വിസ്ഡന്റെ ദശാബ്ദത്തിലെ ട്വന്റി20 ടീമിൽ കോലിയും ബുമ്രയും; ധോണി, രോഹിത് പുറത്ത്

ലണ്ടൻ ∙ ‘ക്രിക്കറ്റിന്റെ ബൈബിൾ’ എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വിസ്‌ഡൻ മാസികയുടെ ദശാബ്ദത്തിലെ ട്വന്റി20 ടീമിൽ ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് വിരാട് കോലി, ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര എന്നിവർക്കു മാത്രം ഇടം. 2010 മുതൽ 2019 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ട്വന്റി20 ഫോർമാറ്റിൽ മികവു കാട്ടിയ താരങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ദശാബ്ദത്തിലെ ട്വന്റി20 ടീമിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഓസീസ് നായകൻ ആരോൺ ഫിഞ്ചാണ് ഈ ട്വന്റി20 ടീമിന്റെ നായകൻ. അതേസമയം, മുൻ ഇന്ത്യൻ നായകൻ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണി, രോഹിത് ശർമ എന്നിവരെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതെ പോയത് അപ്രതീക്ഷിതമായി. ഈ കാലയളവിൽ രാജ്യാന്തര ട്വന്റി20യിൽ കളിച്ച 897 താരങ്ങളിൽനിന്നാണ് വിസ്ഡൻ ദശാബ്ദത്തിന്റെ ട്വന്റി20 ടീമിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്.

ട്വന്റി20യിൽ‌ നിലവിൽ ലോക ഒന്നാം നമ്പർ ബാറ്റ്സ്മാനായ പാക്കിസ്ഥാന്റെ ബാബർ അസമും ടീമിലില്ല. ട്വന്റി20യിൽ ലോക റാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്നാമൻമാരാണെങ്കിലും പാക്ക് ടീമിൽനിന്ന് ആർക്കും വിസ്ഡന്റെ ദശാബ്ദത്തിലെ ട്വന്റി20 ടീമിൽ ഇടം നേടാനായില്ല. ട്വന്റി20യിൽ നിലവിലെ ലോക ചാംപ്യൻമാരായ വെസ്റ്റിൻഡീസ് ടീമിന്റെ പ്രതിനിധികളും ഈ ടീമിലില്ല. ക്യാപ്റ്റനുൾപ്പെടെ മൂന്നു താരങ്ങളെ സംഭാവന ചെയ്ത ഓസീസാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ മുന്നിൽ. ഇന്ത്യയ്ക്കു പുറമെ ഇംഗ്ലണ്ട്, അഫ്ഗാന്‍ ടീമുകളിൽനിന്ന് രണ്ടു പേർ വീതം ഈ ടീമിലുണ്ട്. ശ്രീലങ്ക, ന്യൂസീലൻഡ് ടീമുകളിൽനിന്ന് ഓരോ താരങ്ങളും ദശാബ്ദത്തിലെ ടീമിൽ ഇടംനേടി. ഇംഗ്ലണ്ട് ബോളർ ഡേവിഡ് വില്ലിയെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതും കൗതുകകരമായി.

‘ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ വിരാട് കോലിയുടെ ട്വന്റി20 റെക്കോർഡ് അത്ര മികച്ചതല്ലെങ്കിലും രാജ്യാന്തര ട്വന്റി20യിൽ അങ്ങനെയല്ല കാര്യം. 53നു മുകളിൽ ശരാശരിയുള്ള കോലിയുടെ റെക്കോർഡിനൊപ്പമെത്തുന്ന താരങ്ങൾ ഈ ദശാബ്ദത്തിലുണ്ടായിട്ടില്ല. സ്ഥിരതയാർന്ന കോലിയുടെ പ്രകടനം സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിനെ നേരിയ തോതിൽ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭേദപ്പെട്ട റേറ്റ് നിലനിർത്താൻ അദ്ദേഹത്തിനു കഴിയുന്നുണ്ട്’ – വിസ്ഡൻ മാസിക ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘പേസിനും സ്പിന്നിനുമെതിരെ ഒരേ മികവോടെ കളിക്കുന്ന കോലി, വിക്കറ്റിനിടയിലൂടെയുള്ള ഓട്ടത്തിലും അഗ്രഗണ്യനാണ്. മാത്രമല്ല, തുടക്കത്തിൽ വിക്കറ്റ് പോയാൽ ഇന്നിങ്സ് താങ്ങിനിർത്താനും മികച്ച തുടക്കം കിട്ടിയാൽ തകർത്തടിക്കാനും കോലിക്കുള്ള കഴിവ് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ദശാബ്ദത്തിലെ ട്വന്റി20 ടീമിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് മറ്റാരെയും പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല. ഓപ്പണിങ് വിക്കറ്റിൽ കൂറ്റൻ കൂട്ടുകെട്ട് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടാൽ ഈ ടീമിൽ കോലി കുറച്ചുകൂടി താഴേക്കിറങ്ങും’ – വിസ്ഡൻ മാസിക വ്യക്തമാക്കി.

