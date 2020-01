16 വർഷത്തെ കരിയറിന് അവസാനം; വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇർഫാൻ പഠാൻ

ന്യൂഡൽഹി∙ ക്രിക്കറ്റിന്റെ എല്ലാ ഫോർമാറ്റുകളില്‍നിന്നും വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇര്‍ഫാൻ പഠാൻ. ഇന്ത്യയ്ക്കായി 29 ടെസ്റ്റ്, 120 ഏകദിനം, 24 ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങള്‍ കളിച്ചിട്ടുള്ള പഠാൻ 301 രാജ്യാന്തര വിക്കറ്റുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്.

ഒരു സ്വകാര്യ സ്പോർട്സ് ചാനൽ പരിപാടിയിലാണ് താരം വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. സൗരവ് ഗാംഗുലി, രാഹുൽ ദ്രാവിഡ്, വി.വി.എസ് ലക്ഷ്മൺ തുടങ്ങി ക്രിക്കറ്റിലെ പ്രതിഭകളുമായി ഡ്രസിങ് റൂം പങ്കിടാൻ സാധിച്ചു. ക്രിക്കറ്റിലെ എല്ലാ ഫോർമാറ്റുകളിൽനിന്നും വിരമിക്കുകയാണ്. പിന്തുണച്ച് ഒപ്പം നിന്ന കുടുംബത്തിന് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. എന്റെ തിരിച്ചുവരവ് എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിച്ചവരാണ് ആരാധകർ. അവരോടും നന്ദിയുണ്ട്– പഠാൻ പറഞ്ഞു. 2003 ൽ ഓസീസിനെതിരെ 19–ാം വയസ്സിലാണ് ഇർഫാൻ പഠാൻ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറിയത്. മാത്യു ഹെയ്ഡന്റെ വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിക്കൊണ്ടായിരുന്നു കരിയറിന്റെ തുടക്കം.

പിന്നീട് ഇന്ത്യ കണ്ട മികച്ച ഓൾറൗണ്ടർമാരിൽ ഒരാളായി താരം വളർന്നു. 2006ൽ പാക്കിസ്ഥാനെതിരായ ആദ്യ ഓവറിലെ ഹാട്രിക്ക് വിക്കറ്റ് പ്രകടനം, 2007 ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് ഫൈനലില്‍ മാൻ ഓഫ് ദ് മാച്ച് തുടങ്ങി നിരവധി തവണ ഇന്ത്യയ്ക്കായി മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തു. ബാറ്റിങ്ങിൽ ഓപ്പണറായും മൂന്നാം നമ്പരിലും ഇറങ്ങി കഴിവ് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടെസ്റ്റിൽ 29 മത്സരങ്ങളിൽനിന്നായി ഒരു സെഞ്ചുറിയും ആറ് അർധസെഞ്ചുറികളും താരം നേടി. ആകെ സ്കോർ ചെയ്തത് 1105 റൺസ്. നേടിയത് 100 വിക്കറ്റ്. 2008 ൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെയാണ് ഇർഫാൻ പഠാൻ അവസാന ടെസ്റ്റ് കളിച്ചത്. 2012ന് ശേഷം ഏകദിന, ട്വന്റി20 ടീമുകളിലും താരത്തിന് അവസരം ലഭിച്ചില്ല. 16 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് വിരമിക്കൽ.

ഏകദിനത്തിൽ 120 മത്സരങ്ങളിൽനിന്നായി അഞ്ച് അർധസെഞ്ചുറികളുൾപ്പെടെ 1544 റൺ‌സ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. 173 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി. ട്വന്റി20യിൽ 24 മത്സരങ്ങളിൽനിന്നും 172 റൺസും 28 വിക്കറ്റുകളും സ്വന്തമാക്കി. ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ ബറോഡയ്ക്കായി കളിച്ചിരുന്ന താരം കരിയറിന്റെ അവസാന കാലത്ത് ജമ്മു കശ്മീരിലേക്കു മാറി. ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിൽ 384 വിക്കറ്റുകൾ ഇർ‌ഫാൻ പഠാൻ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ലിസ്റ്റ് എയിൽ 272, ട്വന്റി20യിൽ 173 എന്നിങ്ങനെയാണ് വിക്കറ്റ് നേട്ടം. 2017ലാണ് താരം അവസാന ഐപിഎൽ മത്സരം കളിച്ചത്. പിന്നീടു നടന്ന മൂന്നു ലേലങ്ങളിലും താരത്തെ ആരും വാങ്ങിയില്ല.



