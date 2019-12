വിജയാവേശത്തിൽ ക്യാപ്റ്റൻ കോലി പറയുന്നു: തുല മാൻലാ റേ ഠാക്കൂർ!

മുംബൈ∙ വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പര വിജയത്തിനു ശേഷം ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി ഷാർദൂൽ ഠാക്കൂറിനൊപ്പമുള്ള ചിത്രം ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ച് മറാഠി ഭാഷയിൽ ഇങ്ങനെ കുറിച്ചു– ‘തുല മാൻലാ റേ ഠാക്കൂർ’! ‘നിന്റെ കഴിവിനു മുന്നിൽ ഞാൻ നമിക്കുന്നു’ എന്നാണ് അർഥം. കട്ടക്കിൽ നടന്ന മൂന്നാം ഏകദിനത്തിൽ കോലി പുറത്താകുമ്പോൾ ഇന്ത്യയ്ക്കു ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിരുന്നത് 23 പന്തിൽ 30 റൺസ്. കോലിക്കു പകരമെത്തിയ ഷാർദൂൽ ഒരു സിക്സും 2 ഫോറുമടക്കം 6 പന്തിൽ 17 റൺസുമായി ടീമിന്റെ വിജയത്തിൽ നിർണായക പങ്കു വഹിച്ചിരുന്നു. ഇതാണു ക്യാപ്റ്റനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചത്.

പേസ് ബോളറായാണ് ഷാർദൂൽ ഠാക്കൂർ ടീമിലെത്തിയതെങ്കിലും പഴയൊരു വെടിക്കെട്ടു ബാറ്റ്സ്മാൻ കൂടിയാണ് കക്ഷി. 2006ൽ നടന്ന മുംബൈ അണ്ടർ 15 ഹാരിസ് ഷീൽഡ് സ്കൂൾ ടൂർണമെന്റിൽ ഒരോവറിൽ 6 സിക്സ് അടക്കം 73 പന്തിൽ 160 റൺസ് നേടിയ ഷാർദൂൽ, ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ബാറ്റ്സ്മാൻ കൂടിയാണ്.

ഈ വർഷം നടന്ന ഐപിഎൽ സെമിഫൈനലിൽ 5 പന്തിൽ 16 റൺസ് നേടിയ ഷാർദൂലിന്റെ പ്രകടനമായിരുന്നു സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിനെതിരെ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്റെ വിജയമുറപ്പിച്ചത്.

