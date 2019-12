ഓസീസിനെതിരായ പരമ്പരയിൽ ജാദവ് പുറത്തായേക്കും; സൂര്യകുമാറിനു സാധ്യത

മുംബൈ∙ വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിൽ നിരാശപ്പെടുത്തിയ കേദാർ ജാദവ് ടീമിനു പുറത്തായേക്കുമെന്ന് സൂചന. ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിലേക്ക് പകരം മുംബൈ നായകൻ സൂര്യകുമാർ യാദവിന് അവസരം കിട്ടിയേക്കുമെന്ന് ബിസിസിഐ വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് ഒരു ദേശീയ മാധ്യമമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ പലതവണ ഉജ്വല പ്രകടനങ്ങളുമായി ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുള്ള സൂര്യകുമാറിന്, ഇതുവരെ ദേശീയ ടീമിൽ ഇടം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് താരത്തിന്റെ പേര് കേദാർ ജാദവിനു പകരം പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇന്ത്യയും ഓസ്ട്രേലിയയും മുഖാമുഖമെത്തുന്ന ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്ക് ജനുവരി 14നാണ് തുടക്കമാകുക.

നിലവിൽ മുംബൈ രഞ്ജി ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റനായ സൂര്യകുമാർ യാദവ്, ഇക്കഴിഞ്ഞ വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫിയിലും സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫിയിലും ശ്രദ്ധേയമായ പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവച്ചത്. ഐപിഎല്ലിൽ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിനായും പിന്നീട് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനായും പലതവണ തകർപ്പൻ പ്രകടനവുമായി ശ്രദ്ധ നേടി. താരത്തെ ഇനിയും ടീമിലെടുക്കാത്തതിനെ വിമർശിച്ച് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം ഹർഭജൻ സിങ് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

നിലവിൽ 34കാരനായ കേദാർ ജാദവിന് അടുത്ത ഏകദിന ലോകകപ്പ് ആകുമ്പോഴേയക്കും 38 വയസ്സാകും. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ താരത്തിനു പകരം പുതിയൊരാളെ കണ്ടെത്തണമെന്ന വികാരമാണ് ക്രിക്കറ്റ് വൃത്തങ്ങളിലുള്ളത്. 29കാരനായ സൂര്യകുമാർ യാദവിനെ ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കാനാണ് തീരുമാനം. ഇരുപത്തൊൻപതുകാരനായ സൂര്യകുമാർ, 73 ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 43.53 ശരാശരിയിൽ 4920 റൺസ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. 88 ലിസ്റ്റ് എ മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 36.10 ശരാശരിയിൽ 2311 റൺസും നേടി.

അതേസമയം, കേദാർ ജാദവിനെ പാർട് ടൈം സ്പിന്നറായി കൂടി ഉപയോഗിക്കാമെന്നാണ് ഇതിനെ എതിർക്കുന്നവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. സൂര്യകുമാർ യാദവ് ബോൾ ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിലും അത്ര മികച്ച ബോളറല്ല. ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്നെ പരിഗണിക്കാവുന്ന മനീഷ് പാണ്ഡെയ്ക്കും ബോളിങ് വശമില്ല. എന്നാൽ, വിൻഡീസിനെതിരായ പരമ്പരയിൽ ബോളറെന്ന നിലയിൽ ജാദവിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോലും കോലി കൂട്ടാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് വിമർശകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

∙ ലങ്കയ്‌ക്കെതിരെ രോഹിത് ശർമയ്ക്ക് വിശ്രമം

2019ൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഒട്ടേറെ മത്സരങ്ങളിൽ കളിച്ച വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമയ്ക്ക് ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ ട്വന്റി20 പരമ്പരയിൽനിന്ന് സിലക്ടർമാർ വിശ്രമം അനുവദിച്ചേക്കുമെന്നും സൂചനയുണ്ട്. ലങ്കയ്ക്കെതിരായ പരമ്പരയിൽനിന്ന് വിശ്രമം ആവശ്യപ്പെട്ട് രോഹിത് ബിസിസിഐയ്ക്ക് കത്തയച്ചതായാണ് വിവരം. 2020ൽ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ മുഖാമുഖം ലങ്കയ്ക്കെതിരെയാണ്. ഇന്ത്യയിലെത്തുന്ന ശ്രീലങ്ക മൂന്ന് ട്വന്റി20കൾ ഉൾപ്പെട്ട പരമ്പരയാണ് കളിക്കുക. ജനുവരി അഞ്ചിന് ഗുവാഹത്തിയിൽ നടക്കുന്ന മത്സരത്തോടെയാണ് പരമ്പരയ്ക്കു തുടക്കമാകുക. ജനുവരി ഏഴിന് ഇൻഡോറിലും 10ന് പുണെയിലുമായാണ് മറ്റു മത്സരങ്ങൾ. ഇതിനു പിന്നാലെയുള്ള ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്കു മുന്നോടിയായി രോഹിത് മടങ്ങിയെത്തും.

ട്വന്റ20 പരമ്പരയിൽനിന്ന് രോഹിത് പിൻമാറിയാൽ സ്വാഭാവികമായും പരുക്കിൽനിന്ന് മോചിതനാകുന്ന ശിഖർ ധവാന് വീണ്ടും ഓപ്പണറുടെ റോളിൽ അവസരം ലഭിക്കും. ലോകേഷ് രാഹുലിനൊപ്പമാകും ധവാൻ ഓപ്പണറായെത്തുക. പരുക്കിൽനിന്നും മുക്തനായ ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയുടെ കാര്യത്തിലും സിലക്ടർമാരുടെ തീരുമാനം കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആരാധകർ. ദേശീയ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിയിൽ ബുമ്രയുടെ ഫിറ്റ്നസ് ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ വിസമ്മതിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ സിലക്ടർമാർ താരത്തെ ടീമിലെടുക്കുമോ എന്നാണ് ആകാംക്ഷ.

കായികക്ഷമത തെളിയിക്കുന്നതിന് ബുമ്ര രഞ്ജി ട്രോഫിയിൽ കളിക്കേണ്ടി വന്നാൽ, കേരളത്തിനെതിരെ ബുധനാഴ്ച ആരംഭിക്കുന്ന ഗുജറാത്തിന്റെ മത്സരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ കാണാം. പരുക്കിൽനിന്ന് മുക്തനായ ഓൾറൗണ്ടർ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയുടെ കാര്യത്തിലും അവ്യക്തത തുടരുകയാണ്. ദേശീയ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിയിൽ ചികിത്സ തേടാൻ വിസമ്മതിച്ച പാണ്ഡ്യയ്ക്കും അവിടെ ഫിറ്റ്നസ് ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ സാധ്യത വിരളമാണ്. ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ പരമ്പരയിൽ പാണ്ഡ്യയെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ ബിസിസിഐയുടെ ഇടപെടൽ ആവശ്യമായി വരും.

English Summary: Suryakumar Yadav likely to be picked in Team India for the ODI series against Australia