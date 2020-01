കളിക്കാർ 9ന് മുൻപേ സ്ഥലംവിട്ടു; കാണികളെ കാത്തിരുത്തി 9.30നും പിച്ച് പരിശോധന!

ഗുവാഹത്തി∙ ട്വന്റി20 പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം മത്സരത്തിനായി ഇന്ത്യ–ശ്രീലങ്ക ടീമുകൾ അവസാന വട്ട ഒരുക്കങ്ങളിലേക്കു കടക്കുമ്പോഴും മഴമൂലം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഗുവാഹത്തിയിലെ ഒന്നാം ട്വന്റി20യെക്കുറിച്ചുള്ള വിവാദങ്ങള്‍ നിലയ്ക്കുന്നില്ല. മത്സരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനു മുൻപ് അവസാനമായി അംപയർമാർ നടത്തിയ പിച്ച് പരിശോധന വെറും ‘നാടക’മായിരുന്നുവെന്ന തരത്തിൽ അസം ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ (എസിഎ) സെക്രട്ടറി ദേവജിത്ത് സൈക്യ നടത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തലാണ് പുതിയ വിവാദത്തിനു വഴിതുറന്നത്. ഇരുടീമുകളിലെയും ഭൂരിഭാഗം കളിക്കാരും ഒൻപതു മണിയോടെ തന്നെ സ്റ്റേഡിയം വിട്ടെങ്കിലും അവസാനവട്ട പരിശോധന അംപയർമാർ 9.30ന് നിശ്ചയിച്ചത് എന്തിനെന്ന് അറിയില്ലെന്നാണ് ദേവജിത്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ.

ടോസ് നേടിയ ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്കയെ ബാറ്റിങ്ങിന് അയച്ചതിനു പിന്നാലെയെത്തിയ അപ്രതീക്ഷിത മഴയാണ് മത്സരത്തിന് വിലങ്ങുതടിയായത്. ഏറെനേരം നിന്നുപെയ്ത മഴ പിന്നീട് ശമിച്ചെങ്കിലും പിച്ച് മത്സരത്തിന് സജ്ജമാക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച സംഭവിച്ചതോടെ മത്സരം ഉപേക്ഷിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു. അംപയർമാരായ ഷംസുദ്ദീൻ, നിതിൻ മേനോൻ, അനിൽ ചൗധരി, മാച്ച് റഫറി ഡേവിഡ് ബൂൺ എന്നിവരാണ് സംയുക്തമായി നടത്തിയ പരിശോധനയ്ക്കൊടുവിൽ മത്സരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതായി അറിയിച്ചത്.

‘അംപയർമാർ മത്സരം ഉപേക്ഷിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനു മുൻപുനടത്തിയ പരിശോധന എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോഴും ഒരു നിഗൂഢ രഹസ്യമാണ്. കാരണം, കളിക്കാരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും 9 മണിക്കു മുൻപുതന്നെ സ്ഥലം കാലിയാക്കിയിരുന്നു. എന്നിട്ടും 9.54 വരെ കാത്തിരുന്ന ശേഷം മത്സരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് സ്റ്റേഡിയത്തിലെത്തിയ കാണികൾ പ്രതിഷേധിക്കാതിരിക്കാനുള്ള തന്ത്രമാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ പിന്തുടരുന്ന പൊതുരീതിയും ഇതുതന്നെയാകും. ഇക്കാര്യത്തിൽ കഠിനായ ചില വസ്തുതകള്‍ ഞാൻ തുറന്നുപറഞ്ഞുവെന്നേയുള്ളൂ’ – ദേവജിത്ത് വാർത്താ ഏജൻസിയായ ഐഎഎൻഎസ്സിനോടു വെളിപ്പെടുത്തി.

‘ഒരു മണിക്കൂറിലധികം സമയം മഴ ശക്തിയായി പെയ്തിരുന്നു. 8.45നു മുൻപ് മൈതാനം മത്സര സജ്ജമാക്കിയില്ലെങ്കിൽ കളി നടക്കില്ലെന്ന് അംപയർമാർ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ മൈതാനം മത്സരയോഗ്യമാക്കാൻ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫിനു ലഭിച്ചത് ആകെ 57 മിനിറ്റാണ്. കുറച്ചുകൂടി സമയം ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് മത്സര സജ്ജമാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുമായിരുന്നു’ – ദേവജിത്ത് വെളിപ്പെടുത്തി.

അതിനിടെ, ഇന്ത്യ –ശ്രീലങ്ക ആദ്യ ട്വന്റി20 മത്സരത്തിന്റെ നടത്തിപ്പിൽ ബിസിസിഐ (ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡ്) അതൃപ്തി അറിയിച്ചിരുന്നു. മഴമൂലം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്ന മത്സരത്തിൽ വിക്കറ്റ് വേണ്ട വിധം മൂടി സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ വരുത്തിയ പിഴവും ഈർപ്പം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിലുണ്ടായ കാലതാമസവുമാണ് ബിസിസിഐയുടെ അതൃപ്തിക്കു കാരണം. ഗ്രൗണ്ടിൽ മഴ പെയ്തപ്പോൾ പിച്ച് സംരക്ഷിക്കാൻ ഗ്രൗണ്ട് അധികൃതർ ഉപയോഗിച്ച കവറുകൾക്കു ചോർച്ചയുണ്ടായിരുന്നു. അതിലൂടെ വെള്ളം പിച്ചിലേക്കിറങ്ങി. മഴ മാറിയപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ടിലെ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ ഈർപ്പരഹിതമാക്കിയെങ്കിലും പിച്ചിലെ ഈർപ്പം ഇല്ലാതാക്കാൻ അധികൃതർക്കു സാധിച്ചില്ല.

ഹെയർ ഡ്രയറും ഇസ്തിരിപ്പെട്ടിയും ഉൾപ്പെടെ ഉപയോഗിച്ച് പിച്ചിലെ ഈർപ്പം ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ഇന്നലെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ചിരി പടർത്തിയിരുന്നു. ഈ അവസരത്തിലാണു ബിസിസിഐ അധികൃതർ അതൃപ്തി അറിയിച്ചത്. ‘സ്റ്റേഡിയം അധികൃതരുടെ പരിചയക്കുറവുമൂലം സംഭവിച്ച പിഴവാണിത്. രാജ്യാന്തര മത്സരങ്ങൾക്കു വേദിയാകേണ്ട ഗ്രൗണ്ടുകളിൽ ഇത്തരം പിഴവ് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ അസം അസോസിയേഷനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്’– ബിസിസിഐ വക്താവ് പറഞ്ഞു.

English Summary: Last inspection at 9:30 pm, most players left by 9: ACA secretary alleges