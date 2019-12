അവഗണിച്ചവർക്കുള്ള മറുപടി, സഞ്ജുവിന്റെ ഈ സെഞ്ചുറി; കാണേണ്ടവർ കാണട്ടെ!

തിരുവനന്തപുരം∙ നാലു വർഷത്തെ സാമാന്യം നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനുശേഷം ദേശീയ ടീമിൽ ഇടം. രണ്ടു പരമ്പരകളിലായി ആറു മത്സരങ്ങളിൽ ടീമിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ആറു മത്സരങ്ങളിലും ബെഞ്ചിൽ മാത്രം ഇടം. അതിലൊരു മത്സരം സ്വന്തം നാട്ടിൽ, സ്വന്തം കാണികൾക്കു മുന്നിലും. എന്നിട്ടും എല്ലാ അവഗണനകളെയും നേരിയ പുഞ്ചിരിയോടെ നേരിട്ടു, മലയാളികളുടെ പ്രിയതാരം സഞ്ജു സാംസൺ. ബംഗ്ലദേശിനെതിരായ പരമ്പരയിൽ ഒരു മത്സരത്തിൽപ്പോലും അവസരം നൽകാതെ പുറത്തിരുത്തിയപ്പോഴും ഒരു ‘സ്മൈലി’ മാത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്താണ് താരം പ്രതികരിച്ചത്.

അവഗണനകളെയും തിരിച്ചടികളെയും സ്പോർട്സ്മാൻ സ്പിരിറ്റോടെ കണ്ട സഞ്ജു, ഇന്ത്യൻ ടീമിനൊപ്പമുള്ള ‘സഞ്ചാര’ത്തിനുശേഷം കളത്തിലിറങ്ങിയ ആദ്യ മത്സരമായിരുന്നു തുമ്പയിലെ സെന്റ് സേവ്യേഴ്സ് മൈതാനത്തു നടക്കുന്ന രഞ്ജി ട്രോഫി മത്സരം. എതിരാളികൾ കരുത്തരായ ബംഗാൾ. അശോക് ഡിൻഡയും ഇഷാൻ പോറെലും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബോളർമാരുമായെത്തിയ ബംഗാളിനു മുന്നിൽ, മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനം തന്നെ സഞ്ജു നിറഞ്ഞാടി. ഫലം, ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റിലെ 10–ാം സെഞ്ചുറി. തുടർച്ചയായി അവഗണിച്ച സിലക്ടർമാർക്കും അടുത്തിടെയായി അവഗണിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ടീം മാനേജ്മെന്റിനുമുള്ള സഞ്ജുവിന്റെ മറുപടിയായി ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാമോ?

സഞ്ജുവിന്റെ പ്രതികരണം എന്തുതന്നെയായാലും ആരാധകർക്കിഷ്ടം, ഈ സെഞ്ചുറിയെ അവഗണിച്ചവർക്കുള്ള മറുപടിയായി വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ തന്നെയാണ്. ബംഗാളിനെതിരെ സഞ്ജു തുമ്പയിൽ കുറിച്ച സെഞ്ചുറിക്ക് ഇതുവരെ നേടിയ മറ്റ് ഒൻപത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് സെഞ്ചുറികളേക്കാളും അഴകുണ്ടെന്ന് തീർച്ച. തുമ്പയിൽ 153 പന്തിൽ 14 ഫോറും ഒരു സിക്സും സഹിതമാണ് സഞ്ജു സെഞ്ചുറി തൊട്ടത്. ഒന്നാം ദിനം അവസാന സെഷനിൽ പുറത്താകുമ്പോഴേയ്ക്കും 182 പന്തിൽ 16 ഫോറും ഒരു സിക്സും സഹിതം സഞ്ജു നേടിയത് 116 റൺസ്! ഇതിനിടെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റിൽ 3000 റൺസും സഞ്ജു പിന്നിട്ടു.

