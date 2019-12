ബിസിസിഐ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നു, വസ്തുതകൾ വളച്ചൊടിച്ചു: പാക്കിസ്ഥാൻ

ഇസ്‍‌ലാമബാദ്∙ അടുത്ത വർഷം ബംഗ്ലദേശിൽ നടക്കുന്ന ഏഷ്യ ഇലവനും ലോക ഇലവനും തമ്മിലുള്ള മത്സരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബിസിസിഐ തെറ്റായ കാര്യങ്ങളാണു പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് (പിസിബി). തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ബിസിസിഐ പുറത്തുവിടുന്നതെന്ന് പാക്കിസ്ഥാൻ ആരോപിച്ചു. ബംഗ്ലദേശ് സ്ഥാപകൻ ഷെയ്ഖ് മുജീബുർ‌ റഹ്മാന്റെ ജന്മവാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി ബംഗ്ലദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർ‍ഡാണ് ട്വന്റി20 മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.



ബംഗ്ലദേശ് ബോർ‍ഡിന്റെയും ഏഷ്യൻ‌ ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലിന്റെയും നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ടൂർണമെന്റ് നടത്തുക. മത്സരത്തിന് ഔദ്യോഗിക പദവി നൽകുമെന്ന് ഐസിസിയും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏഷ്യൻ‌ ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലിന്റെ യോഗത്തിലാണു വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തതെന്ന് പാക്കിസ്ഥാൻ അറിയിച്ചു. പാക്കിസ്ഥാനിലെ ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റ് ലീഗായ പാക്കിസ്ഥാൻ സൂപ്പർ ലീഗ് 2020 നടക്കുന്നതിനാൽ ബംഗ്ലദേശിലെ മത്സരങ്ങളുടെ തീയതികൾ മാറ്റണമെന്നാണ് പിസിബി ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ ദേശീയ താരങ്ങളെ ബംഗ്ലദേശിലേക്കു വിടാൻ തയാറാണെന്നും പിസിബി ബംഗ്ലദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിനെ അറിയിച്ചതായി പാക്ക് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.



മാർച്ച് 16–20 സമയത്താണ് ബംഗ്ലദേശിലെ ഏഷ്യ ഇലവനും ലോക ഇലവനും തമ്മിലുള്ള മത്സരങ്ങൾ. പാക്കിസ്ഥാൻ സൂപ്പർ ലീഗ് അവസാനിക്കുന്നതാകട്ടെ മാർച്ച് 22നും. തീയതികളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ തയാറല്ലാത്തതിനാൽ ബംഗ്ലദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിനെ അസൗകര്യം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാക്കാലും ഔദ്യോഗികമായുള്ള അറിയിപ്പു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അവര്‍ അതു സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു– പിസിബി വക്താവ് പ്രതികരിച്ചു. പാക്കിസ്ഥാന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനായി കാര്യങ്ങൾ വളച്ചൊടിച്ചതു ദൗർഭാഗ്യകരമാണെന്നും പിസിബി അറിയിച്ചു.



പാക്കിസ്ഥാൻ താരങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഇന്ത്യ– പാക്ക് താരങ്ങള്‍ ഏഷ്യ ഇലവനിൽ ഒരുമിച്ചു കളിക്കില്ലെന്നായിരുന്നു ബിസിസിഐ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ജയേഷ് ജോർജ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതികരിച്ചത്. ഇന്ത്യയിൽനിന്നും ബംഗ്ലദേശിലേക്കു പോകുന്ന താരങ്ങളെ ബിസിസിഐ അധ്യക്ഷൻ സൗരവ് ഗാംഗുലി തീരുമാനിക്കുമെന്നും ജയേഷ് ജോർജ് അറിയിച്ചിരുന്നു. ബിസിസിഐയുടെ വാദങ്ങളെ തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് ഇപ്പോൾ നിലപാടു വ്യക്തമാക്കിയത്.



