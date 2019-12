ധോണി, കോലി, രോഹിത്; ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളെ ആവശ്യപ്പെട്ട് ബംഗ്ലദേശ്

ധാക്ക∙ ബംഗ്ലദേശ് രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ഷെയ്ഖ് മുജീബുർ റഹ്മാന്റെ നൂറാം ജന്മവാർഷികത്തോട് അനുബന്ധിച്ചു നടത്തുന്ന ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളെ ആവശ്യപ്പെട്ട് ബംഗ്ലദേശ്. ഏഷ്യ ഇലവനും ലോക ഇലവനും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന മത്സരങ്ങളിൽ ഏഷ്യ ഇലവനുവേണ്ടി ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളെ നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് ബംഗ്ലദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർ‍ഡ് ബിസിസിഐയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്. എം.എസ്. ധോണി, വിരാട് കോലി, ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, രവീന്ദ്ര ജഡേജ, ഭുവനേശ്വര്‍ കുമാർ, രോഹിത് ശർമ എന്നീ താരങ്ങളെ വിട്ടുനൽകണമെന്നായിരുന്നു ആവശ്യം.



എന്നാൽ അഞ്ച് താരങ്ങളെ ബംഗ്ലദേശിലേക്ക് അയക്കുമെന്ന് ബിസിസിഐ പ്രതികരിച്ചു. ആരൊക്കെ ഏഷ്യ ഇലവനു വേണ്ടി കളിക്കുമെന്ന് ബിസിസിഐ അധ്യക്ഷൻ സൗരവ് ഗാംഗുലി തീരുമാനിക്കുമെന്ന് ബിസിസിഐ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ജയേഷ് ജോർജ് ദേശീയ മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു. ലഭ്യത അനുസരിച്ചു താരങ്ങളെ അയക്കാനാണ് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളോട് ബംഗ്ലദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് സിഇഒ നിസാമുദ്ദീൻ ചൗധരി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പാക്കിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണു തങ്ങൾക്കു ലഭിച്ച വിവരമെന്ന് ബിസിസിഐ പ്രതികരിച്ചു.



അടുത്ത വർഷം മാർച്ച് 18, 21 തീയതികളിലായി ധാക്കയിലാണ് ട്വന്റി20 മത്സരം നടക്കുക. പാക്കിസ്ഥാൻ ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ, ബംഗ്ലദേശ്, ശ്രീലങ്ക, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാകും ടൂർണമെന്റിൽ ഏഷ്യ ഇലവന്റെ ടീം. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ ഇന്ത്യയുടെ ഏകദിന പരമ്പരയുടെ സമയത്താണ് ധാക്കയിൽ ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങൾ അരങ്ങേറുക. മാർച്ച് 12ന് ധരംശാലയിലാണ് ആദ്യ മത്സരം. 15ന് ലക്നൗവിലും 18ന് കൊൽക്കത്തയിലും മത്സരങ്ങൾ നടക്കും.



English Summary: Five Indian players to play Asia XI vs World XI Series in Bangladesh, confirms BCCI