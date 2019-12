രഞ്ജിയിൽ കേരളത്തിനെതിരെ ഗുജറാത്തിനായി ബുമ്ര കളിച്ചേക്കും; കടുപ്പമേറും

തിരുവനന്തപുരം∙ രഞ്ജി ട്രോഫിയിൽ സ്വന്തം തട്ടകത്തിൽ ബംഗാളിനെതിരെ അപ്രതീക്ഷിത തോൽവി വഴങ്ങിയതിന്റെ ക്ഷീണം മറക്കാൻ നാളെ ഗുജറാത്തിനെ നേരിടുന്ന കേരളത്തെ കൂടുതൽ ‘ക്ഷീണിപ്പിച്ച്’ ഗുജറാത്തിന്റെ ടീം ലൈനപ്പ്. ഗുജറാത്തിന്റെ തട്ടകമായ സൂറത്തിൽ ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ കേരളത്തെ നേരിടുന്ന ഗുജറാത്ത് ടീമിൽ ലോക ഒന്നാം നമ്പർ ബോളർ ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയും കളിച്ചേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പരുക്കിൽ നിന്നു മോചിതനായ ബുമ്ര ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ ട്വന്റി20 പരമ്പരയിൽ കളിക്കുന്നതിനു മുൻപു ശാരീരികക്ഷമത തെളിയിക്കുന്നതിനാണ് കേരളത്തിനെതിരെ കളിക്കുക. ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.

അനിൽ കുംബ്ലെ ഇന്ത്യൻ നായകനായിരുന്ന കാലം മുതൽ പരുക്കിൽനിന്ന് മുക്തരായി തിരിച്ചെത്തുന്ന താരങ്ങൾ ആഭ്യന്തര തലത്തിൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു മത്സരമെങ്കിലും കളിച്ച് കായികക്ഷമത തെളിയിച്ചിരിക്കണമെന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഗുജറാത്ത് ടീമംഗമായ ബുമ്രയ്ക്ക് ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ പരമ്പരയ്ക്കു മുന്നോടിയായി കായികക്ഷമത തെളിയിക്കാനുള്ള അവസാന അവസരമാണ് കേരളത്തിനെതിരായ രഞ്ജു ട്രോഫി മത്സരം. ബിസിസിഐ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇളവൊന്നും നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ സൂറത്തിൽ നാളെ കേരള ടീമിനെതിരെ ബുമ്ര പന്തെറിയും.

പാർഥിവ് പട്ടേൽ, അക്സർ പട്ടേൽ, പിയൂഷ് ചൗള തുടങ്ങിയ സീനിയർ താരങ്ങളാൽ സമ്പന്നമായ ഗുജറാത്ത് ടീമിന് ഇരട്ടി കരുത്താകും ബുമ്രയുടെ വരവോടെ ലഭിക്കുക. ഇവർക്കു പുറമെ ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ കരുത്തരായ പ്രിയങ്ക് പഞ്ചൽ, ധ്രുവ് റാവൽ തുടങ്ങിയവർ വേറെ. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ കരുത്തരായ ഹൈദരാബാദിനെ എട്ടു വിക്കറ്റിന് തകർത്തതിന്റെ ആവേശം മാറും മുൻപാണ് ഗുജറാത്ത് ടീം കേരളത്തെ നേരിടുന്നത്.

ഡൽഹിക്കെതിരെ വിജയത്തിന്റെ വക്കിൽനിന്ന് സമനിലയിലേക്കു വഴുതിയ കേരളം, രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ ബംഗാളിനോടും തോറ്റതോടെ എലൈറ്റ് എ–ബി ഗ്രൂപ്പിൽ 11–ാംസ്ഥാനത്താണ്. കളിച്ച ഒരേയൊരു മത്സരം ജയിച്ച ഗുജറാത്ത് എട്ടാം സ്ഥാനത്തും.

