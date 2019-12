ആറു പന്തിൽ 17*, ഒരു സിക്സ്, രണ്ടു ഫോർ; കാത്തിരുന്ന ‘കാമിയോ’, ഷാർദുൽ വക!

ഷാർദ്ദുൽ താക്കൂർ ഇന്ന് കളിച്ച ഇന്നിംഗ്സ്...

അതുപോലുള്ള കാമിയോകൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരുപാട് കൊതിച്ചിട്ടുണ്ട്...

അത്തരം ഇന്നിംഗ്സുകളുടെ അഭാവംമൂലം ഇന്ത്യ തോറ്റ മത്സരങ്ങൾക്ക് കണക്കുണ്ടാവില്ല...

പണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ റൺചേസുകൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു...

മുൻനിര ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ വിജയത്തിന്റെ വക്കുവരെ എത്തിക്കും...

വാലറ്റക്കാർ പടിയ്ക്കൽ കലമുടയ്ക്കും...

അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് മാച്ചുകൾ കണ്ടുശീലിച്ചതുകൊണ്ട് ഇതിന് കൂടുതൽ മധുരം...

വിരാട് കോലി പുറത്തായാൽ കളി കൈവിട്ടുപോകും എന്നാണ് കരുതിയിരുന്നത്...

അപ്പോഴാണ് ഷാർദ്ദുൽ വന്ന് വിൻഡീസിന്റെ സ്ട്രൈക്ക് ബോളറായ കോട്രെലിനെ സിക്സറടിച്ച് കളി ഇന്ത്യയുടെ പക്ഷത്തേക്ക് എത്തിച്ചത്...

സ്വന്തം മണ്ണിൽ തുടരെ രണ്ടു സീരീസ് തോൽവികൾ എന്ന നാണക്കേട് തുറിച്ചുനോക്കുമ്പോഴാണ് ഷാർദ്ദുൽ ഇങ്ങനെ കളിച്ചത്...

സമ്മർദ്ദം അതിജീവിക്കുക എന്ന സിദ്ധി വളരെ കുറച്ചുപേർക്കേ ഉണ്ടാവൂ...

ഷാർദ്ദുലിന് ആ കഴിവുണ്ട്...

ഇന്ത്യ–വെസ്റ്റിൻഡീസ് മൂന്നാം ഏകദിനത്തിന് കട്ടക്കിലെ ബരാബതി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ തിരശീല വീണതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ സന്ദീപ് ദാസ് എന്ന ആരാധകൻ ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ കുറിച്ച ഈ വാക്കുകളിലുണ്ട്, മത്സരം കണ്ട ഓരോ ആരാധകന്റെയും മനസ്സ്! സച്ചിന്റെയൊക്കെ കാലത്ത് ഉൾപ്പെടെ ഇത്തരമൊരു കാമിയോയ്ക്കായി എത്രയോ വട്ടം നാം കൊതിച്ചിരിക്കുന്നു. ബോളിങ്ങിൽ പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്ത് ഉയരാനായില്ലെങ്കിലും ബാറ്റിങ്ങിൽ അവസരത്തിനൊത്ത് ഉയർന്ന താക്കൂർ, ജനകോടികളുടെ കാത്തിരിപ്പിനും ശുഭപര്യവസാനമേകി.

വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ മൂന്നാം ഏകദിനത്തിൽ 316 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഓപ്പണിങ് വിക്കറ്റിലെ സെഞ്ചുറി കൂട്ടുകെട്ടിനുശേഷം പ്രതീക്ഷ പകർന്നത് ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയാണ്. 122 റൺസിൽവച്ച് രോഹിതിന്റെ വിക്കറ്റോടെ ഓപ്പണിങ് കൂട്ടുകെട്ട് പിരിഞ്ഞതിനുശേഷമാണ് കോലി കളത്തിലെത്തുന്നത്. രാഹുൽ കൂടി മടങ്ങിയതോടെ കോലിക്കു കൂട്ടിനെത്തിയത് ശ്രേയസ് അയ്യർ. നാലാം നമ്പർ സ്ഥാനത്ത് സ്വന്തം പേര് ഉറപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം അയ്യർക്ക് വേണ്ടവിധം വിനിയോഗിക്കാനായില്ല. ഫലമോ, ഏഴു പന്തിൽ ഏഴു റൺസുമായി പുറത്ത്.

ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിൽ ഈ വർഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്തുണ കിട്ടിയ ഋഷഭ് പന്തിന്റെ ഊഴമായിരുന്നു അടുത്തത്. തന്റെ പിന്നിൽ ഉറച്ചുനിന്ന ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യാൻ ലഭിച്ച അവസരം വേണ്ടവിധം ഉപയോഗിക്കാൻ പന്തിനുമായില്ല. ആറു പന്തിൽ ഏഴു റൺസുമായി പുറത്ത്! ഇപ്പോഴത്തെ ടീമിൽ ‘കൂട്ടത്തിൽപ്പെടാത്ത’ ഏക താരമായ കേദാർ ജാദവും വിമർശകർക്കു മറുപടി നൽകാനുള്ള സുവർണാവസരമാണ് നഷ്ടമാക്കിയത്. ക്യാപ്റ്റൻ കോലി മികച്ച ഫോമിൽ കളിക്കുമ്പോൾ മറുവശത്ത് പിന്തുണ നൽകേണ്ട ചുമതല മാത്രമേ ജാദവിന് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് വർഷങ്ങളോളം ഓർമിച്ചേക്കാവുന്ന ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ സ്വന്തം കയ്യൊപ്പ് ചാർത്താൻ ജാദവിനുമായില്ല. 10 പന്തിൽ ഒൻപതു റൺസുമായി പുറത്ത്!

കോലിക്കൊപ്പം ജഡേജ എത്തിയതോടെ ഇന്ത്യ വീണ്ടും പ്രതീക്ഷയുടെ ട്രാക്കിലായി. ഉറച്ചുനിന്ന്, അതേസമയം ആവശ്യമായ റൺനിരക്കിന് ആനുപാതികമായി ആക്രമിച്ചു കളിച്ച ഇരുവരും അർധസെ‍ഞ്ചുറി കൂട്ടുകെട്ടും തീർത്തു. 24 പന്തിൽ വിജയത്തിലേക്ക് 30 റൺസ് എന്ന നിലയിൽ നിൽക്കെയാണ് കീമോ പോൾ ഇന്ത്യൻ പ്രതീക്ഷകളെ കീറിയെറിഞ്ഞത്. 47–ാം ഓവറിന്റെ ആദ്യ പന്തിൽ കോലി പുറത്ത്! പടത്തലവനെ നഷ്ടമായതിന്റെ വിഷാദം പേറി ഇന്ത്യൻ ആരാധകർ മറ്റൊരു വേദനിപ്പിക്കുന്ന തോൽവിയിലേക്കു ഉറ്റുനോക്കി. ശിവം ദുബെയെന്ന ഓൾറൗണ്ടറെ ഇന്ത്യ ‘മിസ്സ് ചെയ്ത’ സമയം. ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയുടെ പരുക്കിനെ ആരാധകർ വേദനയോടെ ഓർമിച്ച നിമിഷം. മനീഷ് പാണ്ഡെയ്ക്ക് അവസരം നൽകാത്ത കോലിയുടെ തീരുമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തുപോയ നിമിഷം.

ഷാർദുൽ താക്കൂർ കളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കോലി ചെവിയിലെന്തോ പറയുന്നത് ടെലിവിഷനിൽ കണ്ടു. കോലിയെ പുറത്താക്കിയ കീമോ പോളിന്റെ തൊട്ടടുത്ത പന്ത് ബൗണ്ടറി കടത്തിയാണ് താക്കൂർ തുടങ്ങിയത്. അപ്പോഴും ആരാധകർക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരാൾ കൂടി മടങ്ങിയാൽ വരാനുള്ളത് കുൽദീപ്, ഷാമി, സെയ്നി എന്നിവർ. എന്നാൽ, വിൻഡീസിന്റെ സ്ട്രൈക്ക് ബോളർ കോട്രൽ എറിഞ്ഞ 48–ാം ഓവറിൽ കളിതിരിഞ്ഞു. സമ്മർദ്ദമേറി വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ കോട്രലിന്റെ മൂന്നാം പന്ത് സ്ക്വയർ ലെഗ്ഗിലൂടെ ഗാലറിയിലേക്ക്. തൊട്ടടുത്ത പന്ത് മിഡ്‌ വിക്കറ്റിനും ലോങ് ഓണിലും ഇടയിലൂടെ നിലംപറ്റി ബൗണ്ടറി കടന്നു. കോട്രൽ ‘സംഭാവന നൽകിയ’ രണ്ടു വൈഡും ജഡേജയുടെ രണ്ടു റൺസും ചേർത്ത് ഈ ഓവറിൽ പിറന്നത് 15 റൺസ്. ഒറ്റ ഓവറിൽ ഇന്ത്യയുടെ സകല സമ്മർദ്ദവും ഒഴിഞ്ഞുപോയി. എട്ടു പന്തു ബാക്കിനിൽക്കെ ടീം വിജയത്തിലുമെത്തി. ബാറ്റിങ്ങിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വയ്ക്കുമെന്ന ഉറപ്പോടെയാണ് മത്സരശേഷം താക്കൂർ കളമൊഴിഞ്ഞത്.

English Summary: Shardul Thakur took West Indies by surprise with the bat on Sunday and helped India get over the line with a quickfire 17 not out off 6 balls in their successful run chase of 316 in Cuttack.