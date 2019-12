സച്ചിനും ഗാംഗുലിയുമല്ല, യുവിയില്ലെങ്കിൽ 2 ലോകകപ്പും കിട്ടുമായിരുന്നില്ല: ഹർഭജൻ

ന്യൂഡൽഹി∙ യുവരാജ് സിങ് ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 2007ലെ ട്വന്റി20 ലോകകിരീടവും 2011ലെ ഏകദിന ലോകകിരീടവും ലഭിക്കുമായിരുന്നില്ലെന്ന് വെറ്ററൻ സ്പിന്നർ ഹർഭജൻ സിങ്. ഇരു ലോകകപ്പുകളിലും സെമി ഫൈനൽ കടക്കാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കരുത്തായത് യുവരാജ് സിങ്ങിന്റെ സാന്നിധ്യമാണെന്ന് ഹർഭജൻ ഓർമിപ്പിച്ചു. ഒരു സ്വകാര്യ ചാനൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് ഹർഭജൻ യുവരാജിന്റെ സംഭാവനകളെ വാനോളം പുകഴ്ത്തിയത്. യുവരാജിനെയും വേദിയിലിരുത്തായിയിരുന്നു ഹർഭജന്റെ പ്രശംസ.

സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ, കപിൽ ദേവ്, അനിൽ കുംബ്ലെ, സൗരവ് ഗാംഗുലി തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ മഹാരഥൻമാർക്കൊപ്പം എണ്ണപ്പെടേണ്ട പേരാണ് യുവിയുടേതെന്നും ഹർഭജൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കോടിക്കണക്കിന് ഇന്ത്യക്കാരുടെ സ്വപ്നമായിരുന്ന ലോകകിരീടങ്ങൾ യാഥാർഥ്യമാക്കാൻ സഹായിച്ചതിന് ഹർഭജൻ യുവരാജിന് നന്ദിയറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. 2011ൽ ഇന്ത്യ ലോകകപ്പ് നേടുമ്പോൾ മാൻ ഓഫ് ദ് സീരീസ് പുരസ്കാരം നേടിയത് യുവരാജ് സിങ്ങായിരുന്നു.

∙ സച്ചിനും ഗാംഗുലിയുമല്ല, യുവിയാണ് താരം

‘ലോകകപ്പിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങളിലെല്ലാം യുവരാജ് സിങ്ങിനും വലിയ പങ്കുണ്ട്. സാധാരണയായി സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ, സൗരവ് ഗാംഗുലി, അനിൽ കുംബ്ലെ, കപിൽ ദേവ് തുടങ്ങിയ താരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആരാധകർ വാതോരാതെ സംസാരിക്കും. എങ്കിലും യുവരാജ് ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ 2007ലെ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പും 2011ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പും നമുക്കു നേടാനാകുമായിരുന്നോ എന്ന് സംശയാണ്’ – ഹർഭജൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘ഈ രണ്ടു കിരീടങ്ങളും ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ചതിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പങ്ക് നിസ്തുലമാണ്. നന്ദി യുവി. താങ്കളില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പരമാവധി സെമി ഫൈനൽ കൊണ്ട് തൃപ്തരാകേണ്ടി വരുമായിരുന്നു. നല്ല ടീമുകൾ തീർച്ചയായും സെമിയിലെത്തും. ഇത്തവണയും നമ്മൾ സെമിയിലെത്തി. പക്ഷേ ലോകകപ്പ് നേടണമെങ്കിൽ ടീമിൽ യുവരാജിനേപ്പോലൊരു താരം നിർബന്ധമാണ്. ഞങ്ങളുടെ സമയത്ത് യുവരാജ് സിങ്ങിനെ ലഭിച്ചത് വലിയ ഭാഗ്യമാണ്’ – ഹർഭജൻ പറഞ്ഞു.

‘എത്ര വലിയ സ്കോർ പിന്തുടരാനും ആരുടെ വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്താനും ഞങ്ങള്‍ക്ക് യുവിയുടെ സഹായമുണ്ടായിരുന്നു. യുവരാജ് കളത്തിലെത്തിയാൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമെന്ന ഉറപ്പ് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു റണ്ണൗട്ടോ ക്യാച്ചോ എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കും. കിരീടം സമ്മാനിച്ചതിന് ഒരിക്കൽക്കൂടി നന്ദി യുവീ. 2011നു ശേഷം നമ്മൾ രണ്ടു ലോകകപ്പ് കളിച്ചു. രണ്ടിലും കിരീടം നേടാനായില്ല. യുവിയേപ്പോലൊരു താരത്തെ നമ്മൾ ഉടൻ കണ്ടെത്തുമെന്നാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ’ – ഹർഭജൻ പറഞ്ഞു.

