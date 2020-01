ഗുവാഹത്തി∙ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെക്കുറിച്ച് പൂർണമായി അറിയാത്തതിനാൽ പ്രതികരിക്കാനില്ലെന്ന് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി. വിവാദമാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടി പരിഗണിച്ചാണ് സിഎഎയിൽ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ പ്രതികരിക്കാതിരുന്നത്. ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാതെ സംസാരിക്കാനില്ല. സിഎഎയെച്ചൊല്ലി പല വാദങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെക്കുറിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ പ്രതികരിക്കാൻ സാധിക്കൂ– ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ ട്വന്റി20 മത്സരത്തിനായി ഗുവാഹത്തിയിലെത്തിയ കോലി മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു.



ആവശ്യമില്ലാതെ പ്രതികരിച്ചതിനു ശേഷം വിവാദത്തിൽപെടാൻ താൽപര്യമില്ലെന്നും കോലി പറഞ്ഞു. ഗുവാഹത്തിയിലെ സുരക്ഷയിൽ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ പൂർ‌ണ തൃപ്തി അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യ– ശ്രീലങ്ക മത്സരത്തിനിടെ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകൾ കണക്കിലെടുത്ത് കനത്ത സുരക്ഷയിലാണ് ഞായറാഴ്ച കളി നടക്കുന്നത്. 2016ൽ നോട്ട് നിരോധനത്തെ പിന്തുണച്ചു സംസാരിച്ച് കോലി വിവാദത്തിലായിരുന്നു. ‘ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ മികച്ച തീരുമാനമാണെന്നാണ്’ കോലി നോട്ട് നിരോധനത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ താരത്തിന്റെ വിഷയത്തിലെ അറിവ് ചോദ്യം ചെയ്തുൾപ്പെടെ പലയിടങ്ങളില്‍നിന്നും വിമർശനമുയർന്നു.



നാല് ദിവസത്തെ ടെസ്റ്റിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല



ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് നാലു ദിവസമാക്കി നടത്തുന്നതിനോടു താൽപര്യമില്ലെന്നും കോലി പറഞ്ഞു. ക്രിക്കറ്റിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവരരുതെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിനെ കൂടുതൽ വാണിജ്യവൽക്കരിക്കുക ലക്ഷ്യമിട്ടാണു പകലും രാത്രിയുമുള്ള മത്സരങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിച്ചത്. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഡേ–നൈറ്റ് ടെസ്റ്റ് എന്നതു ക്രിക്കറ്റിലെ പരമാവധി മാറ്റമാണ്. ഇത്തരം വാദങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടുപോകുന്നതു ശരിയാകില്ലെന്നും കോലി വ്യക്തമാക്കി.



ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റ് തന്നെ വലിയ മാറ്റമാണ്. 100 ബോൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ തയാറല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അതില്ലാതെ തന്നെ ഏറെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ടെന്നും കോലി പറഞ്ഞു. 2023– 2031 കാലഘട്ടത്തിൽ‌ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് നാലു ദിവസമാക്കി ചുരുക്കി നടത്താമെന്ന നിർദേശം ഐസിസി നേരത്തേ മുന്നോട്ടുവച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ വലിയ വിമർശനമാണ് ഇതിനെതിരെ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളിൽനിന്ന് ഉയരുന്നത്.