വ്യക്തിഗത നേട്ടത്തിനപ്പുറം സ്വന്തം ടീമിന്റെ നട്ടെല്ലായ പ്രകടനം കൂടിയാണ് സഞ്ജുവിന്റെ ഈ സെഞ്ചുറി. സ്കോർ ബോർഡിൽ 15 റൺസ് മാത്രമുള്ളപ്പോള്‍ കേരളത്തിന് ആദ്യ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമാകുമ്പോഴാണ് സഞ്ജു ക്രീസിലെത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ഡൽഹിക്കെതിരെ 97 റൺസെടുത്ത പി.രാഹുലാണ് ഇക്കുറി തുടക്കത്തിലേ മടങ്ങിയത്. സമ്പാദ്യം അഞ്ച് റൺസ് മാത്രം. ഇതേ സ്കോറിൽത്തന്നെ വിശ്വസ്തനായ ജലജ് സക്സേനയും കൂടാരം കയറിയതോടെ സഞ്ജുവിനു മുന്നിലെ വെല്ലുവിളി കാഠിന്യമേറിയതായി.

മൂന്നാം വിക്കറ്റിൽ ക്യാപ്റ്റൻ സച്ചിൻ ബേബിയെ കൂട്ടായി കിട്ടിയതോടെ സഞ്ജു പതുക്കെ താളം കണ്ടെത്തി. എല്ലാം കൊണ്ടും ‘പെർഫെക്ടായ’ ഇന്നിങ്സൊന്നുമായിരുന്നില്ല അത്. പക്ഷേ, ടീമിനെ കൈപിടിച്ചുയർത്താനുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ സഞ്ജു പടനയിച്ചപ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡിലേക്ക് റണ്ണെത്തി. ഇതിനിടെ ടീം ടോട്ടൽ 50 കടന്നതിനു പിന്നാലെ സച്ചിൻ ബേബിയും പുറത്തായത് വെല്ലുവിളിയായെങ്കിലും റോബിൻ ഉത്തപ്പയെന്ന പരിചയസമ്പന്നനായ താരത്തിൽ സഞ്ജു അനുയോജ്യനായ കൂട്ടാളിയെ കണ്ടെത്തി.

കേരള ഇന്നിങ്സിന്റെ നട്ടെല്ലായ കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ തുടക്കം അവിടെയായിരുന്നു. ഇരുവരും ചേർന്ന് ക്രീസിൽ നിന്നത് 44.2 ഓവറുകളാണ്. അതായത് 266 പന്തുകൾ. കൂട്ടിച്ചേർത്തത് 138 റൺസും. 71 പന്തിലാണ് സഞ്ജു അർധസെഞ്ചുറി പിന്നിട്ടത്. അകമ്പടിയായത് എട്ടു ഫോറുകൾ. 153 പന്തിൽ 100 കടന്നു. സഞ്ജുവിന്റെ ഇന്നിങ്സിലെ ഏക സിക്സർ പിറന്നത് താരം 90കളിൽ നിൽക്കുമ്പോഴായിരുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്.

ഒരു ചോദ്യം മാത്രം ഇപ്പോഴും ബാക്കിയാണ്. മലയാളി ആരാധകർ ഉൾപ്പെടെ പ്രബല വിഭാഗം ആരാധകർ ഒന്നടങ്കം പിന്തുണച്ചിട്ടും സ‍ഞ്ജുവിന് കിട്ടാതെ പോയ നീതി, കളത്തിലെ പ്രകടനങ്ങളുടെ പേരിലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിനു ലഭിക്കുമോ? അവഗണിച്ചവർക്കുള്ള മറുപടി ബാറ്റുകൊണ്ട് സഞ്ജു നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി സിലക്ടർമാരുടെയും ടീം മാനേജ്മെന്റിന്റെയും ഊഴമാണ്. അർഹിക്കുന്ന ആ ദേശീയ ടീം ജഴ്സിയിൽ സഞ്ജുവിനെ ഉടനെ കാണാൻ അവസരം കിട്ടുമോ? കാത്തിരിക്കുകതന്നെ.

