ബോളിവുഡിൽനിന്ന് ക്രിക്കറ്റ് കളത്തിലേക്ക്; ദേശ്മുഖ് ഇനി മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിൽ

മുംബൈ ∙ ഇന്ത്യയിൽ ക്രിക്കറ്റും ബോളിവുഡും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അത്ര ചെറുതല്ല. ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി ഉൾപ്പെടെ ബോളിവുഡ് താരങ്ങളെ വിവാഹം ചെയ്ത ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾ ഒട്ടേറെയുണ്ട്. ക്രിക്കറ്റ് കളത്തിൽ മിന്നിനിൽക്കവെ ബോളിവുഡിന്റെ വെള്ളിവെളിച്ചത്തിലെത്തിയവരും കുറവല്ല. വിക്രം നായകനാകുന്ന തമിഴ് ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്ന മുൻ ഇന്ത്യൻ‌ പേസർ ഇർഫാൻ പഠാനും ലോകകപ്പ് നേടിയ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ അംഗമായിരുന്ന മലയാളി താരം എസ്. ശ്രീശാന്തും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ അധികരിച്ച് നിർമിക്കപ്പെട്ട ബോളിവുഡ് ചിത്രങ്ങളുമുണ്ട്. സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ, മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണി, മുഹമ്മദ് അസ്ഹറുദ്ദീൻ തുടങ്ങിയവരെക്കുറിച്ചുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഉദാഹരണം.

എന്നാൽ, ബോളിവുഡിൽ തിളങ്ങിയശേഷം ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ട എത്രപേരുണ്ട്? അങ്ങനെയൊരാളാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ ചർച്ചാവിഷയം. ആറു വർഷം മുൻപു ഹിന്ദി സിനിമയിൽ ക്രിക്കറ്റ് താരത്തിന്റെ വേഷമണിഞ്ഞ ഒരു പയ്യൻസ് ഇനി ഐപിഎല്ലിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന്റെ കളറണിയും. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നുള്ള ക്രിക്കറ്റ് താരമായ ദിഗ്‌വിജയ് ദേശ്മുഖാണു ആ താരം.

അടുത്തിടെ കൊൽക്കത്തയിൽ നടന്ന ഐപിഎൽ താരലേലത്തിൽ 20 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണു പേസറായ ദിഗ്‌വിജയിനെ മുംബൈ ടീമിലെത്തിച്ചത്. 2013ൽ ഇറങ്ങിയ ‘കയ് പോ ചെ’ എന്ന ഹിന്ദി സിനിമയിൽ ക്രിക്കറ്റ് പരിശീലനത്തിനെത്തുന്ന അലി എന്ന കുട്ടിയുടെ വേഷമാണു ദിഗ്‌വിജയ് ചെയ്തത്. 3 സുഹൃത്തുക്കൾ ചേർന്ന് ഒരു ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമി തുടങ്ങുന്നതും തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന സംഭവങ്ങളുമാണു സിനിമയുടെ കഥ. 15–ാം വയസ്സിൽ അണ്ടർ 16 ടീമിനായി കളിക്കുന്ന കാലത്താണു സിനിമയിലേക്കെത്തുന്നത്. സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചെങ്കിലും കളി കൈവിട്ടില്ല.

മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്കായി കളിക്കുന്ന ദിഗ്‍വിജയ്, സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫി ട്വന്റി20യിലെ തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തിലൂടെയാണ് (9 വിക്കറ്റ്) ഐപിഎൽ ടീം ഉടമകളുടെ കണ്ണിൽപ്പെട്ടത്. രഞ്ജി ട്രോഫിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജമ്മു കശ്മീരിനെതിരെ മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്കായി അരങ്ങേറുകയും ചെയ്തു. ഈ മത്സരത്തിൽ ആറു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി ദേശ്മുഖ് കരുത്തുകാട്ടി. ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ 9.5 ഓവറിൽ 15 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങി രണ്ടു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയപ്പോൾ, രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ 14.3 ഓവറിൽ 46 റൺസ് വഴങ്ങി നാലു വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി.

പക്ഷേ താരം വിസ്മയിപ്പിച്ചത് ബാറ്റുകൊണ്ടാണ്. താരലേലത്തിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ടീമിലെടുത്തതിന്റെ പിന്നാലെയാണ് എട്ടാമനായി കളത്തിലിറങ്ങി ദേശ്മുഖ് തകർപ്പൻ അർധസെഞ്ചുറിയുമായി തിളങ്ങിയത്. ജമ്മു കശ്മീരിനെതിരെ മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്ക് തോൽവി ഒഴിവാക്കാനായില്ലെങ്കിലും 71 പന്തിൽ തകർത്തടിച്ച് 83 റൺസെടുത്ത ദേശ്മുഖിന്റെ പ്രകടനം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. ഏഴു ഫോറും അഞ്ചു സിക്സും സഹിതമാണ് ദേശ്മുഖ് കരിയറിലെ ഉയർന്ന സ്കോർ കണ്ടെത്തിയത്. ഈ മത്സരത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വ്യക്തിഗത സ്കോറും ദേശ്മുഖിന്റേതാണ്. എന്തായാലും ‘റീൽ ലൈഫി’ലെ ക്ലൈമാക്സ് ദേശ്മുഖിന്റെ ‘റിയൽ ലൈഫി’ലും സംഭവിക്കുമോ എന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് ആരാധകർ. ‘കയ് പോ ചെ’യിൽ ഏറ്റവുമൊടുവിൽ ദേശ്മുഖ് അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രം ഇന്ത്യൻ ജഴ്സിയണിയുന്നതാണ് കഥ. യഥാർഥ ജീവിതത്തിൽ അതു സംഭവിക്കുമോ? കാത്തിരിക്കുകതന്നെ!

English Summary: From starring in Kai Po Che to realising IPL dream, Digvijay Deshmukh ready to shine for Mumbai Indians