∙ 2015 ലോകകപ്പിലും ഇടം പ്രതീക്ഷിച്ചു

2011ൽ ലോകകപ്പ് നേടിയ ടീമംഗങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരെയും തൊട്ടടുത്ത ലോകകപ്പിലും കളിപ്പിക്കേണ്ടതായിരുന്നുവെന്നും ഹർഭജൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ‘2011 ലോകകപ്പ് ടീമിലെ ഒട്ടേറെ താരങ്ങൾക്ക് 2015 ലോകകപ്പും കളിക്കാമായിരുന്നു. യുവരാജ്, ഗംഭീർ, സേവാഗ് എന്നിവർക്കൊപ്പം ഞാനും ടീമിൽ ഇടം പ്രതീക്ഷിച്ചു. പക്ഷേ ഞങ്ങളെയെല്ലാം നിർദ്ദാക്ഷിണ്യം തഴഞ്ഞു. ഇതിനു പിന്നിലെ അ‍ജൻഡ എന്തായിരുന്നുവെന്ന് ഇന്നും എനിക്കറിയില്ല’ – ഹർഭജൻ പറഞ്ഞു.

അന്ന് ടീമിൽനിന്ന് പുറത്തായതിനെക്കുറിച്ച് ഹർഭജന്റെ പ്രതികരണമിങ്ങനെ: ‘നിങ്ങളുടെ ജോലി കഴിഞ്ഞു, ഇനി പൊയ്ക്കോളൂ എന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ഞങ്ങളോടുള്ള സിലക്ടർമാരുടെ പെരുമാറ്റം. പുതിയ ടീം രൂപപ്പെടുത്തണമെന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു അവർ. സത്യത്തിൽ എന്തിനായിരുന്നു നമുക്കൊരു പുതിയ ടീം? നിലവിലെ ടീം ജയിക്കുന്നില്ലെങ്കിലല്ലേ പുതിയ ടീം ആവശ്യമുള്ളൂ? ഞങ്ങൾ ലോകകപ്പ് നേടിയ ആളുകളാണ്. തൊട്ടടുത്ത ലോകകപ്പിലും ഞങ്ങളെ നിലനിർത്തുകയായിരുന്നു വേണ്ടത്’ – ഹർഭജൻ പറഞ്ഞു.

∙ പ്രതീക്ഷയില്ലാതെ പോയി, കിരീടം ചൂടി

അതേസമയം, 2007 ലോകകപ്പിൽ യാതൊരു പ്രതീക്ഷകളുമില്ലാതെയാണ് ഇന്ത്യ കളിച്ചതെന്ന് യുവരാജ് പ്രതികരിച്ചു. ക്രിയാത്മകവും ഭയരഹിതവുമായ പ്രകടനമാണ് ടീമിന്റെ വിജയത്തിൽ നിർണായകമായതെന്ന് യുവി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഒപ്പം ധോണിയേപ്പോലൊരു യുവ നായകനെ ലഭിച്ചതും നിർണായകമായെന്ന് യുവി പറഞ്ഞു.

‘2007ലെ ലോകകപ്പ് വിജയം വിധിയായിരുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാനാകില്ല. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അത് വളരെ സ്പെഷലായ ലോകകപ്പായിരുന്നു. അന്ന് നമ്മുടെ പ്രമുഖ താരങ്ങൾക്കെല്ലാം വിശ്രമം അനുവദിച്ചിരുന്നു. ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റിനെ ആരും അത്ര വകവച്ചിരുന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യം. ആർക്കും വലിയ പ്രതീക്ഷയൊന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. യുവാക്കളുടെ ഒരു സംഘമാണ് അന്ന് ഇന്ത്യയ്ക്കായി കളിച്ചത്. രണ്ടു മാസത്തോളം ഇംഗ്ലണ്ടിലും അയർലൻഡിലും കളിച്ചശേഷമാണ് നമ്മൾ ലോകകപ്പിനായി പോയത്. ലോകകപ്പ് നേടുമെന്ന പ്രതീക്ഷ ആർക്കുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. നമുക്ക് യുവത്വമുള്ളൊരു ക്യാപ്റ്റൻ കൂടിയുണ്ടായിരുന്നു.’ – യുവരാജ് പറഞ്ഞു.

English Summary: Without Yuvraj Singh, we would not have won 2007 and 2011 World Cups: Harbhajan Singh