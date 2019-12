കോലി എവിടെയാണോ, അവിടെ എത്തണം: സ്വപ്നം വിശദീകരിച്ച് പാക്ക് താരം അസം

കറാച്ചി∙ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയുടെ തലത്തിലേക്ക് വളരാനുള്ള ആഗ്രഹം പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ച് പാക്കിസ്ഥാൻ താരം ബാബർ അസം. സമാനമായ ബാറ്റിങ് ശൈലികൊണ്ടും പ്രതിഭകൊണ്ടും നേരത്തേമുതൽ വിരാട് കോലിയുമായി പലതവണ താരതമ്യത്തിന് പാത്രമായ അസം, ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിനു പിന്നാലെയാണ് ‘കോലിയോളം വളരാനുള്ള’ താൽപര്യം പരസ്യമാക്കിയത്. അതേസമയം, കോലിയുമായി തന്നെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതിൽ കാര്യമില്ലെന്നും അസം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

വാർത്താ ഏജൻസിക്ക് അനുവദിച്ച പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിലാണ് ടെസ്റ്റ്, ഏകദിന റാങ്കിങ്ങിൽ ലോക ഒന്നാം നമ്പർ താരമായ കോലിയോളം വളരാനുള്ള ആഗ്രഹം അസം തുറന്നുപറഞ്ഞത്. ‘നോക്കൂ, ഇക്കാലത്തിനിടെ എത്രയോ വലിയ നേട്ടങ്ങളാണ് കോലി സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇന്ത്യയിൽ ഇതിഹാസ തുല്യനാണ് അദ്ദേഹം. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ എന്നെ കോലിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു കാര്യവുമില്ല. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് വളരാനാണ് എന്റെ ആഗ്രഹവും ശ്രമവും’ – അസം വിശദീകരിച്ചു.

‘മാധ്യമങ്ങളും ആരാധകരും എന്നെ കോലിയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത് പലതവണ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ, ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഇനിയും ഒട്ടേറെ റൺസ് നേടിയാൽ മാത്രമേ എന്നെ മികച്ച താരങ്ങളുടെ ഗണത്തിൽ ചേർക്കാനാകൂ. അടുത്തിടെയായി ടെസ്റ്റിൽ കൂടുതൽ സ്ഥിരത പുലർത്താൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ്’ – അസം പറഞ്ഞു.

അവസാനം കളിച്ച മൂന്നു ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് രണ്ടു സെഞ്ചുറി നേടിയ അസം അടുത്തിടെയായി മികച്ച ഫോമിലാണ്. ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ അവരുെട നാട്ടിലായിരുന്നു ഇതിൽ ആദ്യ സെഞ്ചുറി. പിന്നാലെ ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെയും അസം സെഞ്ചുറി നേടി. കോലിയേപ്പോലെ ടീമിനായി കൂടുതൽ വിജയങ്ങൾ നേടിക്കൊടുക്കുന്ന താരമാകാനാണ് താൽപര്യമെന്നും അസം പറഞ്ഞു.

‘വിരാട് കോലി, സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത് തുടങ്ങിയവരുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് യാതൊരു സമ്മർദ്ദവും തോന്നാറില്ല. സ്വന്തം ബാറ്റിങ് മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള തീവ്ര ശ്രമത്തിലാണ് ഞാൻ. അതിനായി എന്റെ തന്നെ ബാറ്റിങ്ങിന്റെ കൂടുതൽ വിഡിയോകളും കാണാറുണ്ട്. ഓരോ തവണ വിഡിയോ കാണുമ്പോഴും പിഴവുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനാണ് ശ്രമം’ – അസം വിശദീകരിച്ചു.

ഇതുവരെ പാക്കിസ്ഥാൻ ജഴ്സിയിൽ 24 ടെസ്റ്റുകളും 74 ഏകദിനങ്ങളും 36 ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളും കളിച്ച താരമാണ് ഇരുപത്തഞ്ചുകാരനായ അസം. 24 ടെസ്റ്റുകളിൽനിന്ന് 39.66 ശരാശരിയിൽ 1547 റൺസാണ് സമ്പാദ്യം. 74 ഏകദിനങ്ങളിൽനിന്ന് 54.17 ശരാശരിയിൽ 3359 റൺസും 36 ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 50.17 ശരാശരിയിൽ 1405 റൺസും നേടിയിട്ടുണ്ട്. ടെസ്റ്റിൽ മൂന്ന് സെഞ്ചുറി, 12 അർധസെഞ്ചുറി, ഏകദിനത്തിൽ 11 സെഞ്ചുറി, 15 അർധസെഞ്ചുറി എന്നിങ്ങനയാണ് അസമിന്റെ നേട്ടം.

