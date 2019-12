ഗാംഗുലിക്കൊപ്പം ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ഏറെ മുന്നോട്ട്: പുകഴ്ത്തി പാക്കിസ്ഥാൻ മുൻ താരം

ഇസ്‍ലാമബാദ്∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം മുൻ ക്യാപ്റ്റനും ബിസിസിഐ അധ്യക്ഷനുമായ സൗരവ് ഗാംഗുലിയെ പുകഴ്ത്തി മുൻ പാക്കിസ്ഥാൻ സ്പിന്നർ സഖ്‍ലെയ്ൻ മുഷ്താഖ്. ബിസിസിഐ തലവനെന്ന നിലയിൽ ഗാംഗുലിയുടെ പ്രകടനം മികച്ചതാണെന്നാണു പാക്കിസ്ഥാൻ മുൻ താരത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. ഗാംഗുലിയുടെ കീഴിൽ‌ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് വളരെയേറെ മുന്നോട്ടുപോകും. ക്രിക്കറ്റ് കരിയറിനിടെ ഗാംഗുലിയുടെ മാന്യവും മനുഷ്യത്വപരവുമായ പെരുമാറ്റങ്ങൾക്കു പല തവണ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മുഷ്താഖ്– യുട്യൂബ് വിഡിയോയിൽ പറയുന്നു.



ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റനായിരുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടപെടലുകൾ മികച്ചതായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിൽ രാജ്യത്തെ ക്രിക്കറ്റ് ഏറെ മെച്ചപ്പെടും. അതിനായി ഗാംഗുലിക്ക് എല്ലാ ആശംസകളും അറിയിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും തമ്മിൽ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുമ്പോള്‍ വൈകാരികമായ ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടാകുക. ആരാധകരുടെ സാന്നിധ്യവും ആവേശവും ഗംഭീരമായിരിക്കും. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ‌ തെറ്റിദ്ധാരണകളും ഉണ്ടാകാം. ഒരുപക്ഷേ ഞാനും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാകാം. എന്നാൽ സൗരവ് ഗാംഗുലിയുമായി അങ്ങനെയൊന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല.



ഇടപെടലിലൂടെ ഗാംഗുലി ഒരിക്കല്‍ തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇടം പിടിച്ചതായും പാക്കിസ്ഥാന്‍ മുൻ‌ സ്പിന്നര്‍ പറയുന്നു. 2005–06 സീസണിലാണ് ഗാംഗുലിയുടെ നന്മയ്ക്കു സാക്ഷിയായതെന്ന് മുഷ്താഖ് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പര്യടനത്തിലായിരുന്നു. ഞാന്‍ സസെക്സിനായി കളിക്കുന്ന സമയം. സസെക്സുമായി ഇന്ത്യയ്ക്ക് 3 ദിവസത്തെ സന്നാഹ മത്സരമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ ഗാംഗുലി കളിച്ചിരുന്നില്ല. ടോസ് നേടിയ സസെക്സ് ബാറ്റിങ് തിരഞ്ഞെടുത്തു.



ആ സമയത്ത് കാലുകളിൽ ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞു 36–37 ആഴ്ചത്തെ വിശ്രമം മടുപ്പും വിഷാദവും ഉണ്ടാക്കിയ സമയം. അതിനു ശേഷം ക്രിക്കറ്റിൽ മടങ്ങിയെത്തിയ മത്സരമാണ്. സൗരവ് ഗാംഗുലി മത്സരം കാണാൻ വന്നിരുന്നു. സസെക്സിന്റെ ബാറ്റിങ് സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഡ്രസിങ് റൂമിൽ എന്നെയും കണ്ടു. എന്നാൽ‌ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിരുന്നില്ല. ഡ്രസിങ് റൂമിലേക്കു വന്ന ഗാംഗുലി എനിക്കൊപ്പം കാപ്പി കുടിച്ചു. എന്റെ പരുക്ക്, ജീവിതം, കുടുംബം എന്നിവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. അദ്ദേഹം 40 മിനിറ്റോളം എന്റെ കൂടെയിരുന്നു സംസാരിച്ചു– മുഷ്താഖ് പറഞ്ഞു.



