ജൊഹാനസ്ബർഗ്∙ 2020 ജനുവരിയിൽ നടക്കുന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയോടുകൂടി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പേസ് ബോളർ വെർനൺ ഫിലാന്‍ഡർ വിരമിക്കും. ക്രിക്കറ്റ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയാണ് ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടിലൂടെ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. 34കാരനായ ഫിലാന്‍ഡർ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കു വേണ്ടി 60 ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളും 30 ഏകദിനങ്ങളും 7 ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളും കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. 22.16 ശരാശരിയിൽ 13 തവണ 5 വിക്കറ്റ് നേട്ടങ്ങളോടെ 261 വിക്കറ്റുകൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കായി നേടിയിട്ടുണ്ട്.



12 വർഷത്തോളം രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി കളിക്കാൻ സാധിച്ചതു വലിയ അംഗീകാരമാണ്. അതിനായി അവസരം നൽകിയ ദൈവത്തിനു നന്ദി പറയുന്നു. ഉയർച്ചയിലും താഴ്ചയിലും കൂടെ നിന്ന ഭാര്യയ്ക്കും കുടുംബത്തിനും കൂട്ടുകാർക്കും തന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആരാധികയായിരുന്ന അമ്മയ്ക്കും ഫിലാന്‍ഡർ നന്ദി അറിയിച്ചു. ഏഴ് ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നു 51 വിക്കറ്റ് എന്ന റെക്കോർഡ് നേട്ടം കരസ്ഥമാക്കിയ ഫിലാന്‍ഡർ 2012ലെ ദക്ഷിണാ‌ഫ്രിക്ക ക്രിക്കറ്റർ ഓഫ് ദ് ഇയർ അംഗീകാരവും നേടിയിട്ടുണ്ട്.



ഓരോ മത്സരങ്ങൾക്കും മുൻപുള്ള ഫിലാന്‍ഡറുടെ ഒരുക്കവും ഉറച്ച തീരുമാനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സവിശേഷതയായിരുന്നുവെന്ന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ക്രിക്കറ്റ് ഡയറക്ടറും മുൻ ക്യാപ്റ്റനുമായിരുന്ന ഗ്രേയം സ്മിത്ത് പ്രതികരിച്ചു. ഫിലാന്‍ഡർ തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ അഭിമാനം ഉയർത്തി. വിജയത്തോടെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനു തന്റെ അവസാന പരമ്പര പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ– സ്മിത്ത് ആശംസിച്ചു. ഒക്ടോബറില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ നടന്ന പരമ്പരയിലും ഫിലാന്‍ഡർ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ ഹോം മത്സരങ്ങളിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചിരുന്ന ഫിലാന്‍ഡറെ ഗ്രീൻ ട്രാക്ക് ബുള്ളി എന്നായിരുന്നു വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത്.



