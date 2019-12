‘ഡാനിഷ് കനേരിയ പണത്തിനായി എന്തും പറയും; എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും?’

ഇസ്‍ലാമബാദ്∙ ഡാനിഷ് കനേരിയയ്ക്കു പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൽനിന്നു മതത്തിന്റെ പേരിൽ വിവേചനം നേരിട്ടെന്ന പരാതിയില്‍ താരത്തിനെതിരെ വിമര്‍ശനമുയർത്തി പാക്കിസ്ഥാൻ മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ ജാവേദ് മിയാൻദാദ്. പണത്തിനു വേണ്ടി എന്തും പറയുന്ന ആളാണ് കനേരിയയെന്ന് മിയാൻദാദ് പറഞ്ഞു. അഴിമതിക്കേസിൽപെട്ടു ക്രിക്കറ്റിൽനിന്നു വിലക്കിയ ആള്‍ പറയുന്നതൊക്കെ ജനങ്ങള്‍‌ വിശ്വസിക്കുന്നത് അദ്ഭുതമുണ്ടാക്കുന്നു. അവർ എന്താണ് ഇതിലൂടെ സ്വന്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കു മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഡാനിഷ് കനേരിയ പണം നേടുന്നതിനായി എന്തും പറയുന്ന ആളാണ്. ക്രിക്കറ്റിൽ ആയാൾ പറയുന്നതിന് വിശ്വസ്തതയില്ല– മിയാൻദാദ് വാർത്താ ഏജൻസിയായ പിടിഐയോടു പറഞ്ഞു.



ഇംഗ്ലിഷ് കൗണ്ടി ക്രിക്കറ്റിൽ ഒത്തുകളിക്കു വിലക്കു നേരിട്ട താരമാണ് ഡാനിഷ് കനേരിയ. ക്രിക്കറ്റിൽ ഒത്തുകളിച്ചതിന് ആജീവനാന്ത വിലക്കു നേരിട്ട ഒരാളെ എങ്ങനെയാണു വിശ്വസിക്കുക?. ഞാൻ ദേശീയ ടീമിനെ പരിശീലിപ്പിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് കനേരിയ ടീമിലുണ്ടായിരുന്നു. അന്നൊന്നും ഹിന്ദുവായതിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തിനു നേരെ വിവേചനമുണ്ടായതായി അറിവില്ല. അങ്ങനെയൊരു കാര്യവും എനിക്ക് ഓർമയില്ല. ഹിന്ദുവായതിനാല്‍ കനേരിയയോടു വിവേചനം കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ദേശീയ ടീമിൽ കളിക്കില്ലായിരുന്നു.



പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം കനേരിയയ്ക്ക് വളരെയേറെ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നു. 10 വർഷമാണ് അദ്ദേഹം ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. മതത്തിന്റെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും അവഗണന ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതു സാധിക്കുമായിരുന്നോ?. ഡാനിഷ് കനേരിയ കളിക്കുന്ന കാലത്ത് പാക്കിസ്ഥാന് ലെഗ് സ്പിന്നര്‍ സ്ഥാനത്തേക്കു മറ്റു താരങ്ങളെയും പരിഗണിക്കാമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കുവേണ്ടി കളിക്കുന്ന ഇമ്രാന്‍ താഹിർ, അലി ഹുസൈൻ റിസ്‍വി, മൻസൂർ അംജാദ് എന്നിവരെല്ലാം കളിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ സിലക്ടർമാർ തിരഞ്ഞെടുത്തത് കനേരിയയെയാണ്– മിയാൻദാദ് വ്യക്തമാക്കി.



ഇമ്രാൻ താഹിർ പിന്നീട് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലേക്കു കുടിയേറുകയായിരുന്നു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കായി രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ താരം കളിക്കാനും തുടങ്ങി. ഇന്ത്യക്കാർ കനേരിയ വിഷയം പ്രശ്നമാക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം കുറയ്ക്കുന്നതിനാണ്. പാക്കിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റിൽ മതത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു കാലത്തും വിവേചനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും മിയാൻദാദ് അവകാശപ്പെട്ടു. ഡാനിഷ് കനേരിയയ്ക്കു നേരിട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ പാക്കിസ്ഥാന്റെ യഥാർഥ മുഖമാണു പുറത്തുകൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരവും ബിജെപി എംപിയുമായ ഗൗതം ഗംഭീർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. താരത്തിനു പിന്തുണയുമായി ശ്രീലങ്കൻ സ്പിന്‍ ബോളർ മുത്തയ്യ മുരളീധരനും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.



