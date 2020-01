ഓരോ സിക്സിനും പണം ഒഴുകിയെത്തും; ഓസ്ട്രേലിയ കാട്ടുതീയിൽ കാരുണ്യമെ‘ത്തീ’

സിഡ്നി ∙ കാട്ടുതീയിൽ ശ്വാസംമുട്ടുന്ന ഓസ്ട്രേലിയയുടെ കൈപിടിച്ച് കായികലോകം. പൊള്ളലേറ്റു മരിച്ചവർക്കും തീയണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടവർക്കും സഹായവാഗ്ദാനവുമായി കായികതാരങ്ങളും സംഘാടകരും രംഗത്തിറങ്ങി. കാട്ടുതീയിൽ ഇതുവരെ 18 പേരാണു കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ആയിരക്കണക്കിനാളുകളെ പുനരധിവസിപ്പിച്ചു.



സ്വീറ്റ് സിക്സർ



ബിഗ് ബാഷ് ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിൽ ഗ്ലെൻ മാക്സ്‌വെല്ലും ക്രിസ് ലിന്നും സിക്സറുകൾ പറത്തുമ്പോൾ കാരുണ്യത്തിന്റെ കൈകൾ ബൗണ്ടറിക്കു പുറത്തുനിന്നു കളത്തിലേക്കു നീളും. താൻ അടിക്കുന്ന ഓരോ സിക്സിനും 250 ഡോളർ വീതം (ഏകദേശം 17,950 രൂപ) കാട്ടുതീയുടെ കെടുതികൾ അനുഭവിക്കുന്നവർക്കു കൈമാറുമെന്ന് ആദ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചതു ക്രിസ് ലിൻ ആണ്. പിന്നാലെ സൂപ്പർ താരം മാക്സ്‌വെല്ലും ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരായ പരമ്പരയിൽ ഓസീസ് ടീമിലേക്കു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഡാർസി ഷോട്ടും ഇതേ വാഗ്ദാനം ആവർത്തിച്ചു. പ്രഖ്യാപനത്തിനു പിന്നാലെ നടന്ന കളിയിൽ ലിൻ 3 സിക്സ് അടിച്ചു. സംഭാവന ഏകദേശം 54,000 രൂപ.



പ്രതീക്ഷ 3 പേരും കൂടി 30 സിക്സ് ആകെ 7500 ഡോളർ (ഏകദേശം 5.38 ലക്ഷം രൂപ)



സ്മാർട് എയ്സ്



ഓസ്ട്രേലിയൻ ടെന്നിസ് താരം നിക് കിർഗിയോസ് സീസണിലെ മത്സരങ്ങളിൽ താൻ പായിക്കുന്ന ഓരോ എയ്സിനും 140 ഡോളർ വീതം (ഏകദേശം 10,000 രൂപ) വാദ്ഗാനം ചെയ്തു. ഇന്നലെ തുടങ്ങിയ എടിപി കപ്പ് മുതൽ വാഗ്ദാനം പാലിച്ചു തുടങ്ങുമെന്നു താരം പറഞ്ഞു. കിർഗിയോസിന്റെ തീരുമാനം അറിഞ്ഞയുടൻ സഹതാരം അലക്സ് ഡിമിനോർ അതിലും വലിയ സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു: ഓരോ എയ്സിനും 250 ഡോളർ (ഏകദേശം 17,950 രൂപ) വീതം. ഇരുവർക്കും പിന്നാലെ ഓസ്ട്രേലിയൻ വെറ്ററൻ താരം സാമന്ത സ്റ്റോസർ ഓരോ എയ്സിനും 200 ഡോളർ (ഏകദേശം 14,350 രൂപ) വീതം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. എടിപി കപ്പിലെ ഓരോ എയ്സിനും 100 ഡോളർ വീതം (ഏകദേശം 7177 രൂപ) കാട്ടുതീ സഹായനിധിയിലേക്കു കൈമാറുമെന്നു ടൂർണമെന്റ് ഡയറക്ടർ ടോം ലാർനറും പ്രഖ്യാപിച്ചു.



പ്രതീക്ഷ എടിപി ടൂർണമെന്റിലാകെ 1500 എയ്സ് ആകെ ഒന്നര ലക്ഷം ഡോളർ (ഏകദേശം 1.07 കോടി രൂപ)



ഭീതിയിൽ ഓസ്ട്രേലിയ



കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിൽ ആമസോൺ മഴക്കാടുകളിൽ തീപിടിത്തം മൂലമുണ്ടായ നാശത്തിന്റെ ഇരട്ടിയിലധികം നാശനഷ്ടം സെപ്റ്റംബറിൽ തുടങ്ങിയ കാട്ടുതീയിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഉണ്ടായെന്നാണു കണക്ക്. അരക്കോടി മൃഗങ്ങൾ കത്തിയെരിഞ്ഞു. ആയിരക്കണക്കിനു ജനങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാർച്ചിപ്പു. ഇതുവരെ 18 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ന്യൂ സൗത്ത് വെയിൽസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കിഴക്കൻ മേഖലയിലാണു കൂടുതൽ നാശനഷ്ടം.



കാട്ടുതീ: ടെന്നിസ് വേദി മാറ്റി



സിഡ്നി ∙ കാട്ടുതീയിൽനിന്നുള്ള പുകയും ചൂടും അസഹനീയമായതിനാൽ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ കാൻബറയിൽ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന ചാലഞ്ചർ ടെന്നിസ് ടൂർണമെന്റിന്റെ വേദി മാറ്റി, സമയം പുനഃക്രമീകരിച്ചു. നാളെ തുടങ്ങേണ്ടിയിരുന്ന ടൂർണമെന്റ് വിക്ടോറിയ സംസ്ഥാനത്തെ ബെൻഡിഗോയിലേക്കാണു മാറ്റിയത്. അടുത്തയാഴ്ച തുടങ്ങും.



English Summary: Lynn, Maxwell to donate 250 dollars to Australia bushfire victims for every six