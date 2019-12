ഓരോ താരങ്ങൾക്കും ഓരോ നിയമങ്ങളോ? ബിസിസിഐയ്ക്കെതിരെ ഹർഭജൻ

മുംബൈ∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം സിലക്ടർമാരുടെ നടപടികൾ ഏകപക്ഷീയമാണെന്ന ആരോപണവുമായി മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ഹർഭജൻ സിങ്. തിങ്കളാഴ്ച ബിസിസിഐ പ്രഖ്യാപിച്ച വിവിധ പരമ്പരകൾക്കുള്ള ടീമുകളിൽ സൂര്യകുമാർ യാദവിനെ ഉൾപ്പെടുത്താതിരുന്നതിനെ തുടർന്നാണ് ഹർഭജന്റെ വിമർശനം. ടീമിലെ ഓരോ കളിക്കാർക്കും വ്യത്യസ്ത നിയമങ്ങളാണോയെന്നും ഹർഭജൻ സിങ് ആരോപിച്ചു. സൂര്യകുമാര്‍ യാദവ് ചെയ്ത തെറ്റെന്താണ്? അദ്ഭുതം തോന്നുന്നു– ഹർഭജൻ സിങ് ട്വിറ്ററിൽ പ്രതികരിച്ചു.

ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കും ശ്രീലങ്കയ്ക്കുമെതിരായ പരമ്പരകള്‍ക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിനെയും ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള ഇന്ത്യ എ ടീമിനെയുമാണ് തിങ്കളാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഒന്നിലും സൂര്യകുമാർ യാദവിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ നവംബറിൽ വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിൽ സഞ്ജു സാംസണെ ഉൾ‌പ്പെടുത്താതിരുന്നതിനെതിരെയും ഹർഭജൻ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരം എംപി ശശി തരൂരിന്റെ ട്വീറ്റിനു മറുപടിയായിട്ടായിരുന്നു ഹർഭജന്റെ അന്നത്തെ പ്രതികരണം.

സഞ്ജു സാംസണ് ഒരു അവസരം പോലും നൽകാതെ പുറത്താക്കിയതിൽ സങ്കടമുണ്ടെന്നായിരുന്നു ഹർഭജന്റെ വാക്കുകൾ. മൂന്ന് ട്വന്റി20 രാജ്യാന്തര മത്സരങ്ങൾക്കാണ് സഞ്ജു വെള്ളവുമായി ഗ്രൗണ്ടിലെത്തിയത്. സിലക്ടർമാർ സഞ്ജുവിന്റെ ബാറ്റിങ്ങിനെയാണോ, അല്ല ഹൃദയത്തെയാണോ പരീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും ഹർഭജൻ ചോദിച്ചു. സിലക്ടർമാരായി കരുത്തുള്ളവർ എത്തണമെന്നും വിഷയത്തിൽ സൗരവ് ഗാംഗുലി ഇടപെടണമെന്നും ഹർഭജൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മുംബൈ ബാറ്റ്സ്മാനായ സൂര്യകുമാർ യാദവ് 73 ഫസ്റ്റ്ക്ലാസ് മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 4,920 റൺസാണു നേടിയത്.



വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ ഏകദിന– ട്വന്റി20 പരമ്പരകളിൽ കളിക്കാതിരുന്ന പേസ് ബോളർ ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയെയും ഓപ്പണർ ശിഖർ ധവാനെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ജനുവരിയിൽ ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെയും ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെയും നടക്കാനിരിക്കുന്ന ക്രിക്കറ്റ് പരമ്പരകൾക്കുള്ള ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ട്വന്റി20 ടീമിൽ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജനുവരി 5ന് തുടങ്ങുന്ന ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ പരമ്പരയിൽ 3 ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളും ജനുവരി 14ന് തുടങ്ങുന്ന ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് എതിരായ പരമ്പരയിൽ 3 ഏകദിന മത്സരങ്ങളുമാണുള്ളത്. വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമയ്ക്കും പേസ് ബോളർ മുഹമ്മദ് ഷമിക്കും ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ കളികളിൽ സിലക്ടർമാർ വിശ്രമം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.



