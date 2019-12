നാട്ടിലെ ജയം സംഭവമല്ലെന്ന് ഇന്ത്യക്കാരൻ; ഇന്ത്യയുടെ കാര്യത്തിലോ എന്ന് സ്റ്റെയ്ൻ

ജൊഹാനാസ്ബർഗ്∙ അഞ്ചു ടെസ്റ്റുകൾ നീണ്ട തോൽവി പരമ്പരയ്ക്കു ശേഷം വിജയവഴിയിലേക്കു തിരിച്ചെത്തിയ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ടീമിനെ പരിഹസിച്ച ഇന്ത്യൻ ആരാധകന് കുറിക്കുകൊള്ളുന്ന മറുപടിയുമായി പേസ് ബോളർ ഡെയ്‌ൽ സ്റ്റെയ്ൻ. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ടീമിനെ അഭിനന്ദിച്ച് സ്റ്റെയ്ൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ട്വീറ്റിനു താഴെയാണ്, ‘നാട്ടിലെ വിജയം വലിയ സംഭവമല്ലെ’ന്ന തരത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ ആരാധകൻ കമന്റ് ചെയ്തത്. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് രൂക്ഷമായ മറുപടിയുമായി സ്റ്റെയ്ൻ രംഗത്തെത്തിയത്.

ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ 107 റൺസിനാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ജയിച്ചത്. മാർക്ക് ബൗച്ചറിനു കീഴിൽ പുതുജീവൻ തേടുന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ടീമിന്റെ ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവായാണ് ഈ വിജയം വിലയിരുത്തപ്പെട്ടത്. നാലു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സന്ദർശകരെ ചുരുട്ടിക്കെട്ടി ഫാഫ് ഡുപ്ലേസിയും സംഘവും ജയിച്ചുകയറിയതിനു പിന്നാലെയാണ് സ്റ്റെയ്ൻ അഭിനന്ദനവുമായി ട്വിറ്ററിലൂടെ രംഗത്തെത്തിയത്.

‘മികച്ച വിജയം പ്രോട്ടീസ്! വിജയദാഹമുള്ള, പോരാട്ടവീര്യമുള്ള, പ്രതിഭയോടു നീതിപുലർത്തുന്ന ഒരു ടീമിനെയാണ് മാർക്കും (ബൗച്ചർ), ഫാഫും (ഡുപ്ലേസി) ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ അണിനിരത്തിയത്. സ്മിത്തിനു (ഗ്രെയിം) കീഴിൽ ഞാനൊക്കെ കളിച്ചുവളർന്ന കാലത്തെ സവിശേഷതകൾ ഈ ടീമിനുമുണ്ട്. ടീമിന്റെ തിരിച്ചുവരവിൽ അതിയായ സന്തോഷം’ – ഇതായിരുന്നു സ്റ്റെയ്നിന്റെ ട്വീറ്റ്.

എന്നാൽ, സ്റ്റെയ്നിന്റെ ട്വീറ്റിനു ചുവടെ സിദ്ധാർഥ് മിശ്രയെന്ന ആരാധകനാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ വിജയത്തിന്റെ മാറ്റു കുറച്ചുകാട്ടുന്ന ട്വീറ്റുമായി എത്തിയത്. സ്വന്തം നാട്ടിൽ നേടിയ ഈ വിജയത്തിൽ അത്ര വലി കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്ന മട്ടിൽ മിശ്രയുടെ കമന്റ് ഇങ്ങനെ: ‘പ്ലേയിങ് അറ്റ് ഹോം! ചിൽ ഔട്ട് ഫോർ ഗോഡ് സേക്സ്..’.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ടീമിന്റെ വിജയത്തെ ഇകഴ്ത്തിക്കാട്ടുന്ന ഈ കമന്റ് സ്റ്റെയ്നെ പ്രകോപിപ്പിച്ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടിയിൽനിന്ന് വ്യക്തം. നാട്ടിലെ വിജയത്തിൽ വലിയ കാര്യമില്ലെന്നത് ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ കാര്യത്തിലും ബാധമല്ലേ എന്നായിരുന്നു സ്റ്റെയ്നിന്റെ ചോദ്യം.

‘അങ്ങനെയെങ്കിൽ (നാട്ടിലെ വിജയത്തിൽ കാര്യമില്ലെങ്കിൽ) ഇന്ത്യയുടെ മിക്ക വിജയങ്ങളും കണക്കിലെടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. മാത്രമല്ല, ഇക്കാര്യത്തിൽ ദൈവത്തിന് ഒന്നും ചെയ്യാനുമില്ല, വിഡ്ഢി’ – ഇതായിരുന്നു സ്റ്റെയ്നിന്റെ മറുപടി ട്വീറ്റ്.

English Summary: India in India does not count either: Dale Steyn shuts down Indian fan for mocking Centurion Test win