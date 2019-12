എന്റെ ജീവിതം നല്ല രീതിയിലല്ല, സഹായിക്കണം: ഇമ്രാൻ ഖാനോട് കനേരിയ

ഇസ്‍ലാമബാദ്∙ ഹിന്ദുമത വിശ്വാസിയായതിനാൽ പാക്കിസഥാന്‍ ക്രിക്കറ്റ് താരം ഡാനിഷ് കനേരിയ ടീമിൽ വിവേചനം നേരിട്ടെന്ന ശുഐബ് അക്തറിന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്കു പിന്നാലെ തുറന്നു പറച്ചിലുമായി കനേരിയ തന്നെ രംഗത്ത്. സ്വന്തം ജീവിതം നല്ല രീതിയിലല്ല ഇപ്പോൾ പോകുന്നതെന്നു പറഞ്ഞ ഡാനിഷ് കനേരിയ പാക്കിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാനിൽനിന്നും സഹായം അഭ്യർഥിച്ചു. ഇംഗ്ലിഷ് ക്ലബ് എസെക്സിനു വേണ്ടി കളിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒത്തുകളി വിവാദത്തിൽ ആരോപണ വിധേയനായ പാക്കിസ്ഥാൻ താരമാണ് ഡാനിഷ് കനേരിയ.



പാക്കിസ്ഥാനിലും ലോകത്തിലും ഉള്ള പലരെയും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി പല തവണ സമീപിച്ചിരുന്നു. ആരിൽനിന്നും സഹായം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. മറ്റു പാക്കിസ്ഥാൻ താരങ്ങളുടെയെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതുപോലെ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ജീവിതം ശരിയായ രീതിയിലല്ല പോകുന്നത്. ഒരു ക്രിക്കറ്റ് താരമെന്ന നിലയില്‍ എനിക്കു ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതെല്ലാം പാക്കിസ്ഥാനുവേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്. പാക്കിസ്ഥാനിലുള്ളവർ സഹായിക്കുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാക്കിസ്ഥാനിലെ ക്രിക്കറ്റ് പ്രതിഭകളുടെ പിന്തുണ ആവശ്യമാണ്– ഡാനിഷ് കനേരിയ വ്യക്തമാക്കി.



പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഉയർന്ന സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളവരും മറ്റു രാജ്യക്കാരും ഈ പ്രശ്നത്തിൽനിന്നു പുറത്തുവരാൻ എന്നെ സഹായിക്കണം. എനിക്കൊപ്പം നിൽക്കാൻ ദയവു ചെയ്തു മുന്നോട്ടുവരണം. പാക്ക് താരം ശുഐബ് അക്തറുടെ ടെലിവിഷൻ അഭിമുഖം ഇന്നാണു കണ്ടത്. സത്യം ലോകത്തോടു പറഞ്ഞതിൽ അദ്ദേഹത്തിനു നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഒരു ക്രിക്കറ്റ് താരം എന്ന നിലയിൽ പിന്തുണച്ച എല്ലാവരോടും നന്ദിയുണ്ട്. മാധ്യമങ്ങളോടും പാക്കിസ്ഥാനിലെ ജനങ്ങളോടും നന്ദിയുണ്ട്. സമൂഹത്തിലെ ചിലര്‍ എതിർക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ മുന്നിൽ അതു നിലനിൽക്കില്ല. എതിർപ്പുകളെല്ലാം തള്ളി ജീവിതത്തിൽ പോസിറ്റീവായിരിക്കുമെന്നും കനേരിയ പ്രതികരിച്ചു.



39 വയസ്സുകാരനായ ഡാനിഷ് കനേരിയ പാക്കിസ്ഥാനുവേണ്ടി 61 ടെസ്റ്റുകൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹിന്ദു മതവിശ്വാസി ആയതിനാൽ ഡാനിഷ് കനേരിയയ്ക്ക് പാക്കിസ്ഥാൻ ടീമിലെ ചിലരിൽനിന്നു വിവേചനം നേരിടേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം ശുഐബ് അക്തറാണു പുറത്തുവിട്ടത്. കനേരിയയ്ക്കൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനു പലതാരങ്ങളും തയാറായിരുന്നില്ലെന്നും അക്തർ പറഞ്ഞു. തന്നെ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരുടെ പേരുവിവരങ്ങൾ ഉടൻ പുറത്തുവിടുമെന്ന് ഡാനിഷ് കനേരിയ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട്.



English Summary: Life not in good shape': Banned Pakistani player Danish Kaneria seeks help from Imran Khan