തും മുൻപ് റോഷ്ടൻ ചെയ്സിന്റെ ഡയറക്ട് ത്രോ വിക്കറ്റ് തെറിപ്പിച്ചു. അപ്പീൽ ചെയ്തെങ്കിലും ഫീൽഡ് അംപയർ ഷോൺ ജോർജ് ഔട്ട് വിളിച്ചില്ല. പക്ഷേ, ജഡേജ ക്രീസിനു പുറത്താണെന്നു സ്റ്റേ‍ഡിയം സ്ക്രീനിലെ വിഡിയോയിൽ വ്യക്തമായതോടെ വിൻഡീസ് ക്യാപ്റ്റൻ പൊള്ളാർഡ് അംപയറെ സമീപിച്ചു.

അമളി മനസ്സിലായ ഷോൺ ജോർജ് ഉടൻ തീരുമാനം തേഡ് അംപയറിനു വിട്ടു. റീപ്ലേകളിൽ ചെയ്സിന്റെ ത്രോ വിക്കറ്റ് തെറിപ്പിക്കുമ്പോൾ ജഡേജ ക്രീസിനു വെളിയിലാണെന്ന് വ്യക്തമായതോടെ തേഡ് അംപയർ ജഡേജ ഔട്ടാണെന്നു വിധിച്ചു. റണ്‍നിരക്ക് ഉയർത്തേണ്ട നിർണായക സമയത്താണ് 21 പന്തിൽ 21 റൺസുമായി ജഡേജ പുറത്തായത്.

അംപയറുടെ തീരുമാനം ശരിയായിരുന്നെങ്കിലും തീരുമാനം തേഡ് അംപയറിനു വിടാൻ വൈകിയതിലായിരുന്നു കോലിക്കു നീരസം. സീറ്റിൽനിന്ന് ചാടിയെഴുന്നേറ്റ് അവിശ്വസനീയതയോടെ തലകുലുക്കിയ കോലി, തുടർന്ന് ഡ്രസിങ് റൂമിൽനിന്ന് എഴുന്നേറ്റുപോയി 4–ാം അംപയർ അനിൽ ചൗധരിയെ പ്രതിഷേധം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.

∙ മത്സരശേഷവും കലിപ്പു തീരാതെ കോലി

മത്സരശേഷം സമ്മാനദാന സമയത്തും കോലി അംപയറുടെ തീരുമാനത്തിലുള്ള അതൃപ്തി മറച്ചുവച്ചില്ല. ‘ഫീൽഡർ അപ്പീൽ ചെയ്തു, അംപയർ നിരസിച്ചു – അവിടെ സംഭവിച്ചത് അത്രമാത്രം. ആ കാര്യം അവിടെ തീർന്നു. അല്ലാതെ ടിവി റീപ്ലേകളുടെ ചുമതലയുള്ളവർക്ക് ഫീൽഡർമാരെ സ്വാധീനിക്കാനോ തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കാൻ അംപയറിനോട് ആവശ്യപ്പെടാൻ നിർദ്ദേശിക്കാനോ കഴിയില്ല. ഇതിനു മുൻപ് ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം ഞാനെന്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല’ – കോലി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘ഇക്കാര്യത്തിൽ നിയമം എവിടെപ്പോയെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്താണ് പരിധിയെന്നും അറിയില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ (ജഡേജയുടെ ഔട്ട്) എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അംപയറാണ് ഇക്കാര്യം തേഡ് അംപയറിനു വിട്ട് പുനഃപരിശോധന നടത്തേണ്ടത്. തുടർന്ന് എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടതും അങ്ങനെതന്നെ. ഫീൽഡിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കാനോ നിർദ്ദേശിക്കാനോ പുറത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് അവകാശമില്ല. ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് അതാണെന്ന് ഞാൻ‌ കരുതുന്നു’ – കോലി വിശദീകരിച്ചു. ഇന്ത്യയ്ക്ക് ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന 15–20 റൺസാണ് ഇതിലൂടെ നഷ്ടമായതെന്നും കോലി ആരോപിച്ചു.

അതേസമയം, വിൻഡീസിനെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയായ തീരുമാനമാണ് ഇപ്രകാരം കൈക്കൊണ്ടതെന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ കീറോൺ പൊള്ളാർഡ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ‘എന്നെ സംബന്ധിച്ച്, ശരിയായ തീരുമാനം ഒടുവിൽ അംപയർ കൈക്കൊണ്ടു എന്നതാണ് മുഖ്യം. ആദ്യം ഞങ്ങൾ അപ്പീൽ ചെയ്തെങ്കിലും അംപയർ അംഗീകരിച്ചില്ല, പക്ഷേ, പതുക്കെയാണെങ്കിലും ശരിയായ തീരുമാനത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തി’ – പൊള്ളാർഡ് പറഞ്ഞു.



English Summary: On field umpire Shaun George did not give Ravindra Jadeja run-out initially but went upstairs after the replays were shown on the big screen. The timing of the referral upstairs raised questions on the run-out.