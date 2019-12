പരുക്കേറ്റിട്ടും മിണ്ടിയില്ല, എക്സ് റേയിൽ മുങ്ങി: കളിക്കാൻ വാർണര്‍ ‘തന്ത്രം’

മെൽബണ്‍∙ ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് ടീമിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെടുമെന്ന ഭയം കാരണം എക്സ് റേ പരിശോധനകൾക്കു വിധേയമാകാതെ ഓസീസ് താരം ‍ഡേവിഡ് വാർണർ. വലതു കയ്യിൽ പരുക്കേറ്റെങ്കിലും വാർണർ‌ പരിശോധനകളിൽനിന്ന് ഒഴിവാകുകയായിരുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച പരിശീലനത്തിനിടെയാണ് താരത്തിന് കൈവിരലിനു പരുക്കേറ്റത്.



തുടർന്ന് കൈ കെട്ടിവച്ചശേഷമാണ് വാർണർ‌ പിന്നീടു പരിശീലിച്ചത്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം എക്സ് റേ സ്കാനിങ്ങിന് വിധേയമായില്ല. വേദനയോടെയാണു ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചതെന്നും വാർണർ പിന്നീടു പ്രതികരിച്ചു. പരിശോധനകളും എക്സ് റേയും നിങ്ങളെ ടീമിൽനിന്നു പുറത്താക്കും. എക്സ് റേയ്ക്ക് ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എക്സ് റേ പരിശോധനയ്ക്ക് ഇവിടെ സ്ഥാനമില്ല– വാർണർ ഒരു സ്പോർട്സ് മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു.

അതേസമയം ന്യൂസീലൻ‍ഡിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളില്‍ മികച്ച പ്രകടനം നടത്താൻ വാർ‌ണർ‌ക്കു സാധിച്ചിട്ടില്ല. പാക്കിസ്ഥാനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിൽ ട്രിപ്പിൾ സെഞ്ചുറിയുൾപ്പെടെ നേടിയ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് വാർണർ കിവീസിനെ നേരിടാനിറങ്ങിയത്. പെർത്തിൽ നടന്ന ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ 43,19 റൺസുകൾ നേടാൻ മാത്രമാണു വാർണർക്കു സാധിച്ചത്. മെൽബണിൽ‌ നടക്കുന്ന രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ വാർണർ 41 റൺസെടുത്തു. ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ വാർണർ ‘ഫുൾ ഫിറ്റ്’ അല്ലെന്നാണ് ക്രിക്കറ്റ് വിദഗ്ധരുടെ നിരീക്ഷണം.

മെൽബൺ ടെസ്റ്റിൽ 467 റൺസാണ് ഓസ്ട്രേലിയ ആദ്യ ഇന്നിങ്സില്‍ നേടിയത്. ട്രാവിസ് ഹെഡ് സെഞ്ചുറി നേടി. 234 പന്തിൽ 114 റണ്‍സെടുത്താണ് ട്രാവിസ് ഹെഡ് പുറത്തായത്. മാർനസ് ലബുഷെയ്ൻ (63), സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത് (85), ടിം പെയ്ൻ (79) എന്നിവർ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കായി അർധസെഞ്ചുറി പ്രകടനം നടത്തി. ആദ്യ ടെസ്റ്റില്‍ ഓസ്ട്രേലിയ 296 റൺസിന് വിജയിച്ചിരുന്നു.



English Summary: David Warner refused to get an X-ray on injured thumb in fear of being ruled out of Boxing Day Test