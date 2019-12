ഏഷ്യൻ ടീമിൽ പാക്കിസ്ഥാനോ ഇന്ത്യയോ? പാക്ക് താരങ്ങൾ എത്തില്ലെന്ന് ബിസിസിഐ

ധാക്ക∙ ബംഗ്ലദേശ് സ്ഥാപകൻ ഷെയ്ഖ് മുജീബുർ റഹ്മാന്റെ നൂറാം ജന്മവാർഷികം ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങൾ നടത്തി ആഘോഷിക്കാനിരിക്കുകയാണ് ബംഗ്ലദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ്. മാർച്ചിൽ‌ ഏഷ്യ ഇലവനും ലോക ഇലവനും തമ്മിൽ രണ്ടു ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങൾ ബംഗ്ലദേശിൽ കളിക്കും. മത്സരങ്ങൾക്ക് ഐസിസി ഔദ്യോഗിക പദവി നല്‍കുമെന്ന് അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ മത്സരിക്കുന്ന ടീമുകളില്‍ ഇന്ത്യയുടെയും പാക്കിസ്ഥാന്റെയും താരങ്ങള്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണ് ആശയക്കുഴപ്പം. ഒരു രാജ്യത്തുനിന്നുള്ള താരങ്ങൾ മാത്രമേ ടീമിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ്. അതായത് ഒരു രാജ്യത്തിലെ താരങ്ങൾക്കു കളിക്കാൻ സാധിക്കില്ല.



എന്നാൽ പാക്കിസ്ഥാൻ‌ താരങ്ങൾ പരമ്പരയ്ക്കെത്തില്ലെന്ന് ബിസിസിഐ അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യ, പാക്കിസ്ഥാൻ താരങ്ങൾ ഏഷ്യ ഇലവനിൽ കളിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ബിസിസിഐ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ജയേഷ് ജോർജ് ദേശീയ മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു. പാക്കിസ്ഥാൻ താരങ്ങളെ ടൂർണമെന്റിന് ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണു ഞങ്ങൾക്കു ലഭിച്ച സന്ദേശം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഏഷ്യ ഇലവനിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ താരങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല. ഏഷ്യ ഇലവനിൽ കളിക്കേണ്ട ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള 5 താരങ്ങളെ ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്റ് സൗരവ് ഗാംഗുലി തീരുമാനിക്കുമെന്നും ജയേഷ് ജോർജ് പറഞ്ഞു.



ക്രിക്കറ്റിൽ പാക്കിസ്ഥാനും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഉലഞ്ഞുകിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടു വർഷങ്ങളായി. ലോകകപ്പ് പോലുള്ള ടൂർണമെന്റുകളിലല്ലാതെ ഇരു രാഷ്ട്രങ്ങളും ക്രിക്കറ്റിൽ നേർക്കുനേർ വരാറുമില്ല. അടുത്തിടെ പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് മേധാവി എഹ്സാൻ മാനി ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ചതു പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളാക്കി. ഇന്ത്യയിലെ സുരക്ഷാ സാഹചര്യങ്ങൾ പാക്കിസ്ഥാനേക്കാൾ വഷളാണെന്നായിരുന്നു എഹ്സാൻ മാനിയുടെ ആരോപണം. പാക്കിസ്ഥാൻ സുരക്ഷിതമാണെന്നു ഞങ്ങൾ തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ആരെങ്കിലും അവിടേക്കു വരുന്നില്ലെങ്കിൽ സുരക്ഷയില്ലെന്ന് അവര്‍ തെളിയിക്കണം.



ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലാണ് പാക്കിസ്ഥാനേക്കാൾ സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളത്. ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പര പാക്കിസ്ഥാനിൽ നടത്തി സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളിൽ എല്ലാവരുടെയും സംശയങ്ങൾ മാറ്റിയതാണ്. പാക്കിസ്ഥാനിൽ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഉണർവുണ്ടാക്കുന്ന നീക്കമാണ് ഇതെന്നും മാനി പറഞ്ഞു. നാലു രാഷ്ട്രങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന പരമ്പരയെന്ന ബിസിസിഐ അധ്യക്ഷൻ സൗരവ് ഗാംഗുലിയുടെ ആശയം പരാജയമായിരിക്കുമെന്ന് പാക്കിസ്ഥാൻ മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ റാഷിദ് ലത്തീഫും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതികരിച്ചു. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നടന്ന ഏകദിന ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റിലാണ് ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും അവസാനമായി ഏറ്റുമുട്ടിയത്. ഓൾഡ് ട്രാഫഡിൽ ഇന്ത്യ പാക്കിസ്ഥാനെ 89 റൺസിന് പരാജയപ്പെടുത്തി. ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ ഇന്ത്യയുടെ തുടർച്ചയായ 7–ാം ജയമായിരുന്നു ഇത്.



