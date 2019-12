‘ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളുടെ തിരിച്ചുവരവ് എൻസിഎ വഴി മതി; പ്രശ്നങ്ങൾ തീർക്കാം’

മുംബൈ∙ പരുക്കുമാറി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളുടെ തിരിച്ചുവരവ് ദേശീയ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിയിലൂടെ തന്നെ വേണമെന്ന് ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്റ് സൗരവ് ഗാംഗുലി. പരുക്കിനു ശേഷം ക്രിക്കറ്റിലേക്കു തിരിച്ചുവരുന്നതിനായി ദേശീയ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിയിലെ പരിശീലനങ്ങൾക്കും പരിശോധനകൾക്കും മുതിർന്ന താരങ്ങൾ വിധേയമായേ തീരുവെന്നു ഗാംഗുലി പറഞ്ഞു. എൻ‍സിഎ ഡയറക്ടർ രാഹുൽ ദ്രാവിഡ് സൗരവ് ഗാംഗുലിയുമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചർച്ചകള്‍ നടത്തിയിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ ബോളർമാർ എൻസിഎയിലെ പരിശോധനകൾക്കു വിധേയമാകണം. അവരെ പുറത്തുനിന്നും മറ്റാര്‍ക്കെങ്കിലും പരിശോധിക്കണമെങ്കിൽ അവര്‍ക്കും ബെംഗളൂരുവിലെ അക്കാദമിയിലെത്താമെന്നും ഗാംഗുലി ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു.



താരങ്ങള്‍ക്കു വിഷയത്തിൽ എന്തൊക്കെ എതിർപ്പുണ്ടെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ തയാറാണ്. എൻസിഎയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിവേഗത്തിൽ നടത്താനാണു തീരുമാനം. പുതിയ സ്ഥലത്തെ നിർമാണ ജോലികൾ എത്രയും പെട്ടെന്നു തുടങ്ങുമെന്നും ഗാംഗുലി പറഞ്ഞു. ഗാംഗുലി മുന്നോട്ടുവച്ച നാലു രാജ്യങ്ങൾ മാത്രം പങ്കെടുക്കുന്ന ക്രിക്കറ്റ് പരമ്പര എങ്ങനെ നടപ്പാകുമെന്നു കാത്തിരുന്നു കാണാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മികച്ചതും വാശിയേറിയതുമായ പോരാട്ടങ്ങൾ കാണാനാണ് ഇത്തരമൊരു ടൂർണമെന്റ് എന്ന ആശയം മുന്നോട്ടുവച്ചത്.



ഇതിന് ഐസിസിയും ബ്രോ‍ഡ്കാസ്റ്റിങ് കമ്പനിയും അനുമതി നൽകണം. രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ടൂർണമെന്റുകളാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. നല്ല ക്രിക്കറ്റ് കാണാനാണു ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതു നടപ്പാക്കുന്നതിനാണു ശ്രമം. ഏറ്റവും കരുത്തരായ ടീമുകളെയാകും പരമ്പരയ്ക്കു പരിഗണിക്കുക. വലിയ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡുകൾ മാത്രം പണമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണം എങ്ങനെയാണു ശരിയാകുക. നാലാമതൊരു ടീമും കൂടി പരമ്പരയിലുണ്ടാകും. മറ്റു മത്സരങ്ങളുടെ ഇടവേളയിലാണ് പരമ്പര നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതാണു വലിയ വെല്ലുവിളിയും. ഇന്ത്യ, ഓസ്ട്രേലിയ, ഇംഗ്ലണ്ട് ടീമുകളും ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ന്യൂസീലൻഡ് പോലുള്ളവരും ഒരുമിച്ചു വരുന്നത് അപൂർവമാണ്. മറ്റു ബോർഡുകളിൽനിന്നും ഇതിനു പിന്തുണ ലഭിക്കുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷയെന്നും ഗാംഗുലി പറഞ്ഞു.



