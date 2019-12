ലെഗ് ബൈ നൽകിയില്ല, വിവാദം; ആരാണു ശരി? അംപയറോ സ്മിത്തോ?

മെൽബൺ∙ ബോക്സിങ് ഡേ ടെസ്റ്റിന്റെ ആദ്യ ദിനം ശ്രദ്ധ നേടിയത് സ്റ്റീവ് സ്മിത്തിന്റെ ‘ലെഗ് ബൈ’ വിവാദം. ന്യൂസീലൻഡിന്റെ നീൽ വാഗ്‌നർ എറിഞ്ഞ 26–ാം ഓവറിൽ രണ്ടു തവണയാണ് അംപയർ നൈജൽ ലോങ് സ്റ്റീവ് സ്മിത്തിനു ലെഗ് ബൈ റൺ നിഷേധിച്ചത്. പന്തു ദേഹത്തുതട്ടി തെറിച്ചപ്പോൾ സ്മിത്ത് റണ്ണിനായി ഓടി. എന്നാൽ അംപയർ നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു.



തുടർന്ന് ഇന്നിങ്സ് ഇടവേളയിൽ സ്മിത്ത് അംപയറുമായി തർക്കത്തിലേർപ്പെട്ടു. ‘ ഇടവേള സമയത്ത് അംപയർമാർക്കു വായിച്ചു പഠിക്കാൻ ക്രിക്കറ്റിന്റെ നിയമ പുസ്തകം കൊടുക്കണം’, മുൻ ഓസീസ് താരം ഷെയ്ൻ വോൺ ടെലിവിഷൻ കമന്ററിക്കിടെ സ്മിത്തിനു പിന്തുണയുമായി എത്തുകയും ചെയ്തു.



ആരാണു ശരി? അംപയറോ സ്മിത്തോ? – ഡോ. കെ.എൻ. രാഘവൻ, (മുൻ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് അംപയർ)



നോബോൾ അല്ലാത്തൊരു പന്ത് ബാറ്റ് കൊണ്ടു കളിക്കാനോ ഒഴിഞ്ഞുമാറാനോ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ബാറ്റ്സ്മാന്റെ ശരീരത്തിലോ ഹെൽമറ്റും പാഡും ഉൾപ്പടെയുള്ള സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളിലോ തട്ടിയാൽ ലെഗ് ബൈ റൺസിനായി ഓടാവുന്നതാണ്. പകരം മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിൽ തടഞ്ഞിട്ട ശേഷം ഓടിയാൽ ലെഗ് ബൈ റൺ അനുവദിക്കാനാവില്ല. ഇതാണു നിയമം.



പന്ത് ബാറ്റ് കൊണ്ടു കളിക്കാതെ ലെഗ് പാഡ് കയറ്റിവച്ചു തടയുകയോ കൈകൊണ്ടു തട്ടിയിടുകയോ ഹെൽമറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഹെഡ് ചെയ്തു കളയുകയോ ചെയ്താൽ ലെഗ് ബൈ റൺ അനുവദിക്കാനാവില്ല. ബാറ്റ്സ്മാൻ കളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്നതാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ പലപ്പോഴും തർക്ക വിഷയമാവുക. ചില ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ ലെഗ് പാഡ് മുന്നിലേക്കു കയറ്റി ബോൾ തടഞ്ഞിട്ട ശേഷം ബാറ്റ് മുന്നിലേക്കെടുത്ത് കളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായി ആക്‌ഷൻ കാട്ടാറുണ്ട്.



English Summary: Steve Smith indulged in a heated debate with umpire Nigel Llong on Day 1 of Boxing Day Test