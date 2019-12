പ്രതിഷേധത്തീയിൽ 10–ാം നമ്പർ ഉപേക്ഷിച്ചവൻ, ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ തീപ്പൊരി; ഠാക്കൂര്‍ ആരാ മോൻ

സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കറുടെ 10ാം നമ്പർ ജഴ്സിയുമണിഞ്ഞ് ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ആരാധകർ ഷാർദൂൽ ഠാക്കൂറിനെ നോട്ടമിട്ടിരുന്നു. പിന്നെ പ്രതിഷേധമായി, ബഹളമായി. ഒടുവിൽ പയ്യന് ജഴ്സി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടിവന്നു. ബിസിസിഐയും പറഞ്ഞു സച്ചിന്റെ ജഴ്സി ഇനിയാർക്കുമില്ലെന്ന്. അന്നു കൂവിത്തോൽപിച്ച ഷാർദൂൽ ഠാക്കൂർ ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ ഫാൻസിന്റെ ഹീറോയാണ്.



വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ നിർണായക മൂന്നാം ഏകദിനത്തിൽ ഇന്ത്യയെ വിജയതീരമടുപ്പിച്ചത് ഈ പേസ് ബോളറാണ്. അവസാന റെഗുലർ ജോടിയായാണ് വിരാട് കോലിയും രവീന്ദ്ര ജഡേജയും 316 എന്ന കൂറ്റൻ സ്കോർ പിന്തുടർന്നത്. എന്നാൽ നിനച്ചിരിക്കാത്ത നേരത്ത് കോലി ബോൾഡായതോടെ, ഇന്ത്യൻ ക്യാംപ് ഞെട്ടി, ആരാധകരുടെ മുഖം വാടി. ചീട്ടു കൊട്ടാരം പോലെ വാലറ്റം പൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്നതാണ് പതിവു കാഴ്ച. എന്നാൽ ഷാർദൂൽ വന്നയുടനെ പണി തുടങ്ങി.

ആദ്യം തന്നെ ഫോർ. നോൺ സ്ട്രൈക്കർ ജഡേജയ്ക്കു സമ്മർദമേതും നൽകാതെ ചേസിങ്ങിന്റെ നായകത്വം ഠാക്കൂർ വഹിക്കുന്നതാണ് പിന്നീടു കണ്ടത്. വിൻഡീസിന്റെ പ്രധാന ബോളറായ ഷെൽഡ്രൺ കോർട്ടലിനെ സിക്സറിനും ബൗണ്ടറിക്കും തൂക്കി, ഷാർദൂൽ ഇന്ത്യയുടെ വിജയമുറപ്പിച്ചു. ഠാക്കൂർ ഇന്ത്യയെ ജയിപ്പിക്കുന്നതു കണ്ടു കയ്യടിച്ചെങ്കിലും ഞെട്ടിത്തരിച്ചു നിന്നൊരു വിഭാഗം അക്കൂട്ടത്തിൽ തന്നെയുണ്ടായിരുന്നു. ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് ആരാധകർ. എങ്ങനെ മറക്കും അവർ ആ കണ്ണീർ.



ഈ വർഷത്തെ ഐപിഎൽ ഫൈനലിൽ ചെന്നൈയുടെ ബദ്ധവൈരികളായ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനോട് ഒരു റണ്ണിന് തോൽക്കുമ്പോൾ വില്ലൻ ഠാക്കൂറായിരുന്നു. ഇന്നലെ ഇന്ത്യ ജയിച്ച ശേഷം ചെന്നൈ ആരാധകർ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വിലാപവുമായെത്തി. ഈ ഠാക്കൂറിനെന്തേ അന്ന് ലസിത് മലിംഗയെറിഞ്ഞ അവസാന പന്തിൽ 2 റൺസെടുക്കാനാകാഞ്ഞതെന്നാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത്. 19.5 ഓവറിൽ ചെന്നൈക്കു ജയിക്കാൻ 2 റൺസ് എന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ഷാർദൂൽ ക്രീസിലെത്തുന്നത്. മലിംഗയുടെ സ്ലോ യോർക്കറിൽ ഠാക്കൂർ എൽബിഡബ്ല്യുവിൽ കുരുങ്ങുകയായിരുന്നു. ഷാർദൂലിന് വമ്പനടിക്കു കെൽപുണ്ടെന്നറിയുന്ന ഇന്ത്യൻ കളിക്കാരാണ് സ്ലോ ബോൾ എറിയാൻ മലിംഗയെ ഉപദേശിച്ചത്. 2006ൽ ഒരു മത്സരത്തിൽ ഓവറിലെ 6 പന്തിലും സിക്സറടിച്ച ചരിത്രവും ഷാർദൂലിനുണ്ട്.



English Summary: India vs West Indies; Shardul Thakur, Another fire brand for team India