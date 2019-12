‘ഏറെ ചെറുപ്പം, മുന്നിൽ സമയമുണ്ട്; ഋഷഭ് പന്തിന് വേണ്ടത് സമാധാനം’

ന്യൂഡല്‍ഹി∙ തുടർ‌ച്ചയായി അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടും ബാറ്റിങ്ങിലും വിക്കറ്റ് കീപ്പിങ്ങിലും ഒരേ പോലെ പരാജയപ്പെട്ട് പഴിയേറെ കേട്ട താരമാണ് ഋഷഭ് പന്ത്. ഏറെ പ്രതീക്ഷ വച്ച് ധോണിക്കു പകരം ടീമിലെത്തിയ പന്തിന്റെ ദയനീയ പ്രകടനം ആരാധകരെയും അസ്വസ്ഥരാക്കിയിരുന്നു. ഫോമിലുള്ള സഞ്ജു സാംസണെ പോലുള്ള താരങ്ങൾ പുറത്തുനിൽക്കുമ്പോൾ പന്തിനെ എന്തിനാണ് പരീക്ഷിക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു ആരാധകരുടെ ചോദ്യം. വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ ചെന്നൈ ഏകദിനത്തിൽ അർധസെഞ്ചുറി നേടിയാണ് താരം ഇതിനു മറുപടി നൽകിയത്. വിൻഡീസിനെതിരെ മൂന്ന് ഏകദിന മത്സരങ്ങൾ പൂർത്തിയായപ്പോൾ ഋഷഭ് പന്തിന്റെ വിക്കറ്റ് കീപ്പിങ്ങിലെ പോരായ്മകളാണു ചർച്ചയാകുന്നത്. കട്ടക്കിൽ നടന്ന ഏകദിനത്തിൽ മാത്രം ഋഷഭ് പന്ത് വിട്ടത് നാലു ക്യാച്ചുകളാണ്.

കീപ്പിങ്ങില്‍ പന്തിനെ ‘മിടുക്കനാക്കാൻ’ പ്രത്യേകം പരിശീലകൻ വേണമെന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ ടീം മുഖ്യ സിലക്ടർ എംഎസ്കെ പ്രസാദ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത്. ഋഷഭ് പന്ത് വളരെ ചെറുപ്പമാണെന്നും പ്രകടനം മെച്ചപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പ്രസാദ് വ്യക്തമാക്കി. ഋഷഭ് പന്തിനു മുന്നിൽ ഏറെ സമയമുണ്ട്. ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ പന്ത് സീനിയർ ടീമിലെത്തി. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ കാര്യമായ അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അതും ഒരു കാരണമാണ്. ഋഷഭ് പന്ത് കരുത്തനായി തിരിച്ചുവരുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്–പ്രസാദ് പറഞ്ഞു.

ബാറ്റുകൊണ്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ മികവു കാരണം വിക്കറ്റ് കീപ്പിങ്ങിലെ പന്തിന്റെ പോരായ്മകൾ അത്ര പ്രശ്നമാകുന്നില്ല. പക്ഷേ ബാറ്റുകൊണ്ടു പന്തു നടത്തുന്ന പ്രകടനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിക്കറ്റ് കീപ്പിങ്ങിനെ പലപ്പോഴും ബാധിക്കുന്നതായും പ്രസാദ് വ്യക്തമാക്കി. നിങ്ങൾക്ക് വിക്കറ്റ് കീപ്പിങ് നന്നായി ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കില്‍ അതു നിങ്ങളുടെ ബാറ്റിങ്ങ് പ്രകടനത്തെയും ബാധിക്കും. വലിയ സമ്മർദത്തിലാണ് കളിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ശരീരഭാഗങ്ങളെ ബാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണു ബോൾ കയ്യിൽനിന്നു പുറത്തേക്കു പോകുന്നത്.



സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുക എന്നതുമാത്രമാണ് ഈ പ്രശ്നത്തിനു പരിഹാരം. മനസ്സ് ശാന്തമായിരിക്കുമ്പോൾ ബോളിനെ നേരിടുന്നതു വേറൊരു രീതിയിലായിരിക്കും. വൃദ്ധിമാൻ സാഹയെപ്പോലെ വിശ്രമം ലഭിച്ചാൽ ഋഷഭ് പന്തിൽനിന്നും മികച്ചതു പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കും ഇംഗ്ലണ്ടിനും എതിരെ ടെസ്റ്റിൽ സെഞ്ചുറികൾ നേടാന്‍ കഴിവുള്ള താരത്തിനു പിന്തുണ ആവശ്യമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അതു നൽകുന്നത്. ക്രീസിലെത്തി എല്ലാ പന്തുകളും അടിക്കുന്നതിനു പകരം നീണ്ട ഇന്നിങ്സുകൾക്കാണു താരം ഇപ്പോൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഒരിക്കൽ വലിയ റൺസ് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പന്തിനു സാധിച്ചാൽ വിക്കറ്റ് കീപ്പിങ്ങിലും മികവ് വീണ്ടെടുക്കാൻ പന്തിനു സാധിക്കുമെന്നും എംഎസ്കെ പ്രസാദ് അവകാശപ്പെട്ടു.



