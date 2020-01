ഏഴു വർഷം പുറത്ത്, പിന്നെ വിരമിക്കൽ; ഓർമകളിൽ ഒളിക്കാത്ത ‘പഠാവലി’

ഇർഫാൻ പഠാൻ അവസാന രാജ്യാന്തര മത്സരം കളിച്ചിട്ട് ഏഴു വർഷത്തിലേറെയായി. പക്ഷേ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് എന്നെന്നേക്കുമായി വിരമിക്കുന്നതായി ഈ ഓൾറൗണ്ടർ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോഴും ആരാധക മനസ്സുകളിൽ ആ പന്തുകൾ ‘സ്വിങ്’ ചെയ്തു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഒന്നാന്തരം ബാറ്റ്സ്മാൻമാരെപ്പോലും വെള്ളം കുടിപ്പിക്കുന്ന ‘ബനാന സ്വിങ്’ പാക്കിസ്ഥാൻകാർക്കു മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യക്കാർക്കും പറ്റുമെന്നു തെളിയിച്ച ഇർഫാന്റെ പ്രകടനം അവരെ വല്ലാതെ കൊതിപ്പിച്ചിരുന്നു.

പിൻനിരയിൽ സാങ്കേതികത്തികവോടെ ബാറ്റു വീശുന്നതു കണ്ടപ്പോൾ ആവേശം വീണ്ടും കൂടി. ഇതല്ലേ, കപിൽ ദേവിന്റെ പിൻഗാമി? ഇന്ത്യ കാത്തിരുന്ന ഫാസ്റ്റ് ബോളിങ് ഓൾറൗണ്ടർ! വഡോദരയിലെ നിർധനനായ മദ്രസാ അധ്യാപകന്റെ മകൻ ദേശീയ ഹീറോ ആയി ഉയർന്നത് ആരാധകർ സിനിമാക്കഥ പോലെയാണ് ആസ്വദിച്ചത്.

∙ കൊടുമുടിയിൽ നിന്നിറക്കം

സ്വാഭാവിക പ്രതിഭയുടെ ധാരാളിത്തമുണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഇർഫാന് പക്ഷേ, സ്ഥിരത പുലർത്താൻ കഴിയാതെ പോയത് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന്റെകൂടി ദൗർഭാഗ്യമാണ്. 2004 ഡിസംബറിനും 2012 ഒക്ടോബറിനുമിടയിലുള്ള ഒൻപതു വർഷമേ താരത്തിന് രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ ആയുസ്സുണ്ടായുള്ളൂ. ടെസ്റ്റിലും ഏകദിനത്തിലും ട്വന്റി20 യിലുമായി 301 രാജ്യാന്തര വിക്കറ്റുകൾ പിഴുതെറിഞ്ഞു ഇർഫാന്റെ ഇടംവലം തിരിയുന്ന പന്തുകൾ. പക്ഷേ , ഫാസ്റ്റ് ബോളർമാർ പൂർണമികവിലേക്കെത്തുന്ന പ്രായത്തിനു മുൻപേ, 28 തികയും മുൻപേ അവസാന രാജ്യാന്തര മത്സരം കളിക്കേണ്ടിവന്നു ബാറ്റും നന്നായി വഴങ്ങിയ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്.

കരിയറിന്റെ തുടക്ക കാലത്ത് ഇർഫാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധമായിരുന്ന സ്വിങ് നഷ്ടമായതായിരുന്നു ഏറെ വിചിത്രം. സ്വിങ്ങിനെക്കാളേറെ തിരിച്ചടിയായതു പന്തുകളുടെ വേഗം കുറഞ്ഞതാണ്. അതോടെയാണു പഠാന്റെ ബോളിങ്ങിലെ മൂർച്ച നഷ്ടമായതും രഞ്ജി ടീമുകളിൽ നിന്നുപോലും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടതും. ദേശീയ ടീമിൽ ഇടം നഷ്ടപ്പെട്ടതിനു ശേഷം ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിലും പഠാന്റെ പ്രകടനം ശരാശരിക്കും താഴെയായി നിലംപതിച്ചു.

2016ലെ മുഷ്ത്താഖ് അലി ട്രോഫി ടൂർണമെന്റിൽ മികച്ച ഓൾറൗണ്ട് പ്രകടനം നടത്തിയിട്ടും സിലക്ടർമാരെ ആകർഷിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നതോടെ ഇന്ത്യയുടെ ജഴ്സിയിലേക്ക് ഇനി തിരികെ വരാൻ കഴിയില്ലെന്നു ബോധ്യമാവുകയും ചെയ്തു. 2017ൽ അവസാനത്തെ ഐപിഎൽ മത്സരം കളിച്ച താരത്തെ പിന്നീടുള്ള താരലേലങ്ങളിൽ ഒരു ടീമും തിരഞ്ഞെടുത്തതുമില്ല.

∙ പഠാന്റെ മിന്നലാട്ടങ്ങൾ

മില്ലെനിയം ദശകത്തിൽ പിറന്ന ഇന്ത്യയുടെ അവിസ്മരണീയ വിജയങ്ങളിൽ സ്വപ്ന സമാനമായ പ്രകടനം നടത്തിയതാണ് ഇർഫാനെ ഇപ്പോഴും ആരാധകർക്കു പ്രിയങ്കരനാക്കുന്നത്. 2006ലെ കറാച്ചി ടെസ്റ്റിലെ ആദ്യ ഓവറിൽ പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ നേടിയ ഹാട്രിക്കിന്റെ വിഡിയോ യുട്യൂബിൽ ഇപ്പോഴും വൈറലാണ്. 2007ലെ പ്രഥമ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിന്റെ ഫൈനലിൽ ബദ്ധവൈരികളായ പാക്കിസ്ഥാനെ വീഴ്ത്തി ഇന്ത്യ കിരീടം ചൂടിയപ്പോൾ മാൻ ഓഫ് ദ് മാച്ച് പ്രകടനവും ഈ ഇടംകയ്യൻ സീമറുടേതായിരുന്നു.

2008 ജനുവരിയിൽ പെർത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ മാൻ ഓഫ് ദ് മാച്ച് പ്രകടനത്തോടെ ഇന്ത്യയ്ക്കു വിജയം നേടിക്കൊടുത്തു. ബാറ്റു കൊണ്ടും പന്തു കൊണ്ടും ഒരു പോലെ തിളങ്ങിയ താരം രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ മൂന്നാം നമ്പറിലാണ് അന്നു ബാറ്റ് ചെയ്യാനെത്തിയത്. 2009ൽ ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ ട്വന്റി20യിൽ തോൽവിയുടെ വക്കിൽനിന്ന് ഇന്ത്യയെ അവിശ്വസനീയ വിജയത്തിലേക്ക് പിടിച്ചു കയറ്റിയ ചരിത്രവുമുണ്ട്. സഹോദരൻ യൂസഫ് പഠാനൊപ്പം ഇർഫാൻ അടിച്ചു തകർത്തു ജയിച്ചുകയറിയ നിമിഷം ആരാധകർ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു. പക്ഷേ, അത്തരം പ്രകടനങ്ങൾ പിന്നീട് അധികമുണ്ടായില്ല. അതിനുള്ള അവസരവും കൈവന്നില്ല. ഇർഫാന്റെ ദൗർഭാഗ്യവും അതായിരുന്നു.

English Summary: Irfan Pathan is fondly remembered for his spell where the Indian side went on to lift the 2007 T20 World Cup in South Africa and he was the Player of the Match