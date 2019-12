കരിയർ ‘കൈവിട്ടപ്പോൾ’ കൈപിടിച്ചു, പൊള്ളാർഡ് എന്റെ ബിഗ് ബ്രദർ: പുരാൻ

കട്ടക്ക് ∙ കാലിനു പരുക്കേറ്റ് കരിയർ തന്നെ അപകടത്തിലായ വെസ്റ്റിൻഡീസ് താരം നിക്കോളാസ് പുരാന് കൈത്താങ്ങായതാര്? പുരാൻ തന്നെ അതു വെളിപ്പെടുത്തുന്നു: കീറോൺ പൊള്ളാർഡ്! ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ ഏകദിന പരമ്പരയിലെ മികച്ച പ്രകടനം പുരാൻ സമർപ്പിക്കുന്നതും ക്യാപ്റ്റനു തന്നെ. ‘പൊള്ളാർഡ് എനിക്കു ബിഗ് ബ്രദറാണ്. പിതൃതുല്യൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്തുണയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽതന്നെ എത്തില്ലായിരുന്നു’ – പുരാൻ പറയുന്നു.

2015 ജനുവരിയിൽ, ഒരു കാർ അപകടത്തിലാണ് പുരാന്റെ ഇടതു കാലിനു ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റത്. പരിശീലനം കഴിഞ്ഞു വീട്ടിലേക്ക് വരുംവഴി കാർ മണൽത്തിട്ടയിലിടിച്ചു നിന്നപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങിയ പുരാനെ മറ്റൊരു കാർ ഇടിച്ചു. ട്രിനിഡാഡ് ആൻഡ് ടുബാഗോയുടെ താരമായിരുന്ന പുരാൻ ടീമിനു പുറത്തായി. ഒരു കളിക്കാരന്റെ കരിയറിൽ ഏറ്റവും നിർണായകമായ 19–ാം വയസ്സു മുതൽ ഒന്നര വർഷത്തോളം ചികി‍ൽസ. ആത്മവിശ്വാസം കൊണ്ടും നിശ്ചയദാർഢ്യം കൊണ്ടും പുരാൻ പതിയെ ക്രിക്കറ്റിലേക്കു തിരിച്ചെത്തി. പടിപടിയായി ദേശീയ ടീമിലുമെത്തി.

അക്കാലമത്രയും പുരാന് ആത്മവിശ്വാസം പകർന്നത് ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ പലപ്പോഴും ഒന്നിച്ചു കളിച്ച പൊള്ളാർഡ് തന്നെ. ഒടുവിൽ പൊള്ളാർഡ് ക്യാപ്റ്റനായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലംകയ്യായി ഈ ഇരുപത്തിനാലുകാരൻ. ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ മൂന്നു മത്സരങ്ങളിൽ 193 റൺസാണ് പുരാൻ നേടിയത്. ശരാശരി 96.5!

English Summary: Four years ago, an accident had disabled Nicholas Pooran from walking for six months and the future looked bleak, but Kieron Pollard has been "like a big brother" to him.