പരുക്കിന്റെ കുരുക്കിൽ‌ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമി; പരിഹാരത്തിന് ഗാംഗുലി– ദ്രാവിഡ് ചർച്ച

മുംബൈ∙ ദേശീയ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളുടെ ഫിറ്റ്നസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ബിസിസിഐ അധ്യക്ഷൻ സൗരവ് ഗാംഗുലി ദേശീയ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമി ഡയറക്ടർ രാഹുൽ ദ്രാവിഡുമായി ഇന്നു ചർച്ച നടത്തും. മുംബൈയിലെ ബിസിസിഐ ആസ്ഥാനത്തേക്കു ദ്രാവിഡിനെ ഗാംഗുലി ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനാണു തന്റെ ശ്രമമെന്നു ഗാംഗുലി പ്രതികരിച്ചു. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ മുന്‍ ക്യാപ്റ്റനും വൈസ് ക്യാപ്റ്റനും തമ്മിൽ വിഷയത്തിൽ ദീർഘമായ ചർച്ച തന്നെ നടത്തുമെന്നാണു വിവരം.



പരുക്കില്‍നിന്നു മുക്തനായി ദേശീയ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിയിൽനിന്ന് 100 ശതമാനം ഫിറ്റ്നസോടെ പുറത്തുവന്ന ഭുവനേശ്വർ കുമാറിന് വീണ്ടും പരുക്കേറ്റിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെ പരിശോധനകൾ‌ക്കായി ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിയിലേക്കു പോകാനില്ലെന്നു ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയും ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയും നിലപാടെടുത്തു. ഇതോടെയാണു സംഭവം വിവാദമായത്. നിരവധി പരിശോധനകൾ നടത്തിയിട്ടും ഭുവനേശ്വര്‍ കുമാറിന്റെ പ്രശ്നം കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ബുമ്രയുടെ ഫിറ്റ്നസ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്ന കാര്യത്തിൽനിന്നും എൻസിഎ തന്നെ പിന്നോട്ടു പോകുകയും ചെയ്തു. ഭുവനേശ്വർ കുമാറിന്റെ പ്രധാനമായ എല്ലാ മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടുകളും പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ബിസിസിഐ സെക്രട്ടറി ജയ്ഷായും അറിയിച്ചു. ബുമ്രയുടെ കാര്യത്തിൽ ഗാംഗുലി നേരിട്ടാണു കാര്യങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത്.



ദ്രാവിഡുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു പുറമേ, പുതിയ ക്രിക്കറ്റ് ഉപദേശക സമിതിയുടെ (സിഎസി) നിയമനവും ഇന്ന് ബിസിസിഐയുടെ പരിഗണനയിലുള്ള വിഷയമാണ്. രണ്ട് അംഗങ്ങളുള്ള സമിതിയെയാണു നിയോഗിക്കുകയെന്നാണു വിവരം. സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ ചുമതലയേൽ‌ക്കാനില്ലെന്നു നേരത്തേ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റു ജോലി തിരക്കുകളുള്ളതിനാൽ വി.വി.എസ്. ലക്ഷ്മണും സിഎസിയിലേക്കില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പുതിയ പേരുകളാണു ബിസിസിഐ പരിഗണിക്കുന്നത്. മുൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളായ ജി.ആർ. വിശ്വനാഥ്, അരുൺ ലാൽ എന്നിവരുടെ പേരുകളും പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നു.



