കൂറ്റൻ ജയത്തിനിടെ വിൻഡീസിന് ‘കനത്ത’ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം; മാച്ച് ഫീയുടെ 80% പിഴ

ചെന്നൈ∙ ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരായ ഒന്നാം ഏകദിനത്തിൽ തകർപ്പൻ വിജയം നേടിയതിന്റെ സന്തോഷത്തിനിടെ വെസ്റ്റിൻഡീസ് ടീമിന് കനത്ത ‘സാമ്പത്തിക നഷ്ടം’. മത്സരത്തിലെ കുറഞ്ഞ ഓവർ നിരക്കിന്റെ പേരിൽ വെസ്റ്റിൻഡീസ് ടീമിലെ എല്ലാ താരങ്ങൾക്കും മാച്ച് ഫീയുടെ 80 ശതമാനം പിഴ വിധിച്ചു. ഓവറുകൾ പൂർത്തിയാക്കേണ്ട നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ നാല് ഓവർ കുറച്ചു മാത്രമേ വിൻഡീസ് ടീം ബോൾ ചെയ്തുള്ളൂ എന്നു കണ്ടെത്തിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് മാച്ച് റഫറി ഡേവിഡ് ബൂൺ പിഴ വിധിച്ചത്.

ഓവർ നിരക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഐസിസി ചട്ടമനുസരിച്ച് നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കാത്ത ഓരോ ഓവറിനും മാച്ച് ഫീയുടെ 20 ശതമാനം പിഴയൊടുക്കണം. വിൻഡീസ് ടീം ഈ സമയത്ത് നാല് ഓവർ കുറച്ചു ബോൾ ചെയ്തതിനാൽ മാച്ച് ഫീയുടെ 80 ശതമാനം പിഴയായി നൽകണം. കീറോൺ പൊള്ളാർഡ്, ജെയ്സൺ ഹോൾഡർ, ഷിമ്രോൺ ഹെറ്റ്മയർ, സുനിൽ ആംബ്രിസ്, ഷായ് ഹോപ്പ്, റോസ്റ്റൺ ചെയ്സ് തുടങ്ങി കളിക്കാരുടെ പൂളിൽ ‘എ’ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട താരങ്ങൾക്ക് ഏതാണ്ട് 3.5 ലക്ഷം രൂപയാണ് മാച്ച് ഫീയായി ലഭിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 2.80 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ ഇവർ പിഴയായി നൽകണം.

വിന്‍ഡീസ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ കീറോൺ പൊള്ളാർഡ് പിഴവു സമ്മതിച്ചതിനാൽ ഔദ്യോഗിക വാദം കേൾക്കലൊന്നും കൂടാതെയാണ് ശിക്ഷ തീരുമാനിച്ചത്. ഫീൽഡ് അംപയർമാരായിരുന്ന നിതിൻ മേനോൻ, ഷോൺ ജോർജ്, തേഡ് അംപയർ റോഡ്നി ടക്കർ, ഫോർത്ത് അംപയർ അനിൽ ചൗധരി എന്നിവർ ചേർന്നാണ് വിൻഡീസ് ടീമിനു മേൽ കുറ്റം ചാർത്തിയത്.

ചെന്നൈ ചെപ്പോക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ഒന്നാം ഏകദിനത്തിൽ വിൻഡീസ് ഇന്ത്യയെ എട്ടു വിക്കറ്റിനാണ് തകർത്തത്. ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്ത് ഇന്ത്യ നിശ്ചിത 50 ഓവറിൽ എട്ടു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 287 റൺസാണെടുത്തത്. ഷിമ്രോൺ ഹെറ്റ്മയർ (139), ഷായ് ഹോപ്പ് (102*) എന്നിവർ സെഞ്ചുറി നേടിയതോടെ 13 പന്തു ബാക്കിനിൽക്കെ രണ്ടു വിക്കറ്റ് മാത്രം നഷ്ടത്തിലാണ് വിൻഡീസ് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിയത്. ഇതോടെ വിൻഡീസ് മൂന്നു മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പരയിൽ 1–0ന് മുന്നിലെത്തുകയും ചെയ്തു. പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം മത്സരം 18ന് വിശാഖപട്ടണത്തു നടക്കും.

