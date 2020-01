അന്ന് ഞാൻ സംഗയുടെ ഭാര്യയ്ക്കു പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഒളിച്ചുനടന്നു: ഓർമകളിലൂടെ പഠാൻ

രാജ്കോട്ട്∙ മുൻ ശ്രീലങ്കൻ താരം കൂടിയായ കുമാർ സംഗക്കാരയുമായി ഒരിക്കൽ കോർത്ത സംഭവം അനുസ്മരിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ഇന്ത്യൻ താരം ഇർഫാൻ പഠാൻ. 2005ൽ ഡൽഹിയിലെ ഫിറോസ് ഷാ കോട്‌ലയിൽ (ഇപ്പോൾ അരുണ്‍ ജയ്റ്റ്‌ലി സ്റ്റേഡിയം) നടന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിനിടെയാണ് പഠാനും സംഗക്കാരയും തമ്മിൽ കോർത്തത്. അന്ന് തന്നെ പ്രകോപിപ്പിച്ച സംഗക്കാരയെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയ്ക്കു പറഞ്ഞാണ് താൻ നേരിട്ടതെന്ന് പഠാന്‍ വെളിപ്പെടുത്തി. പിന്നീട് സംഗയുടെ ഭാര്യയെ മുഖാമുഖം കണ്ടപ്പോൾ ‘ഒളിച്ചുനടന്ന’തും പഠാൻ തുറന്നുപറഞ്ഞു.

വീരേന്ദർ സേവാഗ് പരുക്കേറ്റ് പുറത്തായതിനാൽ ആ മത്സരത്തിന്റെ രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ പഠാനാണ് ഇന്ത്യയ്‌ക്കായി ഓപ്പൺ ചെയ്തത്. മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ച പഠാൻ 93 റൺസുമായി ഇന്ത്യയുടെ ടോപ് സ്കോററായി. ഈ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ ലങ്കയെ 188 റൺസിനാണ് തകർത്തത്. മത്സരത്തിൽ ബാറ്റിങ് ഓർഡറിൽ പ്രമോഷൻ ലഭിച്ച് കളത്തിലിറങ്ങിയ പഠാന്‍ മികച്ച പ്രകടനവുമായി കളം നിറഞ്ഞതോടെയാണ് വിക്കറ്റ് കീപ്പർ കൂടിയായ സംഗക്കാര താരത്തെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്. മത്സരം കൈവിട്ടു പോവുകയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതോടെയാണ് സംഗക്കാര ചീത്തവിളിയിലേക്ക് വഴിമാറിയത്.

‘കുമാർ സംഗക്കാരയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം ഓർമ വരുന്നു. അന്ന് ഡൽഹിയിലായിരുന്നു മത്സരം. രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ സേവാഗിനു പരുക്കേറ്റതോടെ നേരത്തെ ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ ഞാൻ 93 റൺസാണ് നേടിയത്. ഈ സമയത്ത് മത്സരം കൈവിട്ടുപോവുകയാണെന്ന് സംഗക്കാരയ്ക്കു തോന്നി. ഒരു വശത്ത് (മുത്തയ്യ) മുരളീധരൻ മികച്ച രീതിയിലാണ് പന്തെറിഞ്ഞത്. ബാറ്റിങ്ങിനിടെ വിക്കറ്റിനു പിന്നിൽനിന്ന് സംഗക്കാര എന്നോട് അത്ര സുഖകരമല്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. വ്യക്തിപരമായി അദ്ദേഹം നടത്തിയ അധിക്ഷേപത്തിന് വ്യക്തിപരമായിത്തന്നെ ഞാൻ മറുപടി നൽകി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഞാൻ എന്തോ പറഞ്ഞത്. എന്റെ അപ്പന്റെയും അമ്മയുടെയും പേരിലാണ് സംഗക്കാര അധിക്ഷേപം ചൊരിഞ്ഞത്. അന്ന് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്കു രണ്ടുപേർക്കും നല്ല കലിയുണ്ടായിരുന്നു’ – പഠാൻ ഓർമിച്ചു.

പക്ഷേ വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബിനുവേണ്ടി ഒരുമിച്ചു കളിച്ചപ്പോൾ സംഗക്കാരയുടെ ഭാര്യയുമായി മുഖാമുഖം വന്ന സംഭവവും പഠാൻ വെളിപ്പെടുത്തി.

‘കുറച്ചുകാലം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബിനു വേണ്ടി ഒരുമിച്ചു കളിച്ചിരുന്നു. അന്ന് ഒരു മാസത്തോളം സംഗക്കാരയുടെ ഭാര്യയുടെ കണ്ണിൽപ്പെടാതെ ഞാൻ ഒളിച്ചുനടന്നത് എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമയുണ്ട്. അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ വലതുവശത്തുകൂടി വന്നാൽ ഞാൻ ഇടതുവശത്തുകൂടി മുങ്ങും എന്നതായിരുന്നു അവസ്ഥ. ഇതിനിടെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ അവർക്കു മുന്നിൽ ചെന്നുപെട്ടു. ‘ഇയാളാണ് അന്ന് നിന്നെക്കുറിച്ച് അധിക്ഷേപിച്ച് പറഞ്ഞത്’ – എനിക്കുനേരെ വിരൽചൂണ്ടി സംഗക്കാര പറഞ്ഞു. ഇതോടെ ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിച്ചു. പക്ഷേ താനാണ് എല്ലാറ്റിനും തുടക്കമിട്ടതെന്ന് സംഗക്കാര ഏറ്റുപറഞ്ഞു. താൻ പറഞ്ഞതിനു മറുപടിയായിട്ടാണ് ഞാൻ തിരിച്ചടിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം ഭാര്യയോടു പറഞ്ഞു. ആ സംഭവം അവിടെ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായി’ – പഠാൻ പറഞ്ഞു.

ക്രിക്കറ്റിന്റെ എല്ലാ ഫോർമാറ്റിൽനിന്നും വിരമിക്കുന്നതായി ഇക്കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ചയാണ് പഠാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 16 വർഷത്തോളം നീണ്ട കരിയറിനാണ് ഇതോടെ പഠാൻ വിരാമമിട്ടത്. ഇന്ത്യയ്ക്കായി ആകെ 29 ടെസ്റ്റുകളിലും 120 ഏകദിനങ്ങളിലും 24 ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളിലും കളിച്ച താരമാണ് പഠാൻ. മൂന്നു ഫോർമാറ്റിലുമായി 300ൽ അധികം വിക്കറ്റും 2500ൽ അധികം റൺസും നേടി.

