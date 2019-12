പന്തിനെ കളി ‘പഠിപ്പിക്കാൻ’ പ്രത്യേക പരിശീലകൻ; റിവ്യൂ എടുക്കാനും കോച്ചിങ്!

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇല്ല, ലിമിറ്റഡ് ഓവർ മത്സരങ്ങളിൽ വിക്കറ്റ് കീപ്പറുടെ റോളിലേക്ക് ഋഷഭ് പന്തിനു പുറമെ തൽക്കാലം മറ്റാരെയും പരിഗണിക്കാൻ സിലക്ടർമാർക്കു പദ്ധതിയില്ല. തുടർച്ചയായി അവസരം നൽകിയിട്ടും വിക്കറ്റിനു മുന്നിലും പിന്നിലും അതേ തുടർച്ചയോടെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന യുവ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ഋഷഭ് പന്തിനെ ‘കളി പഠിപ്പിക്കാൻ’ ബിസിസിഐ ആളെ ഇറക്കുന്നു. അത്ര ഫോമിലൊന്നുമല്ലെങ്കിലും ടീമിൽത്തന്നെ നിലനിർത്തി പന്തിനെ ‘കളി പഠിപ്പിക്കാ’നാണ് ബിസിസിഐ ശ്രമം. പന്തിന്റെ വിക്കറ്റ് കീപ്പിങ് മികവ് മെച്ചപ്പെടുത്താനായി പ്രത്യേക പരിശീലകനെ നിയമിക്കാൻ ബിസിസിഐ ആലോചിക്കുന്നതായി ചീഫ് സിലക്ടർ എം.എസ്.കെ. പ്രസാദാണ് വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

കീപ്പിങ് മികവ് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മുൻ ഇന്ത്യൻ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ കിരൺ മോറെയുടെ ശിക്ഷണത്തിൽ പന്ത് പരിശീലനം നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിൽ പന്തിന്റെ പ്രകടനം തൃപ്തികരമല്ലാത്തതിനാലാണു വീണ്ടും പരിശീലനം നൽകാൻ ബിസിസിഐ തീരുമാനിച്ചത്. ‘പന്തിന്റെ വിക്കറ്റ് കീപ്പിങ് ടെക്നിക്സ് ഇനിയും മെച്ചപ്പെടാനുണ്ട്. അതിനായി ഒരു പ്രത്യേക പരിശീലകനെ നിയമിക്കാനാണ് ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനം’ –പ്രസാദ് പറഞ്ഞു.

മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ, ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെ കെ.എസ്. ഭരത്, ജാർഖണ്ഡിന്റെ ഇഷാൻ കിഷൻ തുടങ്ങി ഒരുപറ്റം യുവ വിക്കറ്റ് കീപ്പർമാർ ദേശീയ ടീമിൽ അവസരം കാത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഡൽഹി താരമായ പന്തിനെ ടീമിനൊപ്പം നിലനിർത്തി പ്രത്യേക പരിശീലനം നൽകാനുള്ള തീരുമാനം. വിക്കറ്റ് കീപ്പിങ് ടെക്നിക്കുകൾക്കൊപ്പം ഡിആർഎസ് എടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലും പന്തിനു പ്രത്യേകം പരിശീലനം നൽകാനാണ് നീക്കം. വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ പരമ്പരയിൽ ഉൾപ്പെടെ ഋഷഭ് പന്തിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം റിവ്യൂ എടുത്ത് വിരാട് കോലി പലതവണ ‘കുഴിയിൽ ചാടി’യിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഡിആർഎസ് എടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലും പ്രത്യേക പരിശീലനം നൽകാനുള്ള നീക്കം.

ഇതിനു പുറമെ വിക്കറ്റ് കീപ്പിങ്ങിൽ പന്ത് വരുത്തുന്ന മണ്ടത്തരങ്ങളും ടീമിനു തലവേദനയാണ്. കട്ടക്കിൽ നടന്ന ഇന്ത്യ–വെസ്റ്റിൻഡീസ് മൂന്നാം ഏകദിനത്തിൽ പന്ത് മൂന്നു തവണയാണ് ക്യാച്ച് നഷ്ടമാക്കിയത്. ഇതിനു പുറമെ ബാറ്റിങ്ങിലും താരം നിരാശപ്പെടുത്തി. എന്നിട്ടും ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ ട്വന്റി20, ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരകളിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ മുഖ്യ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ചുമതല പന്തിനു തന്നെയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. തുടർ പരാജയങ്ങൾക്കിടയിലും പരിശീലകൻ രവി ശാസ്ത്രി, ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി എന്നിവർ പന്തിന് ഉറച്ച പിന്തുണയാണ് നൽകുന്നത്.



English Summary: MSK Prasad confirms Rishabh Pant will undergo training under specialist coach to sharpen his wicketkeeping skills