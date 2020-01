‘ബാറ്റിൽ കൊള്ളാതെ പോകുന്ന പന്തിന് എന്തിന് റൺസ്; ലെഗ് ബൈ വേണ്ട’

സിഡ്നി ∙ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ ‘ലെഗ് ബൈ’ നിർത്തലാക്കണമെന്ന് മുൻ ഓസ്ട്രേലിയൻ താരം മാർക് വോ. ബിഗ് ബാഷ് ട്വന്റി20 ലീഗിൽ ടെലിവിഷൻ കമന്ററിക്കിടെയായിരുന്നു വോയുടെ അഭിപ്രായം. ‘ക്രിക്കറ്റിൽ ഒരു നിയമമാറ്റം ഞാൻ നിർദേശിക്കുന്നു. ലെഗ് ബൈ റൺസ് വേണ്ട എന്നതാണത്; പ്രത്യേകിച്ചും ട്വന്റി20യിൽ.



ബാറ്റിൽ കൊള്ളാതെ പോകുന്ന പന്തിന് എന്തിന് റൺസ് അനുവദിക്കണം..’. സഹകമന്റേറ്ററും മുൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ക്യാപ്റ്റനുമായ മൈക്കൽ വോൺ ‘ഇതെല്ലാം കളിയുടെ ഭാഗമാണെന്ന്’ പറഞ്ഞപ്പോൾ വോ തിരിച്ചടിച്ചു. ‘അതു കൊണ്ടെന്താ..? നിലവിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശരിയാണെന്ന് അർഥമുണ്ടോ..? പന്ത് ബാറ്റ്സ്മാന്റെ ബാറ്റിലല്ലാതെ, ശരീരഭാഗങ്ങളിൽ തട്ടിയാലും ഓടി റണ്ണെടുക്കാം എന്നതാണ് ലെഗ് ബൈ നിയമം.



എന്നാൽ, വോയുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ബോധിച്ചതോടെ വോണും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്ഷം ചേർന്നു. ‘ക്രിക്കറ്റിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി മാറ്റത്തിന്റെ കാലമാണ്. ട്വന്റി20 വന്നു, ഹൺഡ്രഡ് ബോൾ ക്രിക്കറ്റ് വരുന്നു, നാലു ദിന ടെസ്റ്റുകൾ വരാനിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇവയെക്കാളേറെ നല്ലതാണ് മാർക് വോ പറഞ്ഞ മാറ്റം. വോയെ ക്രിക്കറ്റ് നിയമങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കുന്ന മെരിൽബോൺ ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ്ബിൽ (എംസിസി) ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും വോൺ പറഞ്ഞു.



English Summary: Mark Waugh calls for scrapping of leg byes from all forms of cricket