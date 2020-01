സ്മിത്തിനെ ‘ഒതുക്കി’ കോലി ഒന്നാമൻ; അപ്പോഴതാ പുതിയ ‘ഭീഷണി’– ലബുഷെയ്ൻ!

ദുബായ് ∙ പുതുവർഷത്തിൽ ആദ്യമായി രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലിന്റെ ടെസ്റ്റ് ബാറ്റ്സ്മാൻമാരുടെ റാങ്കിങ്ങ് പുതുക്കുമ്പോഴും ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി (928) ഒന്നാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തി. കഴിഞ്ഞ വർഷം ‘വിടാതെ പിന്തുടർന്ന’ സ്റ്റീവ് സ്മിത്തിനെ ഒരിക്കൽക്കൂടി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്കു പിന്തള്ളിയാണ് കോലി ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നത്. നിലവിൽ 911 പോയിന്റാണ് സ്മിത്തിനുള്ളത്. കോലി ഒരു മാസമായി ടെസ്റ്റ് കളിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ മുന്നിൽ കയറാൻ സ്മിത്തിന് മികച്ച അവസരമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിൽ കാര്യമായ പ്രകടനം സാധ്യമാകാതെ പോയതാണ് സ്മിത്തിനു വിനയായത്.

സ്മിത്തിനെ ‘ഒതുക്കിയെങ്കിലും’ പുതുവർഷത്തിൽ കോലിയുടെ പ്രയാണം അത്ര സുഗമമാകില്ലെന്ന സൂചനയുമായി മറ്റൊരു ഓസീസ് താരത്തിന്റെ കുതിച്ചുകയറ്റത്തിനും പുതിയ റാങ്കിങ് സാക്ഷിയായി. കരിയറിലാദ്യമായി മൂന്നാം റാങ്കിലേക്കു കുതിച്ചകയറിയ മാർനസ് ലബുഷെയ്നാണ് കോലിക്കു ‘ഭീഷണി’ ഉയർത്തുന്ന പുതിയ താരം. 827 പോയിന്റുമായാണ് ലബുഷെയ്ൻ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച റാങ്കിങ് സ്വന്തമാക്കിയത്. ലബുഷെയ്ന്റെ കുതിച്ചുകയറ്റത്തിൽ ഇളക്കം തട്ടിയത് ഏറെക്കാലമായി മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് ‘സുഖിച്ചുവന്ന’ ന്യൂസീലൻഡ് ക്യാപ്റ്റൻ കെയ്ൻ വില്യംസനാണ്. ദീർഘനാളുകൾക്കു ശേഷം വില്യംസൻ (814) നാലാം സ്ഥാനത്തേക്കു പിന്തള്ളപ്പെട്ടു. അസുഖബാധിതനായതിനാൽ ഓസീസിനെതിരായ മൂന്നാം ടെസ്റ്റിൽ വില്യംസൻ കളിച്ചിരുന്നില്ല.

ന്യൂസീലൻഡ് പരമ്പരയിലെ മാസ്മരിക പ്രകടമാണ് (ഇരട്ട സെഞ്ചുറിയടക്കം 549 റൺസ്) റാങ്കിങ്ങിലെ വൻ കുതിപ്പിന് ലബുഷെയ്നു തുണയായത്. സിഡ്നിയിൽ നടന്ന മൂന്നാം ടെസ്റ്റിൽ മാത്രം ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ 215, രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ 59 എന്നിങ്ങനെയാണ് ലബുഷെയ്ന്റെ പ്രകടനം. ഇതോടെ കളിയിലെ കേമനും പരമ്പരയുടെ താരവുമായി ലബുഷെയ്ൻ മാറി. നിലവിൽ വിരാട് കോലിയേക്കാൾ 101 റേറിങ്ങ് പോയിന്റ് പിന്നിലാണെങ്കിലും താരം കോലിക്കു ഭീഷണിയുയർത്തുന്നുവെന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെയല്ല. 2019ന്റെ തുടക്കത്തിൽ ടെസ്റ്റിൽ 110–ാം റാങ്കിലായിരുന്നു ലബുഷെയ്ൻ. അവിടെനിന്നാണ് ഒറ്റക്കുതിപ്പിന് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്കെത്തിയത്! ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ പരമ്പരയ്ക്കു മുൻപ് കളിച്ച അഞ്ചു ടെസ്റ്റുകളിൽനിന്ന് 896 റൺസാണ് ലബുഷെയ്ൻ അടിച്ചെടുത്തത്.

മികച്ച ഫോമിൽ കളിക്കുന്ന ഓസീസ് ഓപ്പണർ ഡേവിഡ് വാർണർ 793 പോയിന്റുമായി അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തെത്തിയതോടെ ആദ്യ അഞ്ചിൽ മൂന്ന് ഓസ്ട്രേലിയക്കാരായി. അതേസമയം, ഓസീസ് താരങ്ങളുടെ കുതിപ്പിൽ തിരിച്ചടിയേറ്റത് ഇന്ത്യയ്ക്കാണ്. ആദ്യ അഞ്ചിലുണ്ടായിരുന്ന ചേതേശ്വർ പുജാര ആറിലേക്കും അജിൻക്യ രഹാനെ‌ ഒൻപതിലേക്കു പതിച്ചു. ആദ്യ പത്തിലെ മറ്റ് ഇന്ത്യൻ സാന്നിധ്യങ്ങൾ ഇവരാണ്.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ പരമ്പരയിലെ മികച്ച പ്രകടനത്തിന്റെ കരുത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് നായകൻ ജോ റൂട്ട് എട്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തി. സമ്പാദ്യം 761 പോയിന്റ്. രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ മാൻ ഓഫ് ദ് മാച്ച് പുരസ്കാരം നേടിയ ബെൻ സ്റ്റോക്സ് 708 പോയിന്റുമായി 10–ാം സ്ഥാനത്തെത്തി.

ബോളർമാരു‌ടെ പട്ടികയിൽ ഓസീസ് പേസർ പാറ്റ് കമ്മിൻസ് ഒന്നാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തി. നീൽ വാഗ്‌നർ (852), ജെയ്സൻ ഹോള്‍ഡർ (830), കഗീസോ റബാദ (821), മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് (796) എന്നിവരാണ് രണ്ടു മുതൽ അഞ്ചു വരെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ. 794 പോയിന്റുമായി ആറാമതുള്ള ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയാണ് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളിലെ ഒന്നാമൻ. രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ (772), മുഹമ്മദ് ഷമി (771) എന്നിവർ ഒൻപത്, പത്ത് സ്ഥാനങ്ങളിലുണ്ട്. ഏഴാം റാങ്കിലേക്ക് കയറിയ ജയിംസ് ആൻഡേഴ്സനാണ് നേട്ടമുണ്ടാക്കിയ മറ്റൊരു ബോളർ.

