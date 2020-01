ഗാംഗുലിയുടെ മൂത്ത സഹോദരൻ ബംഗാൾ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറിയാകും

ചെന്നൈ∙ മുൻ ഇന്ത്യൻ നായകനും ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്റുമായ സൗരവ് ഗാംഗുലിയുടെ സഹോദരനും ക്രിക്കറ്റ് ഭരണത്തിലേക്ക്. മുൻ‌ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റ് താരം കൂടിയായ സ്നേഹാശിഷ് ബംഗാൾ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്റെ (ബിസിഎ) സെക്രട്ടറിയാകുമെന്ന് വിവിധ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. സൗരവ് ഗാംഗുലിയുടെ മൂത്ത സഹോദരനാണ് സ്നേഹാശിഷ്. ബംഗാൾ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തുനിന്നാണ് ഗാംഗുലി ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. അതേസമയം, ഇരുവരുടെയും ബന്ധുവായ ദേബാശിഷാണ് നിലവിൽ ബിസിഎയുടെ ട്രഷറർ.

ഗാംഗുലി ബിസിസിഐ തലപ്പത്തേക്കു പോയതോടെ ഒഴിവുന്ന ബിസിഎ പ്രസിഡന്റ് പദവിയിലേക്ക് മുൻ ബിസിസിഐ, ഐസിസി പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ജഗ്മോഹൻ ഡാൽമിയയുടെ മകൻ അവിഷേക് ഡാൽമിയയുമെത്തും. ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിന് ചേരുന്ന ബംഗാൾ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്റെ ജനറൽ ബോഡി യോഗത്തിൽ ഇരുവരെയും ഔദ്യോഗികമായി തിരഞ്ഞെടുക്കും. സൗരവ് ഗാംഗുലി പ്രസിഡന്റായിരുന്ന സമയത്ത് സെക്രട്ടറി പദം വഹിച്ചയാളാണ് അവിഷേക് ഡാൽമിയ. സ്നേഹാശിഷ് ബംഗാൾ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറിയാകുന്നതോടെ ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്റിന്റെ സഹോദരൻ സംസ്ഥാന ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷനിൽ പ്രധാന ചുമതലയിലെത്തുന്ന അപൂർവ ചരിത്രവും പിറക്കും.

ദീർഘകാലം ബംഗാൾ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷനെ നയിച്ച ജഗ്‌മോഹൻ ഡാൽമിയയുടെ മകനായ അവിഷേക് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തെത്തുമെന്ന കാര്യം ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പായിരുന്നു. അതേസമയം, സൗരവിന്റെ സഹോദരൻ സ്നേഹാശിഷിന്റെ കടന്നുവരവ് അത്ര അനായാസമായിരുന്നില്ല. സ്നേഹാശിഷിനെതിരെ സ്ഥാനാർഥിയെ നിർത്തുന്ന കാര്യം എതിര്‍ പാളയം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ആലോചിച്ചിരുന്നു. ഗാംഗുലിയുടെ സഹോദരനെതിരെ വിജയസാധ്യത കുറവാണെന്ന വിലയിരുത്തലിൽ പിന്നീട് ഈ നീക്കത്തിൽനിന്ന് പിൻമാറുകയായിരുന്നു.

സ്നേഹാശിഷ് സെക്രട്ടറി പദത്തിലെത്തുന്നതോടെ വിവിധ സംസ്ഥാന അസോസിയേഷനുകളിൽ സംഘടനാ ചുമതല വഹിക്കുന്ന മുൻ താരങ്ങളുടെ എണ്ണം വർധിക്കും. മുഹമ്മദ് അസ്ഹറുദ്ദീൻ (പ്രസിഡന്റ്, ഹൈദരാബാദ്), റോജർ ബിന്നി (പ്രസിഡന്റ്, കർണാടക) എന്നിവരാണ് ഗാംഗുലിക്കു പുറമെ സംഘടനാ ചുമതല വഹിക്കുന്ന മുൻ രാജ്യാന്തര താരങ്ങൾ. ജയ്ദേവ് ഷാ (പ്രസിഡന്റ് സൗരാഷ്ട്ര), സഞ്ജീവ് റാവു (സെക്രട്ടറി, മധ്യപ്രദേശ്), ദേവജിത്ത് സൗക്യ (സെക്രട്ടറി, അസം) തുടങ്ങിയവർ ആഭ്യന്തര തലത്തിൽ തിളങ്ങിയ താരങ്ങളാണ്.

1986 മുതൽ 1997 വരെ നീളുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ സജീവമായിരുന്നു സ്നേഹാശിഷ്. ഇടംകയ്യൻ ബാറ്റ്സ്മാനും ഓഫ്–ബ്രേക്ക് ബോളറുമായിരുന്ന സ്നേഹാശിഷ് 59 ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മത്സരങ്ങളിലും 18 ലിസ്റ്റ് എ മത്സരങ്ങളിലും ഇന്ത്യൻ ജഴ്സിയണിഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റിൽ 39.59 ശരാശരിയിൽ ആറു സെഞ്ചുറിയും 11 അർധസെഞ്ചുറികളും സഹിതം 2534 റൺസ് നേടി. രണ്ടു വിക്കറ്റുകളും സ്വന്തമാക്കി.

