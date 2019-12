‘വിസ്ഡൻ ക്രിക്കറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ് ഡെക്കേഡ്’ പട്ടികയിൽ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയും

ലണ്ടൻ∙ ഈ ദശാബ്ദത്തിലെ മികച്ച ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾക്കുള്ള വിസ്ഡൻ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം നായകൻ വിരാട് കോലിയും. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ‌ താരങ്ങളായ ഡെയ്ൽ സ്റ്റെയ്ൻ, എബി ഡിവില്ലിയേഴ്സ്, ഓസ്ട്രേലിയൻ താരം സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത്, ഓസീസ് വനിതാ താരം എല്ലിസ് പെറി എന്നിവരാണു കോലിക്കു പുറമേ പട്ടികയിലുള്ളത്. ദശാബ്ദത്തിലെ ടെസ്റ്റ് ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ, ഏകദിന ഇലവനിൽ‌ ബാറ്റ്സ്മാൻ എന്നീ സ്ഥാനങ്ങളും കോലിക്കു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.



കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷത്തിനുള്ളിൽ രാജ്യാന്തര മത്സരങ്ങളിൽനിന്നു വിരാട് കോലി നേടിയത് 5,775 റൺസാണ്. വെല്ലുവിളികൾക്കനുസരിച്ച് ഓരോ സമയത്തും ഉയർന്നുവരാൻ കഴിവുള്ള ജീനിയസ് എന്നാണ് വിസ്ഡൻ കോലിയുടെ കഴിവിനെ അടയാളപ്പെടുത്തിയത്. 2014ലെ ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനം അവസാനിച്ചതു മുതൽ നവംബറിൽ കൊൽക്കത്തയിൽ ബംഗ്ലദേശിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് മത്സരം വരെ കോലി നേടിയത് 21 സെഞ്ചുറികളും 13 അർധസെഞ്ചുറികളുമാണ്. ശരാശരി 63.



ഇതു കോലിയുടെ നേട്ടങ്ങളുടെ പട്ടിക വിശിഷ്ടമാക്കി. എല്ലാ ഫോർമാറ്റുകളിലും കുറഞ്ഞത് 50 ശരാശരിയുള്ള ഏക ബാറ്റ്സ്മാൻ–വിസ്ഡം നിരീക്ഷിച്ചു. ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ 84 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുള്ള വിരാട് കോലി 7202 റൺസാണ് ആകെ നേടിയിട്ടുള്ളത്. 27 സെഞ്ചുറികളും 22 അർധസെഞ്ചുറികളും. ഉയർന്ന സ്കോർ 254*. ഏകദിനത്തിൽ 43 സെഞ്ചുറികളും 55 അർധസെഞ്ചുറികളുമായി മൊത്തം 11609 റൺസ് താരം നേടിയിട്ടുണ്ട്.



ക്രിക്കറ്റിന്റെ എല്ലാ ഫോർമാറ്റിലും 50 നു മുകളിൽ ശരാശരിയുള്ള കോലി 70 സെഞ്ചുറികളാണ് ആകെ നേടിയിട്ടുള്ളത്. സെഞ്ചുറികളുടെ കാര്യത്തില്‍ റിക്കി പോണ്ടിങ്ങിനും (71) സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കറിനും (100) മാത്രം പിറകിലാണ് കോലിയുള്ളത്. ക്രിക്കറ്റിലെ ഉയർന്ന റൺവേട്ടക്കാരുടെ പട്ടികയിലും കോലി മൂന്നാമതു തന്നെ. 21,444 റൺസാണ് കോലി ഇതുവരെ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. മുന്നിലുള്ളത് റിക്കി പോണ്ടിങ്ങും (27,483), സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കറും (34,357).



English Summary: Virat Kohli named in Wisden cricketers of the decade list