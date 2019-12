തുടർച്ചയായ മൂന്നാം തവണയും സഞ്ജു ട്വന്റി20 ടീമിൽ; ബുമ്ര, ധവാൻ തിരിച്ചെത്തി

ന്യൂ‍ഡൽഹി ∙ ജനുവരിയിൽ ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെയും ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെയും നടക്കാനിരിക്കുന്ന ക്രിക്കറ്റ് പരമ്പരകൾക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. പരുക്കുകാരണം വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ ഏകദിന –ട്വന്റി20 പരമ്പരകളിൽ കളിക്കാതിരുന്ന പേസ് ബോളർ ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയും ഓപ്പണർ ശിഖർ ധവാനും ടീമിൽ തിരിച്ചെത്തി.

ട്വന്റി20 ടീമിൽ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജനുവരി 5ന് തുടങ്ങുന്ന ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ പരമ്പരയിൽ 3 ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളും ജനുവരി 14ന് തുടങ്ങുന്ന ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് എതിരായ പരമ്പരയിൽ 3 ഏകദിന മത്സരങ്ങളുമാണുള്ളത്. അതേ സമയം വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമയ്ക്കും പേസ് ബോളർ മുഹമ്മദ് ഷമിക്കും ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ കളികളിൽ സിലക്ടർമാർ വിശ്രമം അനുവദിച്ചു. ഓസീസിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിൽ ഇവർ ടീമിനൊപ്പം ചേരും.

ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര ശാരീരിക ക്ഷമത വീണ്ടെടുത്തതായി ടീം ഫിസിയോ നിതിൻ പട്ടേൽ അറിയിച്ചു. പരുക്കു ഭേദമാകാത്ത ഓൾറൗണ്ടർ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയെയും രാജ്യാന്തര മത്സരങ്ങളിൽനിന്നു വിട്ടു നിൽക്കുന്ന എം.എസ്. ധോണിയെയും ടീമിലേക്കു പരിഗിണിച്ചില്ല.

∙ ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ ട്വന്റി20 ടീം: വിരാട് കോലി (ക്യാപ്റ്റൻ), ധവാൻ, രാഹുൽ, ശ്രേയസ് അയ്യർ, ഋഷഭ് പന്ത് (കീപ്പർ), ജഡേജ, ശിവം ദുബെ, ചെഹൽ, കുൽദീപ് യാദവ്, ബുമ്ര, നവ്ദീപ് സെയ്നി, ഷാർദൂൽ ഠാക്കുർ, മനീഷ് പാണ്ഡെ, വാഷിങ്ടൻ സുന്ദർ, സഞ്ജു.

∙ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ ഏകദിന ടീം: വിരാട് കോലി (ക്യാപ്റ്റൻ), ധവാൻ, രോഹിത് ശർമ, രാഹുൽ, ശ്രേയസ്, പന്ത് (കീപ്പർ), കേദാർ ജാദവ്, ജഡേജ, ദുബെ, ചെഹൽ, കുൽദീപ്, ബുമ്ര, സെയ്നി, ഷാർദൂൽ, മനീഷ് പാണ്ഡെ.

∙ ഇന്ത്യയുടെ മത്സരക്രമം

ജനുവരി 5: ഇന്ത്യ – ശ്രീലങ്ക, ഒന്നാം ട്വന്റി20 (ഗുവാഹത്തി)

ജനുവരി 7: ഇന്ത്യ – ശ്രീലങ്ക, രണ്ടാം ട്വന്റി20 (ഇൻഡോർ)

ജനുവരി 9: ഇന്ത്യ – ശ്രീലങ്ക, മൂന്നാം ട്വന്റി20 (പുണെ)

ജനുവരി 14: ഇന്ത്യ – ഓസ്ട്രേലിയ, ഒന്നാം ഏകദിനം (മുംബൈ)

ജനുവരി 17: ഇന്ത്യ – ഓസ്ട്രേലിയ, രണ്ടാം ഏകദിനം (രാജ്കോട്ട്)

ജനുവരി 19: ഇന്ത്യ – ഓസ്ട്രേലിയ, മൂന്നാം ഏകദിനം (ബെംഗളൂരു)



