ഈ വർഷം ഏഴ് രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെ ഏകദിന സെഞ്ചുറി; റെക്കോർഡിട്ട് രോഹിത്

വിശാഖപട്ടണം∙ രാജ്യാന്തര ഏകദിനത്തിൽ ഒരു കലണ്ടർ വർഷത്തിൽ ഏഴു സെഞ്ചുറികൾ. അതും ഏഴ് രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെ. വിശാഖപട്ടണം ഡോ. വൈ.എസ്. രാജശേഖര റെഡ്ഡി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ തകർത്തടിച്ച് സെഞ്ചുറി നേടിയ രോഹിത് ശർമയുടെ പ്രകടനത്തിൽ പിറവിയെടുത്തത് ഇതുൾപ്പെടെ ഒരുപിടി റെക്കോർഡുകൾ കൂടിയാണ്. ഓസ്ട്രേലിയ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, പാക്കിസ്ഥാൻ, ഇംഗ്ലണ്ട്, ബംഗ്ലദേശ്, ശ്രീലങ്ക, വെസ്റ്റിൻഡീസ് ടീമുകൾക്കെതിരെയാണ് രോഹിത് ഈ വർഷം സെഞ്ചുറി നേടിയത്. ഒരു കലണ്ടർ വർഷം ഇത്രയേറെ എതിരാളികളികൾക്കെതിരെ ഏകദിനത്തിൽ സെഞ്ചുറി നേടിയ മറ്റൊരു താരമില്ല.

വിൻഡീസിനെതിരെ ഇന്ത്യയുടെ ടോപ് സ്കോററായ രോഹിത് 138 പന്തിൽ 17 ഫോറും അഞ്ചു സിക്സും സഹിതമാണ് 159 റൺസെടുത്തത്. 107 പന്തിൽ 11 ഫോറും രണ്ടു സിക്സും സഹിതമാണ് രോഹിത് 28–ാം ഏകദിന സെ‍ഞ്ചുറിയിലെത്തിയത്. ഈ വർഷം രോഹിത്തിന്റെ ഏകദിന സെഞ്ചുറികൾ:

133 - ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ

122 – ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരെ

140 – പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ

102 – ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ

104 – ബംഗ്ലദേശിനെതിരെ

103 – ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെ

159 – വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരെ



അതേസമയം, ഒരു കലണ്ടർ വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ ഏകദിന സെഞ്ചുറി നേടിയ താരങ്ങളിൽ രോഹിത്തിനു മുന്നിൽ ഒരാളുണ്ട്; സാക്ഷാൽ സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ. 1998ൽ സച്ചിൻ നേടിയത് ഒൻപതു സെഞ്ചുറികൾ. ഏഴു സെഞ്ചുറി നേടിയ രോഹിത്തിനൊപ്പം രണ്ടാം സ്ഥാനം പങ്കിടാൻ രണ്ടു പേർ കൂടിയുണ്ട്. സൗരവ് ഗാംഗുലി (2000), ഡേവിഡ് വാർണർ (2016) എന്നിവർ. രോഹിത്തിന്റെ പേരിൽ ഈ മത്സരത്തിലൂടെ കുറിക്കപ്പെട്ട റെക്കോർഡ് ഇതു മാത്രമല്ല. എല്ലാ ഫോർമാറ്റിലുമായി ഒരു കലണ്ടർ വർഷം 10 സെഞ്ചുറി നേടുന്ന ആദ്യ ഓപ്പണറാണ് രോഹിത്. ഓപ്പണറെന്ന നിലയിൽ ഒൻപതു സെഞ്ചുറികൾ വീതം നേടിയ സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ (1998), ഗ്രെയിം സ്മിത്ത് (2005), ഡേവിഡ് വാർണർ (2016) എന്നിവരുടെ റെക്കോർഡാണ് രോഹിത് തിരുത്തിയത്.

എല്ലാ ഫോർമാറ്റിലുമായി ഒരു കലണ്ടർ വർഷം പത്തിൽ കൂടുതൽ സെഞ്ചുറി നേടുന്ന നാലാമത്തെ ഇന്ത്യൻ താരമാണ് രോഹിത്. 1998ൽ 12 സെഞ്ചുറി നേടിയ സച്ചിനാണ് ഒന്നാമത്. 2017, 2018 വർഷങ്ങളിൽ വിരാട് കോലി 11ഉം 1999ൽ രാഹുൽ ദ്രാവിഡ് 10ഉം സെഞ്ചുറി നേടി.

ഒരേ എതിരാളിക്കെതിരെ മൂന്ന് 150+ സ്കോർ നേടുന്ന ആദ്യ താരവും (വിൻഡീസിനെതിരെ) രോഹിത് തന്നെ. അതിനിടെ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ ഒരു കലണ്ടർ വർഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിക്സുകൾ നേടുന്ന താരമെന്ന സ്വന്തം റെക്കോർഡ് രോഹിത് ശർമ ഇത്തവണ പരിഷ്കരിച്ചു. ഈ വർഷം ഇതുവരെ 77 സിക്സുകളാണ് രോഹിത്തിന്റെ സമ്പാദ്യം. കഴിഞ്ഞ വർഷം നേടിയ 74 സിക്സുകളുടെ റെക്കോർഡാണ് രോഹിത് തിരുത്തിയത്. ഈ പട്ടികയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും രോഹിത് തന്നെയാണ്. 2017ൽ 65 സിക്സടിച്ചതാണ് രോഹിത്തിന് മൂന്നാം സ്ഥാനം സമ്മാനിച്ചത്. മാത്രമല്ല, രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിക്സ് നേടുന്ന താരമെന്ന റെക്കോർഡും രോഹിത്തിനു തന്നെ. ഇതുവരെ 190 സിക്സാണ് ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ രോഹിത്തിന്റെ സമ്പാദ്യം.

ഏകദിനത്തിൽ എട്ടാം തവണയാണ് രോഹിത് 150 കടക്കുന്നതെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ രണ്ടാമതുള്ള ഓസീസ് താരം ഡേവിഡ് വാർണറിന്റെ പേരിൽ ആറ് 150+ സ്കോറുകളുണ്ട്. ഇതിനിടെ, രോഹിത് ശർമ ഈ വർഷം ഏകദിനത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടുന്ന താരമെന്ന നേട്ടം സ്വന്തമാക്കി. ഇന്ത്യൻ നായകൻ കൂടിയായ വിരാട് കോലിയെ പിന്തള്ളിയാണ് രോഹിത് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കയറിയത്. മാത്രമല്ല, ഏകദിനത്തിൽ ഒരു കലണ്ടർ വർഷം ആദ്യമായാണ് രോഹിത് 1300 റൺസ് പിന്നിടുന്നതെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. നിലവിൽ 27 മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 1427 റൺസാണ് രോഹിത്തിന്റെ സമ്പാദ്യം. 1303 റൺസുമായി വിൻഡീസ് താരം ഷായ് ഹോപ്പാണ് രണ്ടാമത്. 1292 റൺസുമായി കോലി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്.

ഈ വർഷം എല്ലാ ഫോർമാറ്റിലുമായി രോഹിത്തിന്റെ റൺനേട്ടം 2379 ആയി ഉയർന്നു. ഈ വർഷം ഇതിലും കൂടുതൽ റൺസ് നേടിയ മറ്റു താരങ്ങളില്ല. ഒരു കലണ്ടർ വർഷം കൂടുതൽ റൺസ് നേടുന്ന ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണറായും രോഹിത് മാറി. 2008ൽ 2355 റൺസ് നേടിയ വീരേന്ദർ സേവാഗിനെയാണ് പിന്തള്ളിയത്. 1997ൽ ഓപ്പണറെന്ന നിലയിൽ 2387 റൺസ് നേടിയ ശ്രീലങ്കയുടെ സനത് ജയസൂര്യ മാത്രമേ ഇക്കാര്യത്തിൽ രോഹിത്തിന് മുന്നിലുള്ളൂ.



∙ ഒരു കലണ്ടർ വർഷം കൂടുതൽ സിക്സുകൾ

77 – രോഹിത് ശർമ (2019) *

74 – രോഹിത് ശർമ (2018)

65 – രോഹിത് ശർമ (2017)

63 – എ.ബി. ഡിവില്ലിയേഴ്സ് (2015)

60 – ഒയിൻ മോർഗൻ (2019)

∙ ഒരു കലണ്ടർ വർഷം രോഹിത്തിന്റെ മികച്ച പ്രകടനങ്ങൾ

1427* – 2019

1293 – 2017

1196 – 2013

1030 – 2018

∙ ഈ വർഷം ഏകദിനത്തിൽ കൂടുതൽ റൺസ്

1427* – രോഹിത് ശർമ

1303* – ഷായ് ഹോപ്പ്

1292* – വിരാട് കോലി

1141 – ആരോൺ ഫിഞ്ച്

English Summary: List of records Rohit Sharma created with his 159-run knock against West Indies in Vizag