ക്രിസ്റ്റ്യാനോയുടെ ‘ക്രിക്കറ്റ് പ്രതിരൂപ’മാണ് കോലി, കഠിനാധ്വാനിയും: ലാറ

ചെന്നൈ∙ ഫുട്ബോൾ സൂപ്പർതാരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ ക്രിക്കറ്റിലെ പ്രതിരൂപമാണ് ഇന്ത്യൻ നായകൻ വിരാട് കോലിയെന്ന് വെസ്റ്റിൻഡീസ് ഇതിഹാസം ബ്രയാൻ ലാറ. പ്രതിഭയുടെ കാര്യത്തിൽ ലോകേഷ് രാഹുൽ, രോഹിത് ശർമ തുടങ്ങിയ സഹതാരങ്ങളും കോലിയുടെ ഒപ്പമുണ്ടെങ്കിലും കളിയോടുള്ള സമർപ്പണവും കഠിനാധ്വാനവുമാണ് കോലിയെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നതെന്നും ലാറ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ക്രിക്കറ്റ് കളത്തിലെ ഇടങ്കയ്യൻമാരിൽ ഇതിഹാസമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ലാറ, കോലിയുടെ പ്രകടനം ചില സമയത്ത് ‘അവിശ്വസനീയമാണെന്നും’ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

‘മത്സരങ്ങൾക്കായുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾക്കപ്പുറം കളിയോടുള്ള കോലിയുടെ സമർപ്പണം എടുത്തുപറയേണ്ടതാണ്. ലോകേഷ് രാഹുൽ, രോഹിത് ശർമ തുടങ്ങിയ സഹതാരങ്ങളേക്കാൾ പ്രതിഭയുള്ളയാണ് കോലിയെന്ന് എനിക്കു തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷേ, കഠിനാധ്വാനവും സമർപ്പണമവുമാണ് കോലിയെ മറ്റുള്ളവരിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത്. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ ക്രിക്കറ്റ് പ്രതിരൂപമാണ് കോലി’ – ലാറ പറഞ്ഞു.

‘കോലിയുടെ കായിക്ഷമതയും മാനസികബലവും അവിശ്വസനീയമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാറ്റിങ് ടെക്നിക്കും അസാധ്യം. ഏതു കാലത്തു ജീവിച്ചാലും അവഗണിക്കാവുന്ന താരമല്ല കോലി. ക്രിക്കറ്റിന്റെ എല്ലാ ഫോർമാറ്റിലും ഒരു താരം 50നു മുകളിൽ ശരാശരി നിലനിർത്തുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അദ്ദേഹം വേറെ തലത്തിലുള്ള താരമാണ്’ – ലാറ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

English Summary: Batting great Brian Lara said Virat Kohli is not more talented than a KL Rahul or a Rohit Sharma but his commitment to preparation sets him apart.