332 താരങ്ങൾ, എട്ടു ടീമുകൾ, 73 ഒഴിവ്, ചെലവാക്കാൻ 207 കോടി രൂപയും; ലേലം 19ന്

പ്രതീക്ഷിച്ചതു പേരിനൊരു ചടങ്ങാണ്. പക്ഷേ ഒരുങ്ങുന്നത് ആവേശം നിറയുന്ന ആഘോഷത്തിനും. അടുത്ത സീസണിലെ അടിമുടി മാറ്റത്തിനായി കാത്തുനിൽക്കാതെ ടീമുകളെല്ലാം വൻതോതിൽ അഴിച്ചുപണി നടത്തിയതോടെ ‘ബംപർ ജാക്പോട്ട്’ പ്രതീതിയിലായി ഇക്കുറി ഐപിഎൽ ലേലം. 19നു കൊൽക്കത്തയിൽ നടക്കുന്ന ലേലത്തിൽ വിദേശത്തു നിന്നടക്കം മൂന്നൂറിലേറെ ക്രിക്കറ്റർമാർ ഭാഗ്യം പരീക്ഷിക്കും.

5 താരങ്ങളെ മാത്രം ഒഴിവാക്കിയ സൺറൈസേഴ്സും 6 പേരെ ഒഴിവാക്കിയ സൂപ്പർ കിങ്സും ഒഴികെയുള്ള സ്ക്വാഡുകളെല്ലാം വൻമാറ്റങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടാകും താരവേട്ടയ്ക്കെത്തുക. ടീമുകൾ സൂപ്പർ താരങ്ങളെ ഉൾപ്പെടെ ഒഴിവാക്കിയതോടെ ലേലത്തിന്റെ ബജറ്റിലും വൻവർധനയുണ്ട്. പരമാവധി 73 താരങ്ങൾക്കായി 8 ടീമുകളുടെയും കയ്യിലുള്ളത് 207.65 കോടി രൂപയാണ്.

∙ ലേലം എങ്ങനെ

മുന്നൂറിലേറെ താരങ്ങൾ അവരുടെ പ്ലേയിങ് കാറ്റഗറി അനുസരിച്ചു ലേലത്തിനെത്തും. ബാറ്റ്സ്മാൻ, ഓൾറൗണ്ടർ, വിക്കറ്റ് കീപ്പർ, ഫാസ്റ്റ് ബോളർ, സ്പിന്നർ എന്ന ക്രമത്തിലാകും ലേലം. ഓരോ ലോട്ടിൽ നിന്നും നറുക്ക് വീഴുന്ന മുറയ്ക്കു താരങ്ങൾ കളത്തിലെത്തും. താരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനവിലയിൽ ലേലം തുടങ്ങും. ഓക്‌ഷണർ പേര് വിളിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് 8 ടീമുകൾക്കും വിളി തുടങ്ങാം. ഇംഗ്ലിഷ് ഓക്‌ഷണർ ഹ്യൂ എഡ്മിഡസ് ആണ് ഇക്കുറിയും ലേലം നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. രാജ്യാന്തര താരങ്ങൾക്കു പിന്നാലെ അൺ ക്യാപ്ഡ് താരങ്ങൾക്ക് അവസരമൊരുങ്ങും.

ലോക ക്രിക്കറ്റിലെ വൻതോക്കുകളെന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നവരടക്കം സൂപ്പർ താരങ്ങളുടെ നീണ്ട നിരയാണ് ഇക്കുറി അവസരം തേടുന്നത്. ട്വന്റി 20 യിലെ അതികായരിൽ തുടങ്ങി അണ്ടർ 19 ലോകകപ്പിനൊരുങ്ങുന്ന നാളെയുടെ താരങ്ങൾ വരെ കൊൽക്കത്തയിൽ ‘ലേലച്ചുറ്റികയ്ക്കു’ കീഴിലെത്തും.

കളിക്കാരെ വല വീശിപ്പിടിക്കാൻ ടീം ഉടമകൾ ഇറങ്ങുന്നതു കീശ നിറച്ചാണ്. കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബിന്റെ കയ്യിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം: 42.7 കോടി രൂപ. രണ്ടാമത് കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സാണ്: 35.65 കോടി രൂപ. 13.05 കോടി രൂപ മാത്രം കയ്യിലുള്ള മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന്റെ പെട്ടിയിലാണ് ഏറ്റവും കുറവ്. ഓരോ ടീമിന്റെയും കയ്യിലുള്ള തുകയുടെ കണക്ക് ഇങ്ങനെ:

ഓരോ ടീമിന്റെയും കയ്യിലുള്ള തുകയുടെ കണക്ക് ഇങ്ങനെ (ടീം തിരിച്ച് കോടി രൂപയിൽ)

മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് – 13.05 കോടി

ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് – 27.85

കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബ് – 42.7

കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് – 35.65

ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് – 14.05

രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് – 28.9

റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ – 27.9

സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് – 17.0

∙ ഓരോ ടീമിനും ഇനി എത്ര താരങ്ങളെ ടീമിലെടുക്കാം?

മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് – ഏഴ് (ഇന്ത്യൻ താരം – 5, വിദേശ താരം – 2)

ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് – 11 (ഇന്ത്യൻ താരം – 6, വിദേശ താരം – 5)

കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബ് – 9 (ഇന്ത്യൻ താരം – 5, വിദേശ താരം – 4)

കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് – 11 (ഇന്ത്യൻ താരം – 7, വിദേശ താരം – 4)

ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് – അഞ്ച് (ഇന്ത്യൻ താരം – 3, വിദേശ താരം – 2)

രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് – 11 (ഇന്ത്യൻ താരം – 7, വിദേശ താരം – 4)

റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ – 12 (ഇന്ത്യൻ താരം – 6, വിദേശ താരം – 6)

സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് – ഏഴ് (ഇന്ത്യൻ താരം – 5, വിദേശ താരം – 2)

∙ ഗോൾഡൻ ഇലവൻ

(ലേലത്തിനായുള്ള 11 സൂപ്പർ താരങ്ങൾ. ഇതിൽ ഏഴു പേർക്ക് അടിസ്ഥാന വില 2 കോടി വീതം)

1. ക്രിസ് ലിൻ (രണ്ട് കോടി രൂപ, ബാറ്റ്സ്മാൻ – ഓസ്ട്രേലിയ)

2. എയ്ഞ്ചലോ മാത്യൂസ് (2 കോടി, ഓൾറൗണ്ടർ – ശ്രീലങ്ക)

3. ഗ്ലെൻ മാക്സ്‌വെൽ (2 കോടി, ഓൾറൗണ്ടർ – ഓസ്ട്രേലിയ)

4. പാറ്റ് കമ്മിൻസ് (2 കോടി, പേസ് ബോളർ – ഓസ്ട്രേലിയ)

5. എവിൻ ലൂയിസ് (ബാറ്റ്സ്മാൻ – വെസ്റ്റിൻഡീസ്)‌

6. ഷെൽഡൺ കോട്രൽ (പേസ് ബോളർ– വെസ്റ്റിൻഡീസ്)

7. ജോഷ് ഹെയ്സൽവുഡ് (പേസ് ബോളർ – ഓസ്ട്രേലിയ)

8. സാം കറൻ (ഓൾറൗണ്ടർ – ഇംഗ്ലണ്ട്)

9. മിച്ചൽ മാർഷ് (2 കോടി, ഓള്‍റൗണ്ടർ – ഓസ്ട്രേലിയ)

10. റോബിൻ ഉത്തപ്പ (1.5 കോടി, ബാറ്റ്സ്മാൻ – ഇന്ത്യ)

11. ഡെയ്ൽ സ്റ്റെയ്ൻ (2 കോടി, പേസ് ബോളർ – ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക)

∙ യുഎസ് ഉൾപ്പെടെ 10 വിദേശരാജ്യങ്ങളിലെ (ഇംഗ്ലണ്ട്, ഓസ്ട്രേലിയ, വെസ്റ്റിൻഡീസ്, ന്യൂസീലൻഡ്, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ശ്രീലങ്ക, ബംഗ്ലദേശ്, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, യുഎഇ, സ്കോട്‌ലൻഡ്, യുഎസ്) താരങ്ങൾ ലേലത്തിന്

∙ ലേലത്തിനുള്ള പുതുതലമുറ താരങ്ങൾ

1. ടോം ബാന്റൻ (ഇംഗ്ലണ്ട്)

സാങ്കേതികത്തികവും ആക്രമണമികവും കൊണ്ടു ശ്രദ്ധേയനായ യുവ ബാറ്റ്സ്മാൻ.

2. വിൽ ജാക്ക്സ് (ഇംഗ്ലണ്ട്)

ടി10 ലീഗിൽ 25 പന്തിൽ സെഞ്ചുറി തികച്ച യുവതാരം.

3. ബ്രണ്ടൻ കിങ് (വെസ്റ്റിൻഡീസ്)

കരീബിയൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ തിളങ്ങിയ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റ്സ്മാൻ.

4. ജോർജ്‍ ഗാർട്ടൻ (ഇംഗ്ലണ്ട്)

ടി10 ലീഗിൽ വിക്കറ്റ് കൊയ്ത്ത് നടത്തിയ യുവ പേസ് ബോളർ.

5. നൂർ അഹമ്മദ് ലകൻവാൾ (അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ)

ജൂനിയർ ക്രിക്കറ്റിൽ ശ്രദ്ധേയനായ ചൈനമാൻ സ്പിന്നർ

∙ ലേലത്തിനുള്ള ‘യുവ ഇന്ത്യ’

1. യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ (മുംബൈ)

വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫിയിൽ ഇരട്ട സെഞ്ചുറി നേടി വിസ്മയിപ്പിച്ച കൗമാര താരം.

2. ആർ. സായ് കിഷോർ (തമിഴ്നാട്)

തമിഴ്നാട് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ തരംഗം സൃഷ്ടിച്ച സ്പിന്നർ

3. പ്രിയം ഗാർഗ് (ഉത്തർപ്രദേശ്)

അണ്ടർ 19 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യയെ നയിക്കുന്ന ബാറ്റ്സ്മാൻ

4. രോഹൻ കദം (കർണാടക)

മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫിയിൽ തിളങ്ങിയ ബാറ്റ്സ്മാൻ.

5. ജി. പെരിയസ്വാമി (തമിഴ്നാട്)

തമിഴ്നാട് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ‘മലിംഗ’ സ്റ്റൈലിൽ തിളങ്ങിയ പേസ് ബോളർ.

∙ കേരളത്തിൽനിന്ന് റോബിൻ ഉത്തപ്പ, സച്ചിൻ ബേബി, ജലജ് സക്സേന, വിഷ്ണു വിനോദ്, എസ്. മിഥുൻ എന്നിവർ ലേലത്തിനുണ്ട്. (സഞ്ജു സാംസൺ (രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ്), കെ.എം. ആസിഫ് (ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ്), സന്ദീപ് വാരിയർ (കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ്), ബേസിൽ തമ്പി (സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ്), ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ (റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ) എന്നിവരെ അതതു ടീമുകൾ നിലനിർത്തി.

