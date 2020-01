ധോണി ഏകദിനം നിർത്തും, ഐപിഎല്ലിൽ നന്നായാൽ ലോകകപ്പിനുണ്ടാകും: ശാസ്ത്രി

മുംബൈ∙ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഏകദിന ലോകകപ്പ് നേടിത്തന്ന നായകനായ മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണി ഏകദിനത്തിൽ നിന്ന് ഉടനെ വിരമിച്ചേക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ പരിശീലകൻ രവി ശാസ്ത്രി. അതേസമയം, അടുത്ത ഐപിഎല്ലിൽ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്താൽ മാത്രം ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിനുള്ള ടീമിലേക്ക് ധോണിയെ പരിഗണിക്കുമെന്നും ശാസ്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നടന്ന ഏകദിന ലോകകപ്പിനുശേഷം ധോണി ഇന്ത്യൻ ജഴ്സിയിൽ കളിച്ചിട്ടില്ല. വിരമിക്കലിനെക്കുറിച്ച് പലകുറി അഭ്യൂഹങ്ങളുയർന്നെങ്കിലും ഇതുവരെ ഇക്കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം മനസ്സു തുറന്നിട്ടുമില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ശാസ്ത്രിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ പ്രധാനമാണ്.

‘ധോണിയുമായി അടുത്തിടെ ഞാൻ സംസാരിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം ടെസ്റ്റിൽനിന്ന് നേരത്തേതന്നെ വിരമിച്ചതാണ്. ഏകദിന കരിയറിനും അദ്ദേഹം ഉടന്‍തന്നെ വിരാമമിടും. ഇനിയങ്ങോട്ട് ട്വന്റി20യിൽ മാത്രം തുടർന്നു കളിക്കും. തീർച്ചയായും അടുത്ത സീസണിൽ ഐപിഎല്ലിൽ ധോണിയുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടാകും. എന്തായാലും ടീമിൽ തന്റെ സാന്നിധ്യം ധോണി നിർബന്ധപൂർവം അടിച്ചേൽപ്പിക്കില്ലെന്ന കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. എങ്കിലും ഐപിഎല്ലിൽ ധോണി ഉജ്വലമായ പ്രകടനം പുറത്തെടുത്താൽ തിരിച്ചുവരവിനു സാധ്യതകളുമുണ്ട്’ – ശാസ്ത്രി പറഞ്ഞു.

ധോണി, ഋഷഭ് പന്ത്, സഞ്ജു സാംസൺ എന്നിവരെ ടീമിലേക്കു പരിഗണിക്കുമ്പോൾ മധ്യനിരയിലെ പരിചയ സമ്പത്തും ഫോമുമാണ് പ്രധാന ഘടകങ്ങളെന്നും ശാസ്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ‘കളിക്കാരന്റെ പരിചയസമ്പത്തും ഫോമും പരിഗണിച്ചേ മതിയാകൂ. ബാറ്റിങ് നിരയിൽ 5–6 പൊസിഷനിലാകും അവരുടെ സ്ഥാനം. ഐപിഎല്ലിൽ ധോണി നന്നായി കളിച്ചാൽ തീർച്ചയായും ധോണിയുടെ പേരും വിക്കറ്റ് കീപ്പറിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കും’ – ശാസ്ത്രി പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, വിക്കറ്റിനു മുന്നിലും പിന്നിലും തുടർച്ചയായി നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന യുവതാരം ഋഷഭ് പന്തിനെ ശാസ്ത്രി പിന്തുണച്ചു. ‘പന്തിനു വെറും 21 വയസ്സു മാത്രമാണ് പ്രായം. 21–ാം വയസ്സിൽ എത്ര വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ സെഞ്ചുറി നേടിയിട്ടുണ്ട്? ഈ പറയുന്നത്ര ക്യാച്ചുകളൊന്നും പന്ത് കൈവിട്ടിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല, പിഴവ് എല്ലാവർക്കും സംഭവിക്കാവുന്നതാണ്. പക്വതയാർജിക്കുന്തോറും അദ്ദേഹം മെച്ചപ്പെടും. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒന്ന് ഇരുട്ടിവെളുക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതല്ല. പന്തൊരു മാച്ച് വിന്നറാണെന്ന കാര്യത്തിൽ ലവലേശം സംശയമില്ല. തീർച്ചയായും പ്രതിഭയുണ്ട്. അത് പുറത്തെടുക്കാനാണ് ശ്രമം. വിക്കറ്റ് കീപ്പിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിലും പന്ത് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്’ – ശാസ്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങൾ അ‍ഞ്ചിൽനിന്ന് നാലു ദിവസമാക്കി ചുരുക്കാൻ നടക്കുന്ന ശ്രമങ്ങളെയും ശാസ്ത്രി വിമർശിച്ചു. ഇക്കാര്യത്തിൽ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലിയുടെ നിലപാടാണ് ശാസ്ത്രിയും സ്വീകരിച്ചത്. ‘ചതുർദിന ടെസ്റ്റുകളെന്ന ആശയം തന്നെ വിഡ്ഢിത്തമാണ്. ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഭാവിയിൽ ലിമിറ്റഡ് ഓവർ ടെസ്റ്റുകളും കളിക്കേണ്ടിവരും. അഞ്ചു ദിവസം നീളുന്ന െടസ്റ്റിനെ ചുരുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ റാങ്കിങ്ങിലെ ആദ്യ ആറു സ്ഥാനക്കാർ അഞ്ച് ദിവസത്തെ ടെസ്റ്റ് കളിക്കട്ടെ. മറ്റുള്ളവർക്കായി നാലു ദിവസത്തെ ടെസ്റ്റ് ഏർപ്പെടുത്താം. ടെസ്റ്റ് നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയത് ആദ്യ ആറു റാങ്കുകാരെങ്കിലും പരസ്പരം കളിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം’ – ശാസ്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചു.

ഏകദിന ലോകകപ്പിലെ തോൽവി അംഗീകരിക്കാന്‍ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിയെന്നു സമ്മതിച്ച ശാസ്ത്രി, അടുത്ത രണ്ടു വർഷത്തിനിടെ നടക്കുന്ന മൂന്ന് ഐസിസി ടൂർണമെന്റുകളിൽ ഒന്നിലെങ്കിലും വിജയിക്കാനാണ് ശ്രമമെന്നും വിശദീകരിച്ചു.

‘അത് (ഏകദിന ലോകകപ്പ് സെമിയിലെ തോൽവി) വളരെയധികം നിരാശപ്പെടുത്തി. വെറും 15 മിനിറ്റുനേരംകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തോറ്റതും പുറത്തായതും. എങ്കിലും തിരിച്ചടികളിൽനിന്ന് ഊർജമുൾക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ശക്തമായിത്തന്നെ തിരിച്ചുവന്നു. ലോകകപ്പിനുശേഷം ഒരു ടൂർണമെന്റുപോലും നമ്മൾ നഷ്ടമാക്കിയിട്ടില്ല. നമ്മൾ കൂടുതൽ ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങൾ കളിക്കുന്നതും ശുഭ ലക്ഷണമാണ്. അത് ലോകകപ്പ് ഒരുക്കത്തെ ത്വരിതപ്പെടുത്തും. അടുത്ത ഏകദിന ലോകകപ്പും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം തന്നെ’ – ശാസ്ത്രി പറഞ്ഞു.

English Summary: If Dhoni Plays Well in IPL, He Will Be in Contention for T20 World Cup: Ravi Shastri