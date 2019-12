‘ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തയാറല്ല; പാക്കിസ്ഥാൻ ടീമിൽ കനേരിയയ്ക്ക് വിവേചനം’

ഇസ്‍ലാമബാദ്∙ ഹിന്ദു മത വിശ്വാസി ആയിരുന്നതിനാൽ പാക്കിസ്ഥാൻ മുൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ‍ഡാനിഷ് കനേരിയ ടീമിൽ വലിയ വിവേചനം നേരിടേണ്ടിവന്നതായി പാക്കിസ്ഥാൻ മുൻ പേസർ ശുഐബ് അക്തർ. പാക്കിസ്ഥാൻ ദേശീയ ടീമിലെ ചില സഹതാരങ്ങളിൽനിന്ന് കനേരിയ വിവേചനം നേരിട്ടിരുന്നതായാണ് അക്തർ പറയുന്നത്. ഹിന്ദുമത വിശ്വാസി ആയതിനാല്‍ ചില കളിക്കാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ‌ പോലും തയാറായിരുന്നില്ലെന്നും അക്തർ ഒരു പാക്ക് മാധ്യമത്തിനു നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു.



അക്തറിന്റെ അഭിപ്രായം ശരിയാണെന്നു കനേരിയ തന്നെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാക്കിസ്ഥാൻ ദേശീയ ടീമിനായി കളിച്ച രണ്ടാമത്തെ ഹിന്ദുമത വിശ്വാസിയായ താരമാണ് ഡാനിഷ് കനേരിയ. പാക്ക് ദേശീയ ടീമില്‍ കളിച്ച ആദ്യ ഹിന്ദു കനേരിയയുടെ അമ്മാവനായ അനിൽ ദൽപതാണ്. 61 ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളില്‍നിന്ന് 261 വിക്കറ്റുകൾ കനേരിയ നേടിയിട്ടുണ്ട്. 18 ഏകദിനങ്ങളും കളിച്ചു.



എന്റെ കരിയർ സമയത്ത് പ്രാദേശിക വാദത്തെക്കുറിച്ചു സംസാരിച്ചിരുന്ന രണ്ട്, മൂന്ന് താരങ്ങളോടു എനിക്കു തർക്കിക്കേണ്ടിവന്നു. ഇവിടെനിന്ന് എങ്ങനെയാണ് അയാൾ ഭക്ഷണം എടുക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു അവരുടെ ചോദ്യം. അതേ ഹിന്ദുവാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ടെസ്റ്റ് മത്സരം ജയിപ്പിച്ചത്. പാക്കിസ്ഥാനുവേണ്ടി ഒരുപാടു വിക്കറ്റുകൾ നേടുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനു കളിക്കാം. കനേരിയയുടെ ശ്രമങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ പാക്കിസ്ഥാനു ജയിക്കാൻ സാധിക്കില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ പാക്കിസ്ഥാൻ ടീമിലെ പലരും ജയത്തിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് കനേരിയയ്ക്കു നൽകിയില്ല.



അക്തറിന്റെ വാക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബോളിങ് പോലെ തന്നെ മൂർച്ചയുള്ളതാണെന്നായിരുന്നു ഇതേക്കുറിച്ച് കനേരിയയുടെ പ്രതികരണം. ഞാൻ‌ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഇതേക്കുറിച്ചു പറയാനുള്ള ധൈര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ശുഐബ് ഭായ് പറഞ്ഞു, ഞാനും പറയും. അദ്ദേഹം എന്നെ എപ്പോഴും പിന്തുണച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇൻസമാം ഉൾ ഹഖ്, മുഹമ്മദ് യൂസഫ്, യൂനിസ് ഖാൻ എന്നിവരും പിന്തുണയുമായെത്തി. പിന്തുണ നൽകാത്തവരുടെ പേരുകൾ ഉടൻ പുറത്തുവിടും. പാക്കിസ്ഥാനുവേണ്ടി കളിക്കുന്നത് അഭിമാനമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണെന്നും കനേരിയ പറഞ്ഞു.



2009ൽ ഇംഗ്ലണ്ട് ടീം എസെക്സിനു വേണ്ടി കളിക്കുമ്പോൾ വാദുവയ്പ് വിവാദത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടയാളാണു ഡാനിഷ് കനേരിയ. ഇംഗ്ലിഷ് താരം മെർവിൻ വെസ്റ്റ്ഫീൽഡും അന്നു കനേരിയയ്ക്കൊപ്പം പിടിക്കപ്പെട്ടു. ആറു വർഷത്തോളം ആരോപണങ്ങളെ എതിർത്തിരുന്ന കനേരിയ 2018ലാണ് കുറ്റം സമ്മതിച്ചത്. 2010ലാണ് ഡാനിഷ് കനേരിയ പാക്കിസ്ഥാനു വേണ്ടി അവസാന മത്സരം കളിച്ചത്.



English Summary: Pakistan Players Treated Danish Kaneria Unfairly As He Is Hindu: Shoaib Akhtar