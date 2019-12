‘ഇംഗ്ലണ്ടും കിവീസും പോര; ഓസ്ട്രേലിയയെ നേരിടാൻ ശേഷി ഇന്ത്യയ്ക്ക് മാത്രം’

ലണ്ടൻ∙ ഐസിസിയുടെ ക്രിക്കറ്റ് റാങ്കിങ്ങിനെതിരെയും ന്യൂസീലൻഡ്, ഇംഗ്ലണ്ട് ടീമുകള്‍ക്കെതിരെയും വിമർശനമുയർത്തി ഇംഗ്ലണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് ടീം മുൻ നായകൻ മൈക്കൽ വോൺ. ഐസിസി റാങ്കിങ്ങെന്നതു വ്യക്തമായ അസംബന്ധമാണ്. ഐസിസി ടെസ്റ്റ് റാങ്കിങ്ങിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും നാലാമതുമെത്താന്‍ ന്യൂസീലൻ‍‍ഡും ഇംഗ്ലണ്ടും കാര്യമായ പ്രകടനമൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നാണു വോണിന്റെ വാദം. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായി ന്യൂസീലൻ‍ഡ് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും പരമ്പകൾ ജയിക്കുന്നതെന്നു മനസ്സിലായിട്ടില്ലെന്നും ഒരു രാജ്യാന്തര മാധ്യമത്തിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ വോൺ പറഞ്ഞു.



കഴിഞ്ഞ മൂന്ന്, നാല് വർഷമായി ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഇംഗ്ലണ്ടും കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന മത്സരങ്ങളിൽ. ഇംഗ്ലണ്ട് സ്വന്തം നാട്ടില്‍ പരമ്പര ജയിച്ചു. ആഷസിൽ സമനില മാത്രമാണു നേടാനായത്. അയർലൻഡിനെ തോൽപിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് റാങ്കിങ് ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ന്യൂസീലൻഡ് ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ ലോകത്തെ രണ്ടാമത്തെ മികച്ച രാജ്യമാണെന്ന് എനിക്കു തോന്നുന്നില്ല. അതിനേക്കാൾ എത്രയോ മികച്ച ടീമാണ് ഓസ്ട്രേലിയയുടേത്– വോൺ വ്യക്തമാക്കി.



റാങ്കിങ്ങിൽ ഓസ്ട്രേലിയ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തായതു ശരിയല്ലെന്നും വോൺ പറയുന്നു. ഇന്ത്യയും ഓസ്ട്രേലിയയുമാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ടെസ്റ്റ് ടീമുകള്‍. ഓസ്ട്രേലിയയിൽവന്ന് അവരെ സമ്മർദത്തിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ടീമുണ്ടെങ്കിൽ‌ അത് ഇന്ത്യ മാത്രമാണ്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ തവണ ഓസീസ് നിരയിൽ സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത്, ഡേവിഡ് വാർണർ, മാർ‌നസ് ലാബ്ഷെയ്ൻ എന്നിവരുണ്ടായിരുന്നില്ല.



ഇന്ത്യ വീണ്ടും ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്കു കളിക്കാൻ വരികയാണ്. അപ്പോൾ ഈ താരങ്ങളെല്ലാം ഫിറ്റായിരിക്കട്ടെ. ഇന്ത്യയ്ക്ക് പേസും സ്പിന്നും ചേര്‍ന്ന നല്ല ബോളിങ് നിരയും അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള ബാറ്റിങ് നിരയുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയൻ മണ്ണിൽ ഓസ്ട്രേലിയയുമായി മത്സരിക്കാൻ ഇന്ത്യയ്ക്കു മാത്രമേ സാധിക്കൂ– വോൺ അവകാശപ്പെട്ടു.



