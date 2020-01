ഔട്ടായതിന് ചൂടായി ഗിൽ, പിൻവലിഞ്ഞ് അംപയര്‍; കളി നിർത്തിവച്ചു

ചണ്ഡീഗഡ്∙ രഞ്ജി ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തിനിടെ ഇന്ത്യന്‍ യുവതാരം ശുഭ്മാൻ ഗിൽ അംപയറെ അപമാനിച്ചതായി പരാതി.പഞ്ചാബ് താരമായ ശുഭ്മാൻ ഗില്ലിനെതിരെ അംപയർ ഔട്ട് വിളിച്ചതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു താരത്തിന്റെ പ്രതിഷേധം. ഗ്രൗണ്ട് വിട്ടുപോകാൻ തയാറാകാതിരുന്ന ഗിൽ അംപയറോടു മോശമായി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നെന്നാണു ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. തുടർന്ന് അംപയര്‍ തീരുമാനവും പിൻവലിച്ചു. പിന്നാലെ എതിർ‌ ടീമായ ഡൽഹി ഗ്രൗണ്ട് വിട്ടുപോയെന്നാണു റിപ്പോർട്ടുകൾ.



ടോസ് നേടിയ പഞ്ചാബ് ഡൽഹിക്കെതിരെ ബാറ്റിങ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. 20 കാരനായ ശുഭ്മാൻ ഗിൽ സിമാർജീത് സിങ്ങിന്റെ പന്തിൽ അനൂജ് റാവത്തിന് ക്യാച്ച് നൽകിയാണു പുറത്തായത്. 41 പന്തിൽ 23 റൺസെടുത്തു. മത്സരം നിയന്ത്രിച്ച ഫീൽഡ് അംപയർ പശ്ചിം പതക്കാണ് ഗില്ലിന്റെ മോശം വാക്കുകളെ തുടർന്ന് ഔട്ട് തീരുമാനം പിൻവലിച്ചത്. ഡൽഹി ടീം ഗ്രൗണ്ട് വിട്ടതിനെ തുടർന്ന് മത്സരം താൽക്കാലികമായി തടസ്സപ്പെട്ടു. പിന്നീട് മാച്ച് റഫറി ഇടപെട്ടു പ്രശ്നം പരിഹരിച്ച ശേഷമാണ് കളി വീണ്ടും ആരംഭിച്ചത്.



എലൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എ,ബി പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് പഞ്ചാബ് ഉള്ളത്. 17 പോയിന്റ് അവർക്കുണ്ട്. കളിച്ച മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ രണ്ടും പഞ്ചാബ് ജയിച്ചു. ഒരു കളി സമനിലയിലായി. ഏഴു പോയിന്റു മാത്രമുള്ള ഡൽഹിയാകട്ടെ 11–ാം സ്ഥാനത്തും. പഞ്ചാബിനായി 3 മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 148 റൺസ് ശുഭ്മാൻ ഗിൽ നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു സെഞ്ചുറിയും ഗിൽ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.



