സ്റ്റൈറിസിന്റെ ലോകകപ്പ് ടീമിൽ സഞ്ജുവും; ലക്ഷ്മണിന്റെ ടീമിൽ ഇടമില്ല

മുംബൈ∙ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിന് മാസങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കെ ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് മുൻ ന്യൂസീലൻഡ് താരവും നിലവിൽ ക്രിക്കറ്റ് കമന്റേറ്ററുമായ സ്കോട് സ്റ്റൈറിസും മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം വി.വി.എസ്. ലക്ഷ്മണും. ഇന്ത്യ–ശ്രീലങ്ക ട്വന്റി20 പരമ്പരയുടെ ഭാഗമായി സ്റ്റാർ സ്പോർട്സിനു വേണ്ടിയാണ് ഇരുവരും ഇന്ത്യയുടെ ലോകകപ്പ് ടീമിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. സ്റ്റൈറിസിന്റെ ടീമിൽ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണും ഇടംപിടിച്ചപ്പോൾ, ലക്ഷ്മണിന്റെ ടീമിൽ യുവതാരത്തിന് ഇടമില്ല. ഈ വർഷം ഒക്ടോബറിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് അരങ്ങേറുക.

ഒരേയൊരു രാജ്യാന്തര ട്വന്റി20യുടെ മാത്രം അനുഭവസമ്പത്തുള്ള സഞ്ജുവിനു പുറമെ ഇതുവരെ രാജ്യാന്തര ട്വന്റി20യിൽ അരങ്ങേറിയിട്ടില്ലാത്ത യുവതാരം ശുഭ്മാൻ ഗില്ലിനെയും സ്റ്റൈറിസ് തന്റെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഐപിഎല്ലിലെയും ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിലെയും തകർപ്പൻ പ്രകടനങ്ങളാണ് ഇരുവരെയും ലോകകപ്പ് ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സ്റ്റൈറിസിനു പ്രചോദനമായത്.

അതേസമയം ഭുവനേശ്വർ കുമാർ, മനീഷ് പാണ്ഡെ, ഷാർദുൽ താക്കൂർ തുടങ്ങിയവർക്ക് സ്റ്റൈറിസിന്റെ ടീമിൽ ഇടമില്ല. വിരാട് കോലി നയിക്കുന്ന സ്റ്റൈറിസിന്റെ 15 അംഗ ലോകകപ്പ് ടീം ഇതാ:

വിരാട് കോലി (ക്യാപ്റ്റൻ) രോഹിത് ശർമ, ലോകേഷ് രാഹുൽ, ശിഖർ ധവാൻ, ശ്രേയസ് അയ്യർ, ഋഷഭ് പന്ത്, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര, യുസ്‌വേന്ദ്ര ചെഹൽ, കുൽദീപ് യാദവ്, ശുഭ്മാൻ ഗിൽ, സഞ്ജു സാംസൺ, രവീന്ദ്ര ജഡേജ, നവ്ദീപ് സെയ്നി, ദീപക് ചാഹർ.

അതേസമയം, കൂടുതൽ പരിചിത മുഖങ്ങളാണ് ലക്ഷ്മണിന്റെ ടീമിൽ ഏറെയും. എന്നാൽ ഓപ്പണർ ശിഖർ ധവാനെ ഒഴിവാക്കിയത് അപ്രതീക്ഷിതമായി. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് ഇപ്പോഴും വിരമിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണിക്കും ലക്ഷ്മണിന്റെ ടീമിൽ ഇടമില്ല. ഓൾറൗണ്ടർമാരായ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്, ശിവം ദുബെ എന്നിവർ ലക്ഷ്മണിന്റെ ടീമിലുണ്ട്. ലക്ഷ്മണിന്റെ ലോകകപ്പ് ടീം ഇതാ:

വിരാട് കോലി (ക്യാപ്റ്റൻ), രോഹിത് ശർമ, ലോകേഷ് രാഹുൽ, ശ്രേയസ് അയ്യർ, ഋഷഭ് പന്ത്, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര, യുസ്‌വേന്ദ്ര ചെഹൽ, കുൽദീപ് യാദവ്, മനീഷ് പാണ്ഡെ, ശിവം ദുബെ, രവീന്ദ്ര ജഡേജ, മുഹമ്മദ് ഷമി, ദീപക് ചാഹർ, ഭുവനേശ്വർ കുമാർ.

English Summary: Scott Styris and V.V.S. Laxman Select Indian Team for T20 World Cup This Year