വിസ്ഡന്റെ ഏകദിന, ടെസ്റ്റ് ടീമുകളിലും മുപ്പത്തിയൊന്നുകാരൻ കോലി സ്ഥാനം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദശാബ്ദത്തിലെ ടെസ്റ്റ് ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനവും കോലിക്കാണ്. മാത്രമല്ല, ഈ ദശാബ്ദത്തിലെ മികച്ച അഞ്ച് ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളുടെ പട്ടികയിലും കോലി ഇടംപിടിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനിടെ മികവു കാട്ടിയ 5 താരങ്ങളെയാണ് വിസ്ഡൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ താരങ്ങളായ ഡെയ്ൽ സ്റ്റെയ്ൻ, എബി ഡിവില്ലിയേഴ്സ്, ഓസ്ട്രേലിയൻ താരം സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത്, ഓസീസ് വനിതാ താരം എലിസ് പെറി എന്നിവരാണു കോലിക്കു പുറമേ പട്ടികയിലുള്ളവർ.

2016ൽ മാത്രമാണ് രാജ്യാന്തര ട്വന്റി20യിൽ അരങ്ങേറിയതെങ്കിലും മികച്ച ഇക്കോണമി നിരക്കിൽ ബോൾ ചെയ്യാനുള്ള ബുമ്രയുടെ കഴിവാണ് താരത്തിന് ദശാബ്ദത്തിലെ ടീമിൽ ഇടം നേടിക്കൊടുത്തതെന്ന് വിസ്ഡൻ വ്യക്തമാക്കി. ‘പേസ് ബോളർമാരെ പരിഗണിച്ചാൽ ഡെയ്ൽ സ്റ്റെയ്നു ശേഷം രാജ്യാന്തര ട്വന്റി20യിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ഇക്കോണമി റേറ്റുള്ള (6.71) ബോളറാണ് ബുമ്ര. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയറിലെ ഓവറുകളിലധികവും ഡെത്ത് ഓവറുകളിലാണെന്നത് പരിഗണിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ പൂർണ മികവു വെളിവാകുക. ഡെത്ത് ഓവറുകളിൽ 7.27 ഇക്കോണമി നിരക്കു സൂക്ഷിക്കുന്ന ബുമ്ര, ഇക്കാര്യത്തിൽ ലോകത്ത് ഏഴാമത്തെ മികച്ച താരമാണ്. പേസ് ബോളർമാരിൽ ഒന്നാമനും. ഈ ടീമിൽ ഡെത്ത് ഓവറുകളിൽ മൂന്ന് ഓവറുകൾ ബുമ്രയ്ക്കുള്ളതാണ്’ – വിസ്ഡൻ കുറിച്ചു.

വിസ്ഡന്റെ ദശാബ്ദത്തിലെ ട്വന്റി20 ടീം: ആരോൺ ഫിഞ്ച് (ക്യാപ്റ്റൻ), കോളിൻ മൺറോ, വിരാട് കോലി, ഷെയ്ൻ വാട്സൻ, ഗ്ലെൻ മാക്‌സ്‌വെൽ, ജോസ് ബട്‌ലർ, മുഹമ്മദ് നബി, ഡേവിഡ് വില്ലി, റാഷിദ് ഖാൻ, ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര, ലസിത് മലിംഗ

