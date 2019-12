‘പോരാടി’ ഒരിടത്ത് കോലിക്ക് ഫസ്റ്റ്, മറ്റൊരിടത്ത് രോഹിത്; നേട്ടം ഇന്ത്യയ്ക്ക്

ഇന്ത്യൻ നായകൻ വിരാട് കോലിയും വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമയും തമ്മിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങളുള്ളതായി മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഈ വർഷമാണ്. ഏകദിന ലോകകപ്പിനിടെയാണ് ഇത്തരമൊരു റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നത്. ഇരുവരും തമ്മിൽ സംസാരിക്കാറില്ലെന്നുപോലും റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നു. അതിന്റെ ശരിതെറ്റുകൾ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. പക്ഷേ, കളത്തിൽ ഇരുവരും ഏറ്റവും മാത്സര്യബുദ്ധിയോടെ പൊരുതിയ ഒരു വർഷം കൂടിയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. ഇരുവരും ‘മത്സരബുദ്ധിയോടെ’ റണ്ണടിച്ചുകൂട്ടിയപ്പോൾ അതിന്റെ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയത് തീർച്ചയായും ഇന്ത്യ തന്നെ.

ഈ വർഷം ഏകദിനത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച ടീമാണ് ഇന്ത്യ. 28 ഏകദിനങ്ങൾ കളിച്ചതിൽ 19 എണ്ണം വിജയിച്ചു. എട്ടെണ്ണം തോറ്റു. ഫലമില്ലാതെ പോയത് ഒരു മത്സരത്തിന്. ഐസിസി റാങ്കിങ്ങിൽ ആദ്യ പത്തിലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിജയശതമാനമുള്ള രണ്ടാമത്തെ ടീമാണ് ഇന്ത്യ. 22 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചതിൽ 14 എണ്ണം വിജയിച്ച ലോകകപ്പ് ജേതാക്കളായ ഇംഗ്ലണ്ടാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ മുന്നിൽ. 72.50 ആണ് ലോക ചാംപ്യൻമാരുടെ ശരാശരി. ഇന്ത്യയുടേത് 70.37ഉം. ഏകദിനത്തിൽ ഈ വർഷം രോഹിത്തും കോലിയും മത്സരിച്ച റണ്ണടിച്ചുകൂട്ടിയതിന്റെ ബാക്കിപത്രം കൂടിയാണ് ഈ കണക്കുകൾ.

ഇനി കണക്കിലേക്ക്. ഏകദിനത്തിൽ കൂടുതൽ റൺസടിച്ച താരങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ കോലിയെ മറികടന്ന് രോഹിത് ഒന്നാമതെത്തിയപ്പോൾ, എല്ലാ ഫോർമാറ്റിലുമായി കൂടുതൽ റണ്‍സ് നേടിയ താരങ്ങളിൽ രോഹിത്തിനെ ‘അവസാന റൗണ്ടി’ൽ പിന്തള്ളി കോലി മുന്നിലെത്തി. ഏകദിനത്തിലെ റൺവേട്ടക്കാരിൽ ഒന്നാമനാകാൻ രോഹിത്തുമായി ഇഞ്ചോടിഞ്ചു പൊരുതിയ കോലിക്ക്, വിന്‍ഡീസിനെതിരായ പരമ്പരയിലെ ആദ്യ രണ്ടു മത്സരങ്ങളിലെ മോശം പ്രകടനമാണ് വിനയായത്. 25 ഇന്നിങ്സുകളിൽനിന്ന് 1377 റൺസുമായി കോലി രണ്ടാമതായപ്പോൾ, 27 ഇന്നിങ്സുകളിൽനിന്ന് 1490 റൺസുമായി രോഹിത് ഒന്നാമനായി.

ഏകദിനത്തിൽ ഈ വർഷത്തെ സെഞ്ചുറി വേട്ടക്കാരിലും ഒന്നാമൻ രോഹിത് തന്നെ. ഏഴ് സെഞ്ചുറിയും ആറ് അർധസെഞ്ചുറിയുമാണ് രോഹിത്തിന്റെ സമ്പാദ്യം. അഞ്ച് സെഞ്ചുറിയും ഏഴ് അർധസെഞ്ചുറിയുമായി കോലി തൊട്ടുപിന്നിലുണ്ട്. ഏകദിനത്തിൽ ഈ വർഷം കൂടുതൽ ഫോറുകൾ എന്നീ നേട്ടങ്ങളും രോഹിത്തിന്റെ പേരിലാണ്. രോഹിത് ആകെ 146 ഫോറുകൾ നേടിയപ്പോൾ, കോലി 133 ഫോറുമായി രണ്ടാമതുണ്ട്. സിക്സുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ രോഹിത് (36) മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. ക്രിസ് ഗെയ്‍ൽ (56), ഒയിൻ മോർഗൻ (41) എന്നിവരാണ് മുന്നിൽ.

അതേസമയം, എല്ലാ ഫോർമാറ്റിലുമായി ഈ വർഷം കൂടുതൽ റൺസ് നേടിയ താരങ്ങളിൽ രോഹിത്തിനെ പിന്തള്ളി കോലി ഒന്നാമനായി. അവസാന ഏകദിനത്തിൽ രോഹിത് 63 റൺസ് നേടിയപ്പോൾ, 85 റൺസ് നേടിയതാണ് കോലിയെ തുണച്ചത്. കോലിയുടെ ആകെ റൺനേട്ടം 2455 റൺസിലെത്തിയപ്പോൾ രോഹിത് നേടിയത് 2442 റൺസ്. ഇതോടെ തുടർച്ചയായ നാലാം വർഷവും രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ കൂടുതൽ റൺസ് നേടുന്ന താരമെന്ന റെക്കോർഡും കോലിക്കു സ്വന്തം. 2016

2016 – 2595

2017 – 2818

2018 – 2735

2019 – 2455

എന്നിങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞ നാലു വർഷങ്ങളിൽ കോലിയുടെ റൺനേട്ടം. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ കൂടുതൽ റൺസ് നേടിയ താരങ്ങൾ ഇതാ:

4 - വിരാട് കോലി (2016, 2017, 2018, 2019)

4 - സുനിൽ ഗാവസ്കർ (1978, 1979, 1983, 1986)

4 - കുമാർ സംഗക്കാര (2004, 2006, 2011, 2014)

∙ കൂടുതൽ തവണ ഏകദിനത്തിൽ സ്വന്തം ടീമിനായി ടോപ് സ്കോറർ

7 - രോഹിത് ശർമ (ഇന്ത്യ, 2013-18)

5 - സഹീർ അബ്ബാസ് (പാക്കിസ്ഥാൻ, 1979-83)

4 - നഥാൻ ആസിൽ (ന്യൂസീലൻഡ്, 1999-02)

4 - ക്രിസ് ഗെയ്‌ൽ (വെസ്റ്റിൻഡീസ്, 2001-04)

4 - മാർക്കസ് ട്രെസ്കോത്തിക് (ഇംഗ്ലണ്ട്, 2001-04)

∙ ഈ ദശാബ്ദത്തിൽ കൂടുതൽ റൺസ് നേടിയവർ

11125 - വിരാട് കോലി (ശരാശരി 60.79)

8249 - രോഹിത് ശർമ (53.56)

7265 - ഹഷിം അംല (49.76)

6485 - എ.ബി. ഡിവില്ലിയേഴ്സ് (64.20)

6428 - റോസ് ടെയ്‌ലർ (54.01)

English Summary: Virat Kohli beats Rohit Sharma to finish with most international runs in 